Non solo voli e hotel: questa spesa impatta sui viaggiatori, soprattutto sui soggiorni più lunghi. Ecco la classifica delle città in cui le tasse soggiorno sono più care

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Tasse turistiche alle stelle: San Francisco è la più cara al mondo

Contro l’overtourism (e non solo) sempre più città stanno introducendo tasse turistiche per poter sostenere le economie locali, insieme ad altre iniziative per contrastare il turismo di massa. I costi, nonostante non vengano trascurati nella pianificazione, incidono talvolta in modo significativo sul budget complessivo. In Europa, così come negli Stati Uniti, le iniziative stanno crescendo e per questo Holidu ha stilato la classifica delle città con le tasse turistiche più care del mondo. Ecco la top 10.

San Francisco

Al decimo posto della classifica sulle città con tasse turistiche più alte si posiziona San Francisco. La città della baia, nota per il Golden Gate Bridge e i celebri tram, propone una tassa notturna di 6,86 sterline (8,14 euro circa) per un alloggio turistico medio. La somma sa diventare significativa se si resta più giorni nella stessa località.

Miami

Nono posto per Miami, la città simbolo degli Stati Uniti per spiagge da cartolina e nightlife senza paragoni. Qui la spesa è di 8,04 sterline (9,55 euro) a notte. I fondi raccolti finanziano iniziative per la promozione turistica e il miglioramento delle aree frequentate dai viaggiatori.

Orlando

Chi soggiorna a Orlando lo fa, per lo più, per visitare i parchi a tema di Disney World e Universal Studios. Qui la tassa di soggiorno è di 8,10 sterline (9,62 euro) a notte. I ricavi vengono reinvestiti nel settore turistico.

Amsterdam

Al settimo posto si trova la prima e unica città europea in top 10. Amsterdam fa pagare 15,38 sterline a notte (18,26 euro) come tassa di soggiorno. La capitale dell’Olanda utilizza questo budget per combattere l’afflusso di visitatori e mitigare l’overtourism nel centro storico.

Fonte: iStock

Al sesto posto arriva Honolulu, il paradiso tropicale che inserisce una tassa turistica di 19,68 sterline (23,36 euro) a notte. Il contributo è destinato al sostegno dell’ambiente e delle infrastrutture locali.

Montreal

Nella top 5 c’è Montreal. La città canadese metropoli del Québec stabilisce una tassa di 20,29 sterline (24,09 euro) a notte. Il peso viene bilanciato, però, dai costi più accessibili degli alloggi rispetto ad altre città dei vicini Stati Uniti.

Las Vegas

La città del peccato e dell’intrattenimento Las Vegas propone una tassa di 25,56 sterline (30,35 euro) a notte per chi vi soggiorna. Il contributo serve a sostenere progetti legati al marketing turistico, l’educazione e la gestione delle infrastrutture.

Washington

Cuore politico degli Stati Uniti e tra le città più visitate degli USA: Washington chiede il versamento di 30,65 sterline (36,39 euro) a notte per chi soggiorna in strutture ricettive della località. La spesa viene giustificata offrendo attrazioni gratuite a musei e monumenti.

New York

New York è al secondo posto tra le più città con tasse turistiche più care con un totale di 31,46 sterline (37,35 euro) a notte. Chi si ferma nella Grande Mela per più notte deve valutare la spesa che impatta significativamente sul totale speso del viaggio.

Los Angeles

La più cara in assoluto è Los Angeles: qui si pagano ben 31,78 sterline (37,73 euro) a notte. Il contributo è generato da un’imposta del 15,5% applicata agli affitti turistici. Il suo scopo è quello di finanziare servizi pubblici e promozione turistica.

La classifica delle città con le tasse turistiche più care:

Los Angeles New York Washington Las Vegtas Montreal Honolulu Amsterdam Orlando Miami San Francisco

Le città italiane in classifica

Nella classifica delle città con le tasse turistiche più alte vengono citate anche quattro città d’arte italiane. La prima è Milano, con un costo di circa 5,37 sterline (6,38 euro) a notte segue Roma con 5,11 sterline (6,07 euro) a notte e compaiono poi Firenze e Bologna rispettivamente con una tassa di 5,11 (6,07 euro) e 4,94 sterline (5,86 euro) per notte. Rispetto ai costi degli Stati Uniti, le tasse turistiche in Italia sono decisamente più accessibili.