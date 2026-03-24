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iStock Andorra è un'eccellenza europea da scoprire

Nel 2025 l’aria che respiriamo resta un problema globale. Il nuovo report di IQAir, basato su dati raccolti in 9.446 città di 143 Paesi, dice che solo il 14% rientra nei limiti indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Un dato in calo: l’anno prima era al 17%.

Al centro dell’analisi c’è il PM2,5, le particelle più fini e più insidiose. Sono ovunque, e nella maggior parte del mondo i livelli restano ben sopra la soglia di sicurezza fissata a 5 microgrammi per metro cubo.

I Paesi europei meno inquinati

In Europa la situazione è complicata. Solo 3 Paesi hanno rispettato la soglia OMS nel corso del 2025: Andorra, Estonia e Islanda. Una lista cortissima, che dice molto su quanto sia difficile, anche nel continente con le normative ambientali più stringenti al mondo, tenere i livelli di inquinamento sotto controllo.

La nota positiva arriva da Malta, che ha tagliato le proprie concentrazioni di quasi il 24%. Un risultato costruito nel tempo, attraverso la progressiva dismissione dell’olio combustibile pesante nella produzione energetica e politiche concrete sulla mobilità urbana.

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I Paesi europei più inquinati

Il resto del continente ha fatto peggio. 23 Paesi europei hanno registrato un aumento delle concentrazioni medie di PM2,5 rispetto all’anno precedente, mentre 18 una diminuzione. La Svizzera e la Grecia hanno visto aumenti superiori al 30%. Il quadro è piuttosto preoccupante, soprattutto pensando alle numerose misure che sul territorio europeo si stanno adottando.

Le città italiane più inquinate

Tra le città italiane con dati poco incoraggianti c’è Corsico, in provincia di Milano, con un livello di PM2.5 di 18,8 microgrammi per metro cubo, e il vicino comune di Muzzo di Cornegliano Laudense che raggiunge persino i 26,0. Roma ne registra 11,2 e Napoli 11,3. Oltre alle grandi città sono state mappate località delle periferie; chi è curioso di poter capire la situazione della propria provincia potrebbe consultarla dal sito ufficiale dello studio.

I luoghi nel mondo dove si respira aria pulita

Se volete sapere dove l’aria è ancora pulita, la risposta è: pochi posti, perlopiù lontani da tutto. Solo 13 Paesi al mondo hanno rispettato le linee guida OMS nel 2025.

Nella lista dei territori più virtuosi compaiono nomi sparsi tra diversi continenti: Australia, Islanda, Estonia, Andorra. E poi realtà più piccole o insulari come Barbados, Bermuda, Grenada, Nuova Caledonia. Ci sono anche Panama, la Polinesia francese, Porto Rico, l’isola della Riunione e le Isole Vergini americane.

Sul fronte delle città, il primato dell’aria più pulita spetta a Nieuwoudtville, in Sudafrica. Un centro minuscolo nel Namaqualand, area remota e poco industrializzata. In questa zona il livello di PM2,5 si è fermato a 1,0 microgrammo per metro cubo.

L’Oceania nel suo complesso rimane una delle regioni più pulite: il 61% delle città rispetta la soglia OMS. Anche il Sudamerica e i Caraibi mostrano tendenze positive, con 208 città che hanno registrato un calo rispetto alle 95 in peggioramento.

I Paesi meno inquinati al mondo:

Polinesia Francese (Oceania)

Porto Rico (Caraibi, Stati Uniti)

Isole Vergini Americane (Caraibi, Stati Uniti)

Barbados (Caraibi)

Nuova Caledonia (Oceania, Francia)

Islanda (Europa)

Bermuda (Atlantico, territorio britannico d’oltremare)

Réunion (Africa orientale, territorio francese d’oltremare)

Andorra (Europa)

Australia (Oceania)

Grenada (Caraibi)

Panama (America Centrale)

Estonia (Europa)

Nieuwoudtville (Sudafrica, Africa)

Il Paese più inquinato al mondo

Il Paese più inquinato del pianeta è Loni, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh. Nel 2025 la concentrazione media annua di PM2,5 ha toccato i 112,5 microgrammi per metro cubo. Un valore altissimo. Ben oltre i limiti indicati dall’OMS. Più di venti volte sopra la soglia.

Rispetto all’anno precedente è anche peggiorata, del 23% circa. Le cause identificate in un’indagine del 2024 sono le solite: traffico intenso, emissioni industriali, polvere stradale, smaltimento illegale di rifiuti.

Tutte le 25 aree più inquinate del mondo si trovano tra India, Pakistan e Cina. L’India ospita 3 delle 4 peggiori in assoluto. Non è una novità, ma la persistenza del dato ha il suo peso specifico.

I luoghi più inquinati secondo l’ultimo report:

Loni (India, Asia)

Pakistan (Asia meridionale)

Bangladesh (Asia meridionale)

Tagikistan (Asia centrale)

Ciad (Africa centrale)

Repubblica Democratica del Congo (Africa centrale)

Questa ricerca dovrebbe far riflettere su quanto sia importante invertire la rotta e prendersi cura del pianeta anche, e soprattutto, per la salute delle persone.