In questa cittadina inglese puoi entrare in un’opera di Banksy

Fonte: PA Wire/PA Images / IPA L'opera di Banksy al Dreamland di Margate

Sono tanti e differenti i motivi che ci invitano a esplorare il globo in lungo e in largo. A volte lo facciamo per andare alla scoperta dei capolavori che portano la firma di Madre Natura, altre volte, invece, ci mettiamo in movimento per ammirare i patrimoni storico-artistici delle città e dei territori del mondo. Ci mettiamo in viaggio anche per toccare con mano le culture, le usanze e le tradizioni che appartengono ai popoli lontani da noi. Viaggiamo per le più diverse motivazioni, ma tutte sono accomunate dal medesimo desiderio di vivere esperienze indimenticabili.

E se è un’esperienza così, che volete vivere al più presto, il consiglio è quello di organizzare un viaggio a Margate. Si tratta di una cittadina inglese, situata nel sud-est dell’Inghilterra e raggiungibile in circa 30 minuti di auto da Canterbury, sconosciuta ai più. Non è una destinazione molto battuta dal turismo di massa, eppure è proprio qui che gli amanti della street art potranno vivere un’avventura indimenticabile.

Margate, che sorge su un’antico paesino di pescatori e che con gli anni si è trasformata in una località di vacanza per i cittadini inglesi, ospita un parco divertimenti che non conosce eguali. Molto più di un Luna Park, ma un vero e proprio centro di intrattenimento dove l’arte, la musica, la cultura locale e le attrazioni per grandi e bambini hanno messo in piedi un vero Paese dei sogni: il Dreamland. Ed è proprio qui che è possibile ammirare ed entrare in un’opera del grande Banksy.

Dreamland: benvenuti nel Paese dei sogni

Molto più di un Luna Park, il Dreamland di Margate è una vera e propria esperienza di intrattenimento da vivere e da condividere. Un Paese dei sogni che, da solo, merita il viaggio nella cittadina inglese.

Situato di fronte al centro storico, e circondato dalle spiagge sabbiose del territorio, questo parco divertimenti che affaccia direttamente sulla costa ha una storia lunga e travagliata che però gli ha permesso di diventare, con gli anni, un vero e proprio punto di riferimento per il Paese.

Dreamland, infatti, è uno dei più antichi parchi di divertimento della Gran Bretagna, nonché luogo dove i sogni diventano realtà. Lo fanno permettendo ai più piccoli di divertirsi nei modi più differenti, e ai grandi di diventare bambini attraverso giochi, attrazioni, festival artistici e musicali e mostre d’arte interattive.

L’arte, infatti, è la grande protagonista di questo luogo, non solo per i numerosi eventi che si alternano durante nei mesi estivi, ma proprio perché raggiungere Dreamland permetterà ai viaggiatori di entrare all’interno di un capolavoro che porta la firma di uno dei più grandi street art del mondo: Banksy.

Dentro l’opera di Banksy

Con l’inaugurazione della stagione estiva, il Dreamland di Margate si è arricchito di una nuova e inedita attrazione: un’opera d’arte firmata Banksy. Si tratta del murale “Mascara di San Valentino”, una denuncia sociale dello street artist volta a sensibilizzare il tema della violenza sulle donne.

L’opera, infatti, raffigura una casalinga degli anni ’50 con un occhio gonfio e un dente mancante, che chiude il marito in un congelatore. L’opera, apparsa tempo fa su un muro vicino a Grosvenor Place, ora ha trovato una casa permanente: il Dreamland di Margate. I visitatori del parco infatti, a partire da giugno, potranno entrare all’interno di una stanza in stile pop e ammirare da vicino uno dei tanti capolavori dell’artista.