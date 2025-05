Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Parigi è la prima nella classifica delle 10 città a misura di bici e bambini

L’aumento dell’attenzione verso città più sicure, salubri e sostenibili sta portando a cambiare la mobilità urbana prestando attenzione anche ai bambini. Il report City Ranking 2025 ha analizzato 36 città europee valutando tre parametri fondamentali: strade scolastiche che limitano il traffico ai veicoli durante gli orari di ingresso e uscita, percentuale di rete stradale con limiti inferiori ai 30km/h e lunghezza delle piste ciclabili protette in rapporto alla rete stradale complessiva. Questi fattori hanno fatto in modo di poter stilare la classifica delle 10 città a misura di bici e bambini.

La classifica delle 10 città a misura di bici e bambini

Nelle prime 10 posizioni della classifica europea emergono modelli urbani che hanno saputo integrare sicurezza, accessibilità e mobilità sostenibile per i più piccoli. Al decimo posto si posiziona il Belgio con Gent: una città di dimensioni medie che si è distinta per aver avviato progetti coraggiosi di riduzione del traffico e molte zone ZTL per favorire la mobilità dolce.

Nono posto per Oslo con un punteggio del 48%. La città della Norvegia ha ridotto drasticamente l’uso delle auto promuovendo quello delle bici. Ottavo posto per Bristol con un punteggio di 48%, proprio come Oslo. La città ha sperimentato aree a 30 chilometri orari per garantire maggiore sicurezza.

Settimo posto per Barcellona: la città spagnola ha saputo brillare con una rete di super-isolati e aree pedonali mentre Helsinki si posiziona al sesto posto confermando l’eccellenza nordica. Proprio qui si trova una delle migliori ciclabili.

Arriviamo al quinto gradino: la capitale gastronomica Lione si fa notare con un ottimo punteggio. Si sale verso Bruxelles al quarto posto. I gradini delle prime 3 in top 10 sono incredibili: terzo posto per Anversa che combina ottimamente strade scolastiche e ciclabili sicure e secondo posto per Amsterdam ormai icona della mobilità ciclabile urbana.

Il primo gradino del podio spetta tutto a Parigi: la capitale francese sbaraglia tutti raggiungendo un 79% e mostrando un grande impegno con un programma di strade scolastiche sicure, reti ciclabili protette e politiche efficaci di riduzione della velocità.

La classifica delle città a misura di bici e bambini

Le città italiane a misura di bici e bambini in classifica

Nella lista delle 36 città europee che compongono la classifica di quelle a misura di bici e bambini compaiono diverse località italiane. La più virtuosa è Bologna che conquista il 40% dei punteggi totali. Il capoluogo emiliano si distingue per aver adottato strade scolastiche chiuse al traffico in orari di entrata e uscita, diverse zone a 30km/h e piste ciclabili protette.

La seconda classificata tra le città italiane è Milano che ottiene il 33%, la metropoli lombarda sta investendo in diversi progetti futuri per rendere la mobilità urbana sempre più green. Torino, invece, segue a ruota con il 32% e una meticolosa moderazione del traffico ma soffre per una rete ciclabile ancora frammentaria. Tra le città italiane esaminate compaiono poi Firenze, in 29esima posizione e Roma al 32esimo posto. La classifica mostra come con un piano strategico si possano ridurre gli incidenti, proteggere bambini e ciclisti, favorire uno stile di vita più attivo e ridurre l’impatto sull’ambiente.