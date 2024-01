Le 10 destinazioni naturalistiche più amate d’Europa

Quali sono le destinazioni naturalistiche più amate d'Europa? A svelarcele è uno studio condotto da Booking.com che ha stilato la top ten delle mete più desiderate per vacanze outdoor dai viaggiatori. Al decimo posto troviamo Garmisch-Partenkirchen (in foto), una località sciistica della Baviera, formata dall'unione di due città, che è molto ambita anche per le escursioni. Ma del resto la città sorge vicino allo Zugspitze, la vetta più alta della Germania con i suoi 2.962 metri.