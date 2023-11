10 isole da sogno dove andare quest’inverno

Per sentire il tepore del sole anche a dicembre e vivere giornate in spiaggia, tra tuffi e morbida sabbia, cosa c'è di meglio di un break nella splendida cornice di isole esotiche, adornate da palme e accarezzate da un mare trasparente? Tra le 10 da mettere in lista quest'inverno ecco Antigua, paradiso caraibico con magnifica barriera corallina e candide e soffici spiagge da cartolina, ideale per immersioni e snorkeling. (Nella foto, spiaggia ad Antigua, Caraibi).