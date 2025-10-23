Viaggi di gruppo, tour organizzati per vivere il mondo senza pensieri

Gattinoni Travel Lisbona, Torre di Belem

L’autunno e l’inverno sono periodi ideali per viaggiare. Sia che si tratti di un week end lungo oppure di un periodo più lungo a ridosso del Natale o del Capodanno, il viaggio in questi periodi è un vero toccasana per ricaricarsi. E partire senza preoccupazioni, sapendo che ogni dettaglio del viaggio è già organizzato, è un plus non indifferente. I tour organizzati Gattinoni Travel regalano proprio questo, la possibilità di godersi appieno l’esperienza senza preoccuparsi dell’aspetto pratico e logistico.

I tour possono essere di diversi tipi, a seconda dei propri desiderata e delle proprie possibilità. Gattinoni Travel infatti propone idee di viaggio adatte a tutti e personalizzabili.

Tour brevi, fughe perfette per ricaricare le energie

Lisbona, tre notti nella città della luce e della malinconia

Lisbona ti aspetta con la sua luce dorata che danza sulle azulejos, con il tram giallo che si inerpica tra i vicoli ripidi, con quel profumo inconfondibile di oceano e nostalgia che solo il fado sa raccontare.

I tour a Lisbona portano nel cuore pulsante della capitale portoghese: passeggiare tra i monumenti storici di Belém, perdersi nel labirinto affascinante di Alfama, scoprire l’energia contagiosa del Bairro Alto e l’eleganza senza tempo della Baixa. Muovendosi come un vero locale, a piedi, in tram o con i mezzi pubblici, si sente Lisbona non solo con gli occhi, ma con l’anima. Tre notti per innamorarsi di una città che sa essere dolce e malinconica ma anche sorprendente, tutto allo stesso tempo.

Gattinoni Travel

New York a Natale, quattro notti nell’incanto della Grande Mela

Se esiste un luogo dove il Natale diventa pura magia, quello è New York. Le strade a dicembre si trasformano in fiumi di luce, le vetrine diventano opere d’arte scintillanti, l’aria si riempie di quella elettricità che solo Manhattan sa regalare.

Accompagnati da una guida esperta si scopre la città attraverso i suoi angoli nascosti e le tradizioni locali. Ci si muove come un newyorkese, tra metro e autobus, assaporando l’energia inconfondibile della Grande Mela: dalla Fifth Avenue illuminata al maestoso albero del Rockefeller Center, dal profumo delle caldarroste ai mercatini natalizi di Union Square. Quattro notti per vivere il sogno americano nella sua versione più festosa e scintillante.

Gattinoni Travel

Tour lunghi, avventure indimenticabili oltre i confini

Oman, Capodanno nel deserto tra stelle e meraviglie

Esiste un paese dove il deserto racconta storie millenarie, dove le montagne toccano il cielo e l’oceano sussurra antiche leggende. L’Oman è un viaggio che tocca l’anima.

Il tour in Oman per Capodanno (6 notti) conduce attraverso Muscat, città elegante dai palazzi splendenti e giardini profumati; Nizwa, dove fortezze imponenti custodiscono secoli di storia; le dune dorate del Wahiba Sands, dove il silenzio del deserto diventa poesia; e il verde rigoglioso del Jabal Akhdar, terrazza naturale sospesa tra cielo e terra.

Gattinoni Travel

Il clou? Un Capodanno sotto le stelle del deserto, dormendo in tenda tradizionale, cenando all’aperto mentre il cielo si accende di costellazioni. Un’esperienza che resta impressa per sempre.

Costa Rica e Panama, nove notti tra vulcani, giungle e oceani

Preparati a un’esplosione di vita, colori e meraviglie naturali. Il tour Costa Rica e Panama è un viaggio per chi cerca l’avventura, quella che profuma di terra bagnata e libertà selvaggia.

Gattinoni Travel

Dal verde accecante delle foreste pluviali di Tortuguero, regno di tartarughe marine e giaguari, ai vulcani fumanti dell’Arenal che dominano il paesaggio con la loro maestosità; dalle città vivaci di San José e Panama City ai villaggi costieri di Portobelo, dove la storia coloniale si mescola al ritmo caraibico.

In nove notti si attraversano due paesi straordinari , scoprendo una biodiversità senza paragoni e incontrando persone il cui sorriso sincero accompagna anche dopo il ritorno a casa. Un itinerario per chi vuole sentirsi vivo.

Capodanno al caldo, saluta l’anno nuovo con i piedi nella sabbia

Phuket, sette notti nel paradiso tropicale della Thailandia

Se il Capodanno ideale prevede sabbia bianchissima, acqua cristallina e tramonti che dipingono il cielo di rosa e oro, allora Phuket sta chiamando.

Phuket è l’isola più grande della Thailandia: spiagge da cartolina, mercati notturni dove i profumi di lemongrass e lime avvolgono i sensi, templi dorati che brillano sotto il sole tropicale e una cucina che conquista al primo assaggio.

Si può scegliere il proprio ritmo: giornate di puro relax in riva al mare o escursioni alla scoperta di grotte nascoste, baie segrete e tradizioni locali. Il Capodanno tropicale sarà esattamente come lo si è sempre sognato.

Gattinoni Travel

Maldive in Guesthouse, nove notti in paradiso

Se il tuo sogno sono le vere Maldive, il miglior modo per immergersi nella vita locale è alloggiare in guesthouse a stretto contatto con gli abitanti locali, immergendosi nella loro quotidianità fatta di ritmi lenti e sorrisi genuini.

L’alloggio in guesthouse nell’Atollo di Ari Sud è un’esperienza da vivere. Si soggiorna in una struttura a conduzione familiare, si cammina a piedi nudi sulla sabbia soffice, si fa snorkeling tra coralli multicolori e pesci tropicali, si scoprono lagune turchesi e ci si perde in tramonti che sembrano dipinti a mano.