Tornano le “Gite in treno” in Lombardia viaggi sostenibili verso laghi, città d’arte e parchi, con novità e treni storici Anni Venti

Fonte: iStock Gite in treno verso i laghi lombardi e parchi divertimento

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi dei lunghi ponti festivi di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio, si rinnova l’appuntamento con le “Gite in treno”, il progetto di Trenord realizzato in collaborazione con Discovera. Un’iniziativa che unisce mobilità sostenibile, promozione del territorio e turismo esperienziale, pensata per accompagnare i viaggiatori alla scoperta delle bellezze naturalistiche, culturali e ricreative della Lombardia.

Si tratta di proposte che integrano il viaggio ferroviario con una varietà di esperienze (dalle escursioni sul lago alle visite ai parchi divertimento) con l’obiettivo di incentivare un turismo di prossimità e a basso impatto ambientale. E con l’avvio della nuova stagione turistica, anche i treni storici tornano a solcare i binari lombardi per offrire ai passeggeri un affascinante salto nel passato.

Treno+esperienza: l’offerta si arricchisce

L’iniziativa, che già negli anni scorsi ha riscosso un crescente successo, si presenta per la primavera-estate 2025 con un’offerta ancora più ampia, capace di soddisfare le esigenze di famiglie, appassionati di natura, amanti della cultura e sportivi.

I viaggiatori possono scegliere tra itinerari che collegano i principali snodi ferroviari ai laghi lombardi (Como, Maggiore, Garda e Iseo) grazie a percorsi che spesso integrano il treno con il battello, per un’esperienza panoramica e rilassante. Un esempio è il pacchetto “Viandante sul lago”, che permette di arrivare a Lecco in treno e da lì salpare in battello fino a Colico, alternando tratti via lago a passeggiate lungo il “Sentiero del Viandante”, uno dei percorsi di trekking più suggestivi del territorio.

Tra le novità della stagione 2025 spicca anche il “Garda Experience”, un percorso arricchito dalla visita al Vittoriale degli Italiani e al Parco Heller, due gemme di Gardone Riviera. In parallelo, i viaggi verso i parchi divertimento della regione (come Gardaland e Leolandia) si confermano tra le mete più richieste dalle famiglie.

Oltre alla dimensione naturalistica e ludica, l’iniziativa punta anche sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Le “Gite in treno” includono infatti proposte dedicate alle città d’arte, con sconti per chi sceglie di raggiungere musei, mostre e monumenti servendosi del servizio ferroviario.

Milano, Bergamo, Brescia e Mantova, tra le altre, sono protagoniste di un’offerta che mira a rilanciare le bellezze urbane lombarde anche tra i residenti della regione, invitandoli a riscoprire tesori nascosti a pochi chilometri da casa, senza l’utilizzo dell’auto.

Il fascino del passato: tornano i treni storici

A rendere ancora più speciale l’offerta di Trenord è il ritorno dei treni storici, che regalano un’esperienza immersiva nella storia ferroviaria italiana. Dal 27 aprile all’8 giugno, in cinque date domenicali, sarà possibile viaggiare a bordo di carrozze d’epoca in legno, arredate con velluti e dettagli d’altri tempi, per un tuffo nell’atmosfera elegante degli Anni Venti.

Le corse, che partiranno da Milano Cadorna, condurranno i passeggeri fino a Como Lago e Laveno Mombello Lago. I viaggi diretti a Como saranno arricchiti da spettacoli in costume, con attori e musicisti che metteranno in scena momenti di vita e personaggi dell’epoca. In quelli verso Laveno, a bordo si potrà godere di esibizioni jazz che rievocano il sound degli Anni Venti e Trenta.

Una mobilità sostenibile che valorizza il territorio

Il progetto “Gite in treno” rientra in una visione più ampia di Trenord, orientata a promuovere una mobilità sostenibile e integrata con l’offerta turistica locale. Come sottolineato da Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale dell’azienda, i treni regionali si stanno affermando sempre più come mezzi privilegiati per il tempo libero, e contribuiscono a rendere accessibili anche destinazioni meno conosciute ma ricche di attrattive.

La sinergia tra trasporto pubblico e valorizzazione del territorio crea un circolo virtuoso che permette di ridurre l’uso dell’auto privata, sostenere l’economia locale e mettere a disposizione dei cittadini un’alternativa concreta, pratica ed ecologica per il tempo libero.

Info pratiche e aggiornamenti

Tutti i dettagli sui pacchetti disponibili, le novità in arrivo e le modalità di acquisto sono consultabili sul sito ufficiale di Trenord, nella sezione dedicata alle “Gite in treno”. Il portale, in costante aggiornamento, fornisce informazioni utili anche sui biglietti speciali per i treni storici, che comprendono sia il viaggio d’andata e ritorno sul convoglio d’epoca, sia il trasferimento con i normali treni Trenord fino al punto di partenza.