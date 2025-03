Dal 2 al 16 aprile 2025 saranno aperte le candidature per il programma DiscoverEu per partire alla scoperta dell’Europa. L’iniziativa è per i giovani di 18 anni

Fonte: iStock Veduta aerea del treno che attraversa le Alpi svizzere

​Il programma DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ (2021-2027). Questa offre ai giovani l’opportunità di esplorare l’Europa, di conoscerne la storia e il patrimonio culturale entrando in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Le candidature per il prossimo periodo di iscrizione saranno aperte dalle ore 12 – mezzogiorno, ora di Bruxelles – del 2 aprile fino alle ore 12 – mezzogiorno, ora di Bruxelles – del 16 aprile 2025.

In linea generale i vincitori viaggeranno in treno. Il progetto però, con lo scopo di garantire il maggiore accesso, offre anche modalità alternative di trasporto come: traghetti e autobus, qualora sia necessario. E in casi eccezionali in cui non sono possibili altri mezzi, si potrà anche usare l’aereo.

Cos’è DiscoverEU

DiscoverEU è un’iniziativa che punta a offrire ai giovani di 18 anni che risiedono in uno degli Stati membri dell’UE o dei paesi terzi associati a Erasmus+ un’esperienza di viaggio per uscire dalla propria “comfort zone”.

Grazie a questa opportunità si potrà esplorare la diversità dell’Europa, conoscere cultura e storia entrando in contatto con tantissime nuove persone. I partecipanti selezionati riceveranno un pass di viaggio per esplorare l’Europa tra il 1° luglio 2025 e il 30 settembre 2026, per un periodo massimo di 30 giorni.

Fonte: iStock

Chi può candidarsi al programma DiscoverEU

I giovani interessati a questa iniziativa potranno candidarsi dal 2 al 16 aprile 2025 sul sito ufficiale del programma.

Per poter candidarsi al programma DiscoverEU, i giovani devono:​

avere compiuto 18 anni, ovvero essere nati tra il 1º luglio 2006 (incluso) e il 30 giugno 2007 (incluso)

inserire correttamente i dati dalla carta d’identità, del passaporto o della carta di soggiorno nell’apposito form di candidatura online

essere cittadini o residenti legali:

– di uno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, comprese le sue regioni ultraperiferiche

– o essere cittadini di uno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea e residenti in uno dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) associati all’Unione Europea

– o di uno dei paesi associati al programma Erasmus+, come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. ​

Come candidarsi a DiscoverEU

Le candidature devono essere presentate online attraverso il Portale Europeo per i Giovani durante il periodo indicato sopra.

La procedura di candidatura prevede:​

inserire la data di nascita, la residenza e la nazionalità per verificare l’ammissibilità – i candidati che non soddisfano i criteri di ammissibilità non saranno presi in considerazione durante il processo di selezione

inserire un’email valida per le comunicazioni ufficiali

compilare correttamente il modulo di candidatura

indicare se si desidera viaggiare da soli o in gruppo – massimo 5 persone

Fonte: iStock

dopo aver completato la sezione dei dati personali i candidati dovrannno rispondere a un quiz con 5 domande a scelta multipla sull’Unione Europea e le sue iniziative per i giovani e a una domanda di spareggio. I membri che fanno parte di un gruppo non devono rispondere al quiz. In questo caso deve farlo soltanto il capogruppo mentre i membri del team dovranno comunque registrarsi online e compilare il form con i propri dati personali per il controllo di ammissibilità. Ovviamente non ci si può contemporaneamente candidare in gruppi diversi

a scelta multipla sull’Unione Europea e le sue iniziative per i giovani e a una domanda di spareggio. I membri che fanno parte di un gruppo non devono rispondere al quiz. In questo caso deve farlo soltanto il capogruppo mentre i membri del team dovranno comunque registrarsi online e compilare il form con i propri dati personali per il controllo di ammissibilità. Ovviamente non ci si può contemporaneamente candidare in gruppi diversi aggiungere informazioni aggiuntive sul loro progetto di viaggio come la data di inizio prevista, se è la prima volta che si viaggia da soli, cosa si desidera apprendere da questa esperienza e come si prevede di finanziare le spese come alloggio, vitto e assicurazione sanitaria e di viaggio per tutta la durata dell’esperienza.

Dopo la presentazione della domanda i candidati riceveranno un codice da conservare per future comunicazioni. È possibile presentare una sola candidatura per ogni ciclo. Coloro che hanno già beneficiato di un pass DiscoverEU in precedenza non sono eleggibili per una nuova candidatura.

Selezione e benefici di DiscoverEu

Dopo aver constatato l’effettiva ammissibilità alla selezione, questa sarà fatta sulla base delle risposte corrette al quiz e alla domanda di spareggio. Ogni Stato membro ha una quota assegnata di pass disponibili. I candidati saranno quindi selezionati fino a esaurimento dei pass disponibili e classificati in base alla correttezza delle risposte inserite. Se ci dovessero essere casi di parità, la Commissione Europea determinerà la graduatoria sulla base del principio “primo arrivato, primo servito“.

I candidati selezionati riceveranno:​

pass di viaggio del valore di €283,26 , valido per viaggi in seconda classe o classe economica. I candidati selezionati dovranno assicurarsi che il loro itinerario sia fattibile con il treno. Solo in casi eccezionali, come per i residenti in aree remote o isole, possono essere offerti mezzi di trasporto alternativi, inclusi voli aerei.

del valore di , valido per viaggi in seconda classe o classe economica. I candidati selezionati dovranno assicurarsi che il loro itinerario sia fattibile con il treno. Solo in casi eccezionali, come per i residenti in aree remote o isole, possono essere offerti mezzi di trasporto alternativi, inclusi voli aerei. una carta europea per i giovani DiscoverEU, disponibile nell’app dedicata DiscoverEU Travel, che darà la possibilità di ottenere tantissimi sconti per visite culturali, escursioni in natura, attività di apprendimento, sport, trasporti locali, ristorazione e alloggi. La carta sarà valida per un anno dal momento dell’attivazione. Si ricorda che i partecipanti dovranno coprire autonomamente le spese di alloggio, vitto, assicurazione e altre spese legate al viaggio.

In base alla cittadinanza e all’itinerario previsto se i candidati selezionati dovessero avere bisogno di un visto, questo sarebbe a carico di DiscoverEU ma viste le tempistiche per ottenerlo, si consiglia di fare richiesta almeno un mese prima della data prevista per il viaggio. Nei casi in cui l’assicurazione sanitaria è obbligatoria per ottenere un visto, questa sarà fornita dal contraente e le spese saranno coperte da DiscoverEU.

I candidati selezionati potranno partecipare solo se:

inizieranno il viaggio in uno dei paesi ammissibili a DiscoverEU al momento della decisione di selezione

hanno intenzione di viaggiare da 1 giorno a un mese

hanno intenzione di recarsi almeno in un paese straniero che fa parte di DiscoverEU

sono disposti a diventare ambasciatori DiscoverEU.

Opzioni di viaggio e tempistiche di DiscoverEU

I candidati selezionati potranno optare o per un viaggio flessibile o per un’opzione di viaggio fissa. Chi sceglie la prima opzione dovrà attivare il pass entro il 31 agosto 2025 tramite l’app DiscoverEU Travel e dopo tale attivazione la data di inizio potrà ancora essere modificata entro la fine del periodo di viaggio – l’importante che la modifica avvenga prima della data di inizio segnalata inizialmente. In entrambi i casi non sono ammesse cancellazioni degli itinerari.

A seguire le tempistiche indicative per il processo di selezione:

periodo di candidatura : dal 2 aprile 2025 alle 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) al 16 aprile 2025 alle 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles)

: dal 2 aprile 2025 alle 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) al 16 aprile 2025 alle 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) comitato di selezione: maggio 2025

notifica dei risultati: entro la fine di maggio 2025​

prima data di partenza : 1 luglio 2025

: 1 luglio 2025 ultima data di ritorno: 30 settembre 2026

I candidati selezionati saranno informati via email e dovranno attivare il loro pass di viaggio entro il 31 agosto 2025. I pass non attivati entro tale data, potrebbero essere riassegnati a candidati in lista d’attesa.

DiscoverEu: un viaggio di condivisione di esperienze

Le agenzie nazionali Erasmus+ aiuteranno i giovani selezionati a trovare i contatti e organizzeranno anche riunioni e incontri fra i partecipanti prima della partenza. Si potrà anche combinare il proprio programma di viaggio con quello di altri viaggiatori DiscoverEU. Per conoscere gli altri partecipanti e condividere idee e informazioni si può entrare a far parte del gruppo Facebook dedicato.

I giovani selezionati diventeranno anche ambasciatori DiscoverEU e saranno invitati a condividere le proprie esperienze di viaggio sui social media tramite l’hashtag #DiscoverEU o a fare una presentazione nella propria scuola.