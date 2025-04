Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Vista serale di Tbilisi, Georgia

easyJet ha annunciato oggi la disponibilità dei voli per la primavera 2026. L’offerta prevede oltre 45 milioni di posti per più di 250.000 voli in tutto il mondo tra il 23 marzo e il 14 giugno 2026. Tra questi, oltre 5 milioni di posti saranno disponibili per viaggiare da e per l’Italia, con oltre 28.000 voli pronti a portare i viaggiatori verso tantissime destinazioni affascinanti. Con prezzi competitivi, questa è un’occasione imperdibile per pianificare la prossima avventura.

Destinazioni imperdibili per la primavera 2026

Tra le destinazioni imperdibili per la primavera 2026 ci sono:

Marocco per un’esperienza esotica tra tradizione e cultura. Una delle destinazioni più affascinanti per la primavera 2026 è il Marocco, e, in particolare, la vivace città di Marrakesh . Con il suo clima mite e piacevole, la primavera è perfetta per esplorare i suoi affollati souk, scoprire i palazzi storici e immergersi nell’atmosfera esotica dei riad. Il mix di tradizioni, colori e profumi rende Marrakesh una meta che affascina e offre esperienze autentiche;

per un’esperienza esotica tra tradizione e cultura. Una delle destinazioni più affascinanti per la primavera 2026 è il Marocco, e, in particolare, la vivace città di . Con il suo clima mite e piacevole, la primavera è perfetta per esplorare i suoi affollati souk, scoprire i palazzi storici e immergersi nell’atmosfera esotica dei riad. Il mix di tradizioni, colori e profumi rende Marrakesh una meta che affascina e offre esperienze autentiche; Egitto dove sole, mare e tranquillità la rendono un’altra meta ideale per la primavera. Le città di Sharm el-Sheikh e Marsa Alam sono perfette per chi vuole approfittare delle temperature già calde, ma non afose. Qui, oltre a rilassarsi su spiagge dorate, è possibile anche esplorare i fondali corallini facendo immersioni e godere di un mare cristallino in totale tranquillità;

dove sole, mare e tranquillità la rendono un’altra meta ideale per la primavera. Le città di Sharm el-Sheikh e sono perfette per chi vuole approfittare delle temperature già calde, ma non afose. Qui, oltre a rilassarsi su spiagge dorate, è possibile anche esplorare i fondali corallini facendo immersioni e godere di un mare cristallino in totale tranquillità; Islanda, la patria di un mondo incantato e di paesaggi selvaggi. Per chi cerca un’esperienza fuori dal comune, volando su Keflavik, rappresenta una scelta affascinante. Con paesaggi mozzafiato fatti di vulcani, cascate e geyser, l’Islanda in primavera è magica grazie alle maggiori ore di luce. La stagione tra marzo e aprile è anche ideale per assistere agli ultimi spettacoli dell’aurora boreale.

Le destinazioni europee per una primavera all’insegna del relax e della cultura

Per chi cerca un viaggio all’insegna di relax e cultura le mete perfette sono:

Spagna con Ibiza e Malaga. La Spagna si conferma una delle destinazioni preferite per la primavera. Ibiza e Malaga offrono esperienze diverse, ma altrettanto affascinanti. La prima, con la sua atmosfera vivace, è perfetta per chi vuole godere delle spiagge e dei tramonti, mentre Malaga regala la bellezza dell’Andalusia, con i suoi musei, i quartieri storici e la sua cucina mediterranea irresistibile.

Fonte: iStock

Bruxelles tra arte, cultura e gastronomia. Se si è alla ricerca di un city break in una capitale europea, Bruxelles è una meta perfetta in primavera. Con i suoi musei prestigiosi, i parchi in fiore e i mercatini vivaci, la capitale belga è l’ideale per vivere l’autenticità culturale, mentre i suoi piatti tipici, come cioccolato e waffle, sono una tentazione per tutti i golosi.

tra arte, cultura e gastronomia. Se si è alla ricerca di un city break in una capitale europea, Bruxelles è una meta perfetta in primavera. Con i suoi musei prestigiosi, i parchi in fiore e i mercatini vivaci, la capitale belga è l’ideale per vivere l’autenticità culturale, mentre i suoi piatti tipici, come cioccolato e waffle, sono una tentazione per tutti i golosi. Atene tra storia e modernità. Atene, una delle città più storiche d’Europa, è la meta perfetta per gli amanti dell’archeologia. Con il clima primaverile che rende piacevoli le giornate, i turisti possono visitare i siti storici come l’Acropoli, esplorare i quartieri più autentici e vivere un’atmosfera che unisce passato e presente in modo unico.

Fonte: iStock

Un viaggio ancora più affascinante: Tbilisi, la capitale della Georgia

Infine, per chi cerca una destinazione meno battuta ma altrettanto affascinante, Tbilisi, capitale della Georgia, è un’ottima scelta. Situata nel cuore del Caucaso, Tbilisi è una mix unico di culture europee e asiatiche. I suoi vicoli pittoreschi, le architetture storiche e la cucina sanno conquistare il cuore dei viaggiatori. Il calore della sua gente e la bellezza dei suoi paesaggi rendono ogni visita indimenticabile.

Come prenotare il tuo volo per la primavera 2026

I voli per la primavera 2026 si possono già prenotare sul sito ufficiale di easyJet e tramite App. Grazie a una vasta gamma di destinazioni e ai prezzi competitivi, questo è il momento giusto per pianificare il viaggio per il prossimo anno.