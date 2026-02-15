Queste sono le città più inquinate d’Italia: il nuovo report svela la classifica

I capoluoghi italiani migliorano i livelli di inquinamento, ma sono ancora troppo lontani dai nuovi limiti europei: ecco le città peggiori

Milano avvolta dallo smog, è tra le città più inquinate

Quando scegliamo una meta per un weekend o una fuga fuori porta, quasi sempre immaginiamo cieli azzurri, passeggiate tra i vicoli e aria fresca da respirare a pieni polmoni. Ma non sempre è così, soprattutto nelle città: la qualità dell’aria, infatti, incide anche sulle nostre esperienze di viaggio, oltre che sulla vita quotidiana.

Nel nuovo report “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente emerge che ora respiriamo meglio, ma non abbastanza. L’ultima fotografia scattata dallo studio svela un’Italia in lieve miglioramento sul fronte dell’inquinamento atmosferico, con un dato incoraggiante: nel 2025 sono scesi a 13 i capoluoghi che hanno superato i limiti giornalieri di Pm10, quasi la metà rispetto all’anno precedente. Un segnale positivo, ma che non basta ancora per essere in linea con i parametri europei previsti per il 2030. Vediamo quali sono le città più inquinate d’Italia.

