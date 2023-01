10 gite fuori porta dove andare per la Befana

L'Epifania ci regala il primo ponte lungo dell'anno. Un'occasione per regalarsi unaalla scoperta di graziosi borghi che custodiscono tradizioni antiche e speciali, offrendo giornate ricche di scoperte e di emozioni, lontani dalla frenesia delle città. Uno dei luoghi imperdibili per la Befana è il paesino friuliano di Poffabro, tra i luoghi del cuore scelti da SiViaggia , che durante le festività diventa, un museo a cielo aperto in cui, passeggiando tra i vicoli e le viuzze, si possono ammirare 300 presepi, ospitati in ogni cortile, ballatoio, sottoscala, sporgenza o giardino, a testimoniare la devozione che da secoli contraddistingue questo territorio. (In foto, Poffabro)