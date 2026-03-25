Se avete sempre sognato di finire dentro una fiaba, è arrivato il momento di viverla per davvero con la nuova nave da crociera firmata Disney Cruise

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La nuova nave da crociera Disney sarà dedicata alle principesse

Nelle grandi fiabe il destino gioca spesso un ruolo cruciale, ma se osserviamo bene le storie Disney più amate, capiamo che il vero motore del cambiamento è quasi sempre la scelta della protagonista di tracciare la propria strada. È questo il cuore pulsante della Disney Believe, la nuova nave della Disney Cruise a tema fiabe questa volta ispirata al mondo delle principesse.

Il tema centrale della nave, “promesse e possibilità”, prende vita attraverso le storie di eroine che hanno creduto nei propri sogni e in se stesse. Il design e le esperienze di bordo saranno infatti ispirati ai mondi ghiacciati di Frozen e a quelli vibranti di Encanto, portando i passeggeri direttamente nelle atmosfere di Arendelle e della Casita dei Madrigal.

Il percorso toccherà anche i grandi classici, rievocando i desideri di Biancaneve e le esplorazioni sottomarine di Oceania e La Sirenetta. Ogni spazio della Disney Believe è progettato per raccontare il momento in cui un desiderio si trasforma in realtà, invitando gli ospiti a scrivere il proprio “e vissero felici e contenti”.

Come sarà la Disney Believe

A bordo della Disney Believe, la narrazione fiabesca incontra le tecnologie più moderne utilizzate per ricreare le ambientazioni cinematografiche più amate. Uno degli scenari più attesi, che farà letteralmente sognare gli ospiti, sarà la monumentale sala da ballo, concepita come una replica architettonica dello spazio in cui Cenerentola incontrò il Principe, uno spazio scenografico pensato per far rivivere l’eleganza regale dei film classici.

Oltre all’impatto visivo, la nave offrirà servizi di alto livello per le circa 4.000 persone che potrà ospitare, con arredi curati nei minimi dettagli e diverse esperienze immersive pensate per un pubblico di tutte le età.

La struttura della nave prevede spazi dedicati al relax e al divertimento, tra cui nove piscine panoramiche e un teatro per produzioni originali. Anche il design non è puramente estetico, ma funzionale al racconto: ogni ponte della nave diventa un capitolo di una storia più grande, dove il tema del credere in se stessi si traduce in aree interattive e spettacoli dal vivo che coinvolgono i passeggeri in prima persona, rendendo la vacanza un’estensione dei mondi di Elsa, Ariel e delle altre principesse.

Gli itinerari e i costi della nuova crociera Disney

Il debutto ufficiale della Disney Believe è previsto per la fine del 2027. Sebbene la nave rappresenti un’innovazione nel design, la programmazione seguirà gli standard della compagnia nelle sue rotte storiche, offrendo la possibilità di scoprire le Bahamas, i Caraibi, l’Alaska e il Mediterraneo. L’obiettivo è offrire un contesto dove il divertimento dei più piccoli si sposi con il comfort richiesto dagli adulti, mantenendo sempre al centro la magia Disney.

Dal punto di vista economico, l’accesso a questa esperienza prevede fasce di prezzo variabili in base alla durata del viaggio e alla località scelta. Per i brevi itinerari tropicali verso Caraibi e Bahamas, le tariffe partono mediamente da 1.200 e 1.500 euro a persona. Per le crociere più lunghe in Nord Europa o nel Mediterraneo, specialmente nei periodi di alta stagione, la spesa può superare i 3.500 euro a persona.