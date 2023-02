I crochi stanno fiorendo, così la primavera annuncia il suo arrivo

Fonte: Getty Images Fioritura che annuncia l'arrivo della primavera, Dresda

C’è qualcosa di magico che sta succedendo intorno a noi in questo momento, proprio ora che la natura sta pianificando il suo meraviglioso risveglio. L’appuntamento è previsto per il 20 marzo, quest’anno, ma non mancano inedite e sorprendenti anticipazioni come abbiamo visto con la magica fioritura dei ciliegi in Cina.

E mentre il pianeta che abitiamo si prepara a trasformarsi nel palcoscenico dello spettacolo più inebriante dell’anno, le prime fioriture fanno capolino timidamente in alcune parti del mondo.

Ad annunciare l’arrivo imminente della primavera ci pensano i crochi che stanno fiorendo proprio in questo momento non molto lontano da noi. Mettetevi comodi: lo show sta per cominciare!

Fioriscono i crochi a Dresda

Le persone che hanno fatto del viaggio una missione di vita sanno bene che organizzare una partenza verso l’Europa, in ogni stagione dell’anno, può sempre trasformarsi in una meravigliosa e inedita esperienza. E quale occasione migliore, se non quella dell’arrivo della primavera, per andare alla scoperta di una città come Dresda?

La capitale dello stato tedesco della Sassonia, infatti, è un concentrato di bellezze storico-artistiche tutte da scoprire. I musei d’arte e l’architettura classica del centro storico, ricostruito dopo la seconda guerra mondiale, rappresentano una parte fondamentale del patrimonio culturale della città.

Tra chiese barocche, edifici eleganti, grandi cupole e palazzi opulenti, un viaggio a Dresda si trasforma in un’esperienza all’insegna della grande bellezza. Certo è che nessuno si aspetterebbe di trovare proprio in questa città la prima fioritura dell’anno, quella che annuncia l’arrivo della primavera.

E invece sta succedendo proprio adesso. I crochi stanno fiorendo nell’Altstadt, nel cuore della città, incorniciando di meraviglia la cattedrale della Santissima Trinità e la torre dell’Hausmannsturm. La visione è straordinaria.

La fioritura che annuncia l’arrivo della primavera

Si chiamano crochi, dal greco Kròkos, e sono piante erbacee perenni dal fiore che assume tinte che virano verso il viola e il malva. Dallo stigma di alcuni esemplari floristici, e più nello specifico dai crocus sativus, si ricava il celebre zafferano, una delle spezie più utilizzate in cucina.

La particolarità di queste piante sta proprio nel fatto che la loro fioritura anticipa tutte le altre, anche se le temperature sono ancora lontane da quelle della bella stagione. Se notate la loro presenza state pur certi che, attraverso questa, la primavera sta annunciando il suo arrivo. Non è un caso che questi esemplari siano stati ribattezzati proprio come “I fiori che anticipano la primavera”.

Se avete in programma di organizzare un viaggio nelle prossime settimane verso una città d’arte, e non siete immuni dal fascino emanato dalle fioriture, allora Dresda è inaspettatamente il posto giusto da raggiungere. Durante una passeggiata nel centro storico, infatti, potrete ammirare una sorprendente fioritura.

Spostatevi verso l’Altstad, proprio di fronte alla Cattedrale della Santissima Trinità, progettata dall’architetto italiano Gaetano Chiaveri, per ammirare i crochi in fiore. Proprio nel parco antistante l’edificio, dal quale si ammira anche l”Hausmannsturm, la torre nella città vecchia di Dresda, questa fioritura ha colorato tutto di viola, incorniciando di meraviglia il paesaggio urbano della capitale della Sassonia.