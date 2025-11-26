Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Il prossimo 29 marzo 2026 a Disneyland Paris, il primo parco a tema d’Europa, apre una nuova e attesissima area tematica: World of Frozen, dedicata al mondo di ghiaccio di Anna, principessa del magico paese di Arendelle, la sorella Elsa, l’uomo del ghiaccio Kristoff, la renna Sven e il pupazzo di neve parlante Olaf.

Ricreato a grandezza naturale, il Regno di Arendelle, a cui si sta lavorando da anni nel parco tematico alle porte di Parigi, comprenderà una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno, incontri con le Regine Anna ed Elsa e con gli altri personaggi iconici. L’esperienza sarà completata da una accogliente taverna e dalle immancabili boutique a tema.

World of Frozen farà parte del secondo parco ricavato negli ex Walt Disney Studios che prenderà il nome di Disney Adventure World, accessibile lungo la nuova Adventure Way, quasi duplicando la superficie iniziale di Disneyland Paris con nuove e meravigliose esperienze, tra cui anche le aree Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus, alle quali si aggiungerà, più avanti, un quarto mondo ispirato al classico film d’animazione Disney, Il Re Leone.

Come sarà World of Frozen

All’interno di World of Frozen ogni singolo dettaglio è stato meticolosamente progettato per ricreare le scene e i luoghi iconici del film Disney “Frozen”, ispirato alla celebre fiaba “La regina delle nevi” di Hans Christian Andersen e che, nel 2014, ha vinto gli Oscar per il miglior film d’animazione e per la migliore canzone originale (“Let It Go”), una delle storie più amate di sempre.

Il villaggio di Arendelle

Ai piedi del monte si estenderà il villaggio di Arendelle, con la piazza, gli edifici colorati di ispirazione nordica e specchi d’acqua, dove si potranno incontrare alcuni dei personaggi come Oaken, il vivace bottegaio, e Mossie, il curioso baby troll.

Gli abitanti del villaggio, accompagnati da una reinterpretazione sinfonica delle canzoni del film diffusa in tutta l’area, guideranno gli ospiti verso la Baia di Arendelle, la Fontana dell’Amicizia e il Castello di Arendelle. Anche il paesaggio, ispirato ai panorami scandinavi e arricchito con vere conifere, betulle e faggi, contribuirà a ricreare l’atmosfera delle ambientazioni nordiche.

Ad animare il villaggio di Arendelle, ci sarà The Snowflower Festival, uno spettacolo inedito. Ci saranno anche il castello, il Palazzo di Ghiaccio di Elsa, il villaggio e la Montagna del Nord alta ben 36 metri sul fiordo nella penisola scandinava immaginaria dove è stato ambientato il film.

Frozen Ever After

Nel cuore del villaggio, sotto la Torre dell’Orologio, l’attrazione Frozen Ever After porterà i visitatori in un emozionante giro in barca, accompagnati da Anna, Elsa e i loro amici. Questo viaggio, scandito da canzoni celebri come “Do You Want to Build a Snowman?” e ovviamente “Let It Go”, li farà incontrare con Olaf, Sven e Kristoff.

L’incontro con le principesse

E poiché a Disneyland Paris non può mai mancare l’appuntamento ufficiale con le principesse, si avrà l’opportunità di incontrare le regine Anna ed Elsa nel Castello di Arendelle, a cui fa seguito l’evento “A Celebration in Arendelle”, uno spettacolo di circa 15 minuti presentato più volte al giorno nella baia cove Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e gli abitanti saranno a bordo di tre maestose navi vichinghe. E saranno proprio i compositori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori dell’Oscar per la musica, a realizzare i nuovi brani originali pensati appositamente per lo show sul lago.

Nordic Crowns Tavern

Come tutte le aree tematiche di Disneyland Paris, dopo il ristorante Bistrot Chez Rémy ispirato a “Ratatouille“, l’Agrabah Café a tema “Aladdin” e altri ancora, non mancherà il ristorante a tema “Frozen”, Nordic Crowns Tavern, il cui arredamento è ispirato al tema del ghiaccio così come il menu è basato sulla cucina nordica, con dessert “ghiacciati” come i sorbetti blu e un dolce a forma di fiocco di neve.

Arendelle Boutique

Chi ha visitato Disneyland Paris, piccolo o grande che sia, sa benissimo che è impossibile lasciare il parco senza aver fatto qualche acquisto per ricordare i propri eroi incontrati durante il soggiorno da fiaba. Quindi, nella zona World of Frozen ci sarà anche l’unico negozio dove trovare gadget a tema “Frozen”, oggetti di artigianato scandinavo e persino una collezione che reinterpreta l’abbigliamento nordico, con abiti e accessori ricamati con motivi floreali.