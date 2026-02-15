Nel nuovo report “ Mal’Aria di città 2026 ” di Legambiente emerge che ora respiriamo meglio, ma non abbastanza. L’ultima fotografia scattata dallo studio svela un’Italia in lieve miglioramento sul fronte dell’ inquinamento atmosferico , con un dato incoraggiante: nel 2025 sono scesi a 13 i capoluoghi che hanno superato i limiti giornalieri di Pm10 , quasi la metà rispetto all’anno precedente. Un segnale positivo, ma che non basta ancora per essere in linea con i parametri europei previsti per il 2030. Vediamo quali sono le città più inquinate d’Italia .

Quando scegliamo una meta per un weekend o una fuga fuori porta, quasi sempre immaginiamo cieli azzurri, passeggiate tra i vicoli e aria fresca da respirare a pieni polmoni. Ma non sempre è così, soprattutto nelle città : la qualità dell’aria , infatti, incide anche sulle nostre esperienze di viaggio, oltre che sulla vita quotidiana.

La classifica delle città più inquinate

Secondo il report pubblicato da Legambiente, nel 2025 sono stati 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato il limite giornaliero di Pm10. Quest'anno la maglia nera dell'inquinamento va a Palermo, la cui centralina denominata "Belgio" ha raggiunto gli 89 sforamenti.

iStock

Il capoluogo siciliano è seguito da Milano (con la centralina "Marche" che ha rilevato 66 sforamenti) e poi da Napoli (centralina "Ospedale Pellegrini" con 64). Di seguito riportiamo la tabella con la classifica completa dei 13 capoluoghi di provincia più inquinati d'Italia.

Posizione Città N° sforamenti in un anno 1° Palermo 89 2° Milano 66 3° Napoli 64 4° Ragusa 61 5° Frosinone 55 6° Lodi 48 7° Monza 48 8° Cremona 44 9° Verona 44 10° Modena 40 11° Torino 39 12° Rovigo 37 13° Venezia 36

Nel resto dei capoluoghi analizzati non si registrano sforamenti oltre i limiti di legge. Inoltre, come già successo negli ultimi anni, nessuna città supera i valori annuali previsti dalla normativa vigente per Pm10, Pm2.5 e biossido di azoto.

Le città che preoccupano per il futuro

Se da un lato nell'ultimo anno i dati sono migliorati, dall'altro preoccupa l'avvicinarsi del momento in cui entreranno in vigore definitivamente i nuovi limiti, dal 1° gennaio 2030, previsti dalla revisione della Direttiva europea sulla qualità dell'aria (20 µg/m3 per il Pm10, 20 µg/m3 per l’NO2, 10 µg/m3 per il Pm2.5).

Le previsioni non sono rosee: già ora, il 53% dei capoluoghi italiani (55 città su 103) non rispetta il futuro limite previsto per il Pm10 (20 microgrammi per metro cubo). A preoccupare maggiormente sono quelle città che sono ben distanti dal poter rientrare nei nuovi obiettivi. A Cremona serve la riduzione più netta: il livello di Pm10 deve diminuire del 35%. La città lombarda è seguita da Lodi con il 32%, Cagliari e Verona con il 31%, Torino e Napoli con il 30%.

Guardando ai livelli di Pm2.5, inoltre, la situazione si fa più critica: 68 città su 93, pari al 73%, hanno una media annuale superiore a 10 microgrammi per metro cubo. Le città peggiori sono Monza (con una media annuale di 25 microgrammi per metro cubo dovrebbe ridurre le concentrazioni del 60% entro il 2030), Cremona con il 55%, Rovigo con il 53%, Milano e Pavia con il 50%, Vicenza sempre con il 50%.

Infine, secondo i nuovi limiti europei sul biossido di azoto, ben 40 città su 105, pari al 38%, non rispettano il valore di 20 microgrammi per metro cubo. Le più preoccupanti sono Napoli dove i livelli dovrebbero scendere del 47%, Torino e Palermo con il 39%, Milano con il 38%, Como e Catania con il 33%.