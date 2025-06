iStock Anche Bologna tra le migliori città europee per i bambini

“Una città a misura di bambino e una città a misura di tutti” ha dichiarato Tim Gill, a capo della ricerca dedicata alle migliori città in Europa per i più piccoli. Lo studio, realizzato da Clean Cities Campaign, una ONG specializzata in trasporti a basso impatto ambientale, ha analizzato 36 diverse città europee in merito alle loro strade scolastiche, ai limiti di velocità imposti e alle infrastrutture ciclabili protette.

A conquistare il primo posto c’è Parigi, con un punteggio complessivo del 75% grazie a una moltitudine di iniziative a misura di bambino presenti in tutta la città. Seppur non compaiano nella top 10, anche alcune città italiane stanno dimostrando una maggiore attenzione verso questi temi, una su tutte Bologna.

Le città italiane a misura di bambino

Le ricerche dimostrano che le città a misura di bambino contribuiscono a creare ambienti più vivibili per tutti i residenti. Il trasporto influisce sull’ambiente fisico delle città e ha un impatto rilevante sulla salute e sul benessere dei bambini, incidendo sulla sicurezza stradale, sulla qualità dell’aria e sull’attività fisica. In risposta a queste sfide, numerose città hanno adottato misure per promuovere una mobilità adatta ai più piccoli, tra le quali alcune italiane.

Bologna, che nella classifica generale è risultata al sedicesimo posto, spicca tra le altre perché, nel gennaio 2024, è diventata la prima grande città italiana a introdurre un limite di velocità di 30 km/h su un’ampia porzione della rete stradale. L’iniziativa mira a ridurre gli incidenti stradali mortali, migliorare la qualità dell’aria e rendere gli spazi pubblici più sicuri e vivibili per tutti, in particolare per bambini, anziani e persone che camminano o vanno in bicicletta.

Milano, che invece occupa la 23esima posizione, e Torino, alla 24esima, si sono dimostrate tra le città più all’avanguardia, insieme a Londra e Parigi, per le strade dette “scolastiche”. Queste sono aree urbane vicino alle scuole in cui la priorità è data a pedoni e ciclisti e il traffico motorizzato è limitato. In questa classifica specifica, Milano occupa il secondo posto e Torino il terzo.

La classifica delle migliori città per i bambini in Europa

Nella classifica generale, al primo posto troviamo Parigi, dove negli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti per quanto riguarda le strade scolastiche, le infrastrutture ciclabili e l’introduzione di un limite di velocità generalizzato di 30 km/h. La capitale francese, inoltre, sta attuando un ambizioso programma dedicato proprio alle strade scolastiche, con l’obiettivo di crearne 300 entro il 2026. Almeno un terzo di queste includerà riprogettazioni complete con elementi di inverdimento per migliorare sia la sicurezza che la vivibilità.

Al secondo posto complessivo si è classificata Amsterdam, seguita da Anversa, dalla regione di Bruxelles-Capitale e Lione. Anche Londra ottiene un punteggio molto alto per quanto riguarda le strade scolastiche, avendone create più di 500 in meno di 10 anni.

Questa la classifica completa con le 36 migliori città a misura di bambino: