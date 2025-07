Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Aalborg Zoo Raduno babbo Natale luglio 2025 a Aalborg

Chi ha detto che Babbo Natale si muove solo a dicembre? In realtà, ogni anno, nel cuore dell’estate, un gruppo di Santa Claus appende per un attimo la slitta al chiodo per ritrovarsi in Danimarca, nella vivace città di Aalborg, per uno degli eventi più insoliti e adorabili dell’anno: il Santa Claus World Congress. Dal 7 al 10 luglio 2025 il nord dello Jutland si colora di rosso e accoglie non solo i tanti Babbo Natale, ma anche tutta l’atmosfera delle feste seppur ora la neve e quel mood siano solo un ricordo.

Il raduno di Babbo Natale in Danimarca

Non è uno scherzo né una trovata pubblicitaria: il congresso estivo dei Babbi Natale è un vero e proprio incontro internazionale che ogni anno attira delegazioni da tutto il mondo. Oltre 40 Santa Claus parteciperanno all’edizione 2025, provenienti da Danimarca, Svezia, Norvegia, Giappone, Canada e altri angoli del pianeta dove la magia del Natale ha mille forme.

Tutti rigorosamente in abito rosso (anche se con versioni più “leggere” per affrontare le temperature estive), con barbe fluenti, occhiali rotondi e sacchi pieni di allegria, questi ambasciatori dello spirito natalizio si danno appuntamento ad Aalborg per celebrare l’unione, l’amicizia e la fantasia, in un contesto completamente fuori stagione.

Durante i giorni del congresso (7-10 luglio), l’intera città di Aalborg si veste di spirito natalizio fuori stagione. Le vetrine si riempiono di decorazioni, alcuni locali servono menù a tema e non mancano eventi collaterali: concerti, laboratori per bambini, flash mob in centro e incontri con i Santa Claus internazionali. Un’occasione unica per vivere la città con occhi nuovi… e un po’ di magia in più.

Aalborg Zoo

Il programma del raduno di Babbo Natale

Il momento clou dell’evento arriva giovedì 10 luglio, quando l’intera carovana natalizia invade lo Zoo di Aalborg, trasformandolo in un vero e proprio villaggio di festa. Sin dal mattino, Babbi Natale e consorti, elfi e aiutanti speciali si spargono tra gli animali esotici e gli habitat dello zoo per intrattenere grandi e piccini con giochi, racconti e mini-spettacoli interattivi.

Passeggiando per il parco si può finire in una caccia al tesoro a tema renne, imbattersi in un Santa che racconta favole sotto un albero tropicale, o essere coinvolti in un laboratorio creativo da un elfo entusiasta. Il tutto tra giraffe, pinguini e leoni incuriositi dall’insolito fermento natalizio fuori stagione.

La giornata si chiude con un grande momento collettivo: canti, risate e uno show finale pensato per unire tutte le generazioni. I bambini ballano accanto ai nonni, i Babbi si scambiano consigli su nuovi giocattoli, gli elfi fanno le ultime magie tra il pubblico. Il messaggio è chiaro: la magia del Natale non ha stagione, e può comparire quando meno te lo aspetti, anche tra un leone e un panda.

Il Santa Claus World Congress è molto più di una curiosità: è una celebrazione gioiosa dell’unione tra culture, della fantasia senza limiti e del desiderio universale di fare del bene. Se capiti in Danimarca a luglio, è un appuntamento imperdibile. Perché in fondo, lo sappiamo tutti: un po’ di spirito natalizio fa bene in ogni stagione. Anche con la crema solare addosso.