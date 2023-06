Cenare in un ristorante sospeso: l’esperienza gourmet in cabinovia

Fonte: Ufficio Stampa/Ph. Alice Russolo Madonna di Campiglio: il ristorante sospeso nella telecabina

Questa estate non avrete bisogno di allontanarvi poi così tanto da casa per vivere una delle avventure più incredibili di sempre. In Italia, infatti, sta per tornare il ristorante sospeso: un’esperienza gourmet in cabinovia con vista su uno dei paesaggi più affascinanti e suggestivi del BelPaese.

Se siete amanti dei viaggi sensoriali, ma soprattutto volete riempire lo sguardo di bellezza e deliziare il palato con proposte esclusive, allora non vi resta che preparare i bagagli e raggiungere al più presto Madonna di Campiglio.

La località sciistica italiana, incastonata e immersa nella magnifica cornice naturale del Parco dell’Adamello-Brenta, ha in programma una delle esperienze più incredibili ed esclusive dell’estate: una cena in cabinovia al tramonto con vista mozzafiato. Pronti a partire?

L’esperienza da sogno a Madonna di Campiglio

Circondata dal Parco naturale dell’Adamello-Brenta, Madonna di Campiglio è la destinazione ideale per tutti gli amanti della natura e per chi cerca un’avventura all’insegna del relax e della bellezza. Se tra dicembre e marzo la località è raggiunta da tutti gli appassionati degli sport invernali, in estate diventa la cornice perfetta per trekking e giornate trascorse in totale spensieratezza.

C’è un altro motivo, però, per raggiungere Madonna di Campiglio nel mese di luglio, ed è quello di poter cenare all’interno di un ristorante sospeso che allieterà i palati più esigenti grazie a proposte stellate.

L’appuntamento, con questa cena indimenticabile, è fissato all’interno della telecabina Pinzolo-Campiglio Express. In questa verrà servito un menu incredibile, pensato dai migliori chef locali, che permetterà ai commensali di fare un viaggio tra i sapori del territorio.

Ma non è tutto perché durante la serata sarà possibile anche assistere a uno show incredibile: il sole che infuoca le Dolomiti del Brenta durante il tramonto, prima di lasciare lo spazio alla notte e al cielo stellato.

Fonte: Ufficio Stampa/Ph. Alice Russolo

Cenare nel ristorante sospeso sulle Dolomiti

L’appuntamento con la cena stellata è previsto il 22 luglio a Madonna di Campiglio. Per questa occasione, la Pinzolo-Campiglio Express si trasformerà in un ristorante panoramico e in movimento capace di far vivere un’esperienza suggestiva e romantica.

Sospesi a oltre 1000 metri d’altezza, gli ospiti potranno gustare il menu pensato da chef stellati del territorio e osservare il panorama che cambia e si evolve intorno a loro, tra boschi, alpeggi, tramonto e stelle.

L’imbarco sulla telecabina è previsto per le ore 18.00 a Colarin, punto di partenza dell’esperienza. Gli ospiti potranno salire a bordo e accomodarsi così al tavolo per dare il via a questo viaggio. A ogni stazione della Pinzolo-Campiglio Express i chef proporranno i loro piatti gourmet per un totale di 5 portate da gustare a ritmo slow grazie alla velocità ridotta della telecabina.

Il consiglio? Dimenticatevi del caos e dello stress quotidiano e dedicatevi solo all’esperienza. Gustatevi ogni boccone e aguzzate bene la vista, lo scenario che si apre tutto intorno è mozzafiato. L’esperienza sospesa, che dura poco più di un’ora, culmina poi nella terrazza con vista situata Colarin dove, sotto un cielo popolato di stelle e a ritmo di musica, le persone potranno deliziare il palato con dolci e bollicine.