10 luoghi incontaminati d’Italia da vedere in estate

Non c'è niente di più bello che una, soprattutto quando il caldo estivo rende impossibile rimanere in città. E allora andiamo alla scoperta di splendidi luoghi incontaminati d'Italia, dove concedersi una gita fuori porta senza doversi allontanare troppo da casa, per respirare un po' d'aria fresca e pura. In Sicilia, una delle mete preferite in estate è la: enormi rocce calcaree si tuffano a picco su un mare cristallino che sembra uscire da una cartolina. Lunghe passeggiate nel verde si concludono con un bagno rinfrescante, tra le mille calette nascoste che caratterizzano la costa.