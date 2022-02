Il Festival di Sanremo si trasferisce su una nave da crociera

In occasione della 72° edizione del Festival di Sanremo, per la prima volta l’evento si trasferisce – anche – a bordo di una nave da crociera. La Costa Toscana, la nuova nave “green” della compagnia di navigazione italiana, farà da palcoscenico galleggiante per i collegamenti in diretta di due star: Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Il Festival di Sanremo in crociera

Insieme alla coppia di conduttori “on board”, ci saranno molti artisti italiani che si esibiranno ogni sera sul palco di uno dei teatri della nave. Primo fra tutti, Ermal Meta. Oltre al palco del Teatro Ariston di Sanremo, quindi, anche la nave di Costa Crociere sarà una presenza fissa al festival.

“Ci auguriamo che la nostra iniziativa possa sostenere la ripresa del settore turistico, di cui l’Italia ha tanto bisogno”, ha commentato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere.

Orietta Berti e Fabio Rovazzi saranno anche gli interpreti di una web serie, trasmessa sui canali social di Costa, che racconterà la loro esperienza su Costa Toscana al Festival di Sanremo e permetterà di scoprire la nuova nave. I sei episodi della serie sono stati ideati dallo stesso Fabio Rovazzi insieme all’agenzia che si occupa dei social media di Costa. A bordo non è prevista la presenza di pubblico. La nave si fermerà dvanti al porto di Sanremo fino al 6 febbraio.

Com’è fatta la Costa Toscana

A partire dal 5 marzo, poi, salperà per la sua prima crociera in partenza da Savona. Costa Toscana è la nuova nave battente bandiera italiana di Costa. Costruita nel cantiere Meyer di Turku, in Finlandia, è stata progettata come una vera e propria “smart city” itinerante: la nave, infatti, è alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. A bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali come plastica, carta, vetro e alluminio. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico è ridotto al minimo, grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente.

La nave è un tributo alla nostra Toscana ed è il frutto di un progetto creativo curato da Adam D. Tihany, che ha voluto esaltare e far rivivere agli ospiti (fino a 6.554 passeggeri) il meglio di questa meravigliosa regione italiana che dà il nome non soltanto alla nave, ma anche ai ponti e alle principali aree pubbliche.

Tutto Made in Italy: arredamento, illuminazione, tessuti e accessori, di serie e disegnati appositamente per Costa Toscana da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento, dai bar tematici ai 16 ristoranti e aree dedicate alla “food experience”, tra cui il ristorante dedicato alle famiglie con bambini e il Ristorante LAB, dove sperimentare le proprie abilità in cucina sotto la guida degli chef della nave.

Il cuore della nuova ammiraglia, lunga 337 metri (più di tre campi da calcio) e con una stazza lorda di 185.000 tonnellate (circa quattro volte il Titanic) è il Colosseo, uno spazio al centro della nave sviluppato su tre ponti dedicato agli spettacoli. Gli schermi luminosi, posizionati sia sulle pareti sia sulla cupola, offrono la possibilità di creare una storia diversa in ogni porto di scalo e in ogni momento della vacanza.

Da non perdere anche la grande scalinata affacciata a poppa, su tre ponti: il luogo ideale per i momenti di intrattenimento degli ospiti, con una balconata all’aperto sull’ultimo ponte il cui pavimento di cristallo fa vivere l’emozione di volare sul mare. Per rilassarsi e godersi il sole a bordo ci sono quattro piscine, di cui una coperta con acqua salata, con il beach club, che ricrea l’atmosfera di un vero e proprio stabilimento balneare. Confortevoli ed eleganti anche le oltre 2.600 cabine che rispecchiano lo stile e il gusto italiani. La categoria di cabine con “terrazza sul mare” offre una splendida dependance dove fare colazione, sorseggiare un aperitivo o godersi il panorama.