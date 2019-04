La Torre di Sauron del “Signore degli Anelli” sorgerà in Danimarca

editato in: da

Il panorama danese come la Contea di Tolkien e il grattacielo che verrà realizzato come la Torre di Sauron. La cittadina di Brande è pronta ad accogliere l’immane struttura.

L’edificio più alto d’Europa verrà eretto nel piccolo paesino di Brande, in Danimarca, che vanta una popolazione di appena 7mila persone. È qui che troverà spazio il gigantesco grattacielo del gigante della moda Bestseller, nato proprio in questa cittadina nel 1875. L’imponente struttura raggiungerà i 320 metri d’altezza, superando anche lo Shard di Londra.

Per il momento tutto ciò che è possibile ammirare sono i rendering del progetto, che forniscono qualche dettaglio sorprendente. Considerando il panorama naturale e architettonico circostante, il grattacielo sarà visibile per almeno 60 km. Secondo Bestseller è destinato a divenire uno dei simboli del territorio, comportando anche un certo interesse turistico.

Intanto c’è chi ha proposto un paragone letterario, immaginando la campagna intorno Brande come la Contea de Il Signore degli Anelli. In tale ambientazione il grattacielo non potrebbe che essere l’immensa Torre di Sauron, che si staglia nel cielo di Mordor ed è visibile quasi da ogni dove. A sottolineare le similitudini è stata la rivista satirica Rokokoposten, che ha anche “intervistato” Sauron, il quale si sarebbe detto disposto a finanziare interamente un’installazione artistica posta in cima al grattacielo, ovviamente a forma d’occhio.

Oltre ad ospitare la sede di Bestellers, il grattacielo, ideato da Dorte Mandrup, vanterà 30 negozi, strutture educative e un hotel. Un passo chiaro verso il futuro dunque, per proporre alla cittadina di Brande uno stile di vita ben più dinamico. In molti infatti sono concordi sull’effetto che il grattacielo avrà sull’economia locale, spingendo molti turisti a scoprire le bellezze dell’entroterra danese. Nuovi posti di lavoro e opportunità d’espansione, con la piccola area pronta ad essere finalmente posta sulla mappa delle rotte dei visitatori.

Il consiglio cittadino ha già approvato il progetto, il che lascia ora tutto nelle mani dei progettisti. Sarebbe errato infatti pensare di poter ammirare l’imponente grattacielo nel giro di pochi anni. Questi infatti sono quelli che serviranno soltanto per concludere il progetto su carta, come indicato dal project manager Anders Krogh.