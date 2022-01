Il lavoro dei sogni è su quest’isola remota: chi si candida?

Il nostro modo di viaggiare è in continua evoluzione perché ci caratterizza in maniera univoca. Riflette ciò che siamo e quello che desideriamo, ed è evidente che oggi, come non mai, la ricerca ci spinge a soddisfare la voglia di vivere esperienze sempre più autentiche, uniche. A misura d’uomo.

Ecco perché negli ultimi tempi la volontà di raggiungere destinazioni isolate, remote e selvagge, dove a farla da padrone è la natura, ci ha coinvolto un po’ tutti. Perché è forte l’esigenza di ritrovare l’autenticità nelle piccole cose, che però sanno essere straordinarie.

Ma se tutto questo non si limitasse solo a un singolo viaggio, ma a una vera e propria esperienza di vita? Su quest’isola remota e selvaggia, infatti, si è aperta una posizione lavorativa davvero interessante destinata a realizzare il sogno di tutti coloro che vogliono allontanarsi da tutto e da tutti per un cambio vita netto e sorprendente.

La remota isola della Scozia ti sta cercando

Ci troviamo in Scozia e più precisamente sull’Isola di Canna, chiamata dagli abitanti Canaigh. È la più occidentale tra le isole Small, situate nelle Ebridi Interne in Scozia ed è collegata all’isola di Sanday da una strada e da un lembo di sabbia percorribile quando c’è la bassa marea.

Se non avete mai sentito parlare di Canna è comprensibile, anche se da anni la comunità residente cerca di valorizzare il territorio e di portare qui nuove persone. L’isola in questione è lunga appena 7 km e larga 1,5 km e a viverci, qui, ci sono solo 15 abitanti. Anche l’accesso al territorio non è semplicissimo: oltre al collegamento con la vicina isola di Sanday, Canna è raggiungibile con il traghetto le cui corse, però, sono molto limitate.

Ed è qui, su questa isola remota ma non dimenticata, che si è aperta la possibilità di cambiare vita lontano da tutto e da tutti candidandosi per il lavoro di gestione dell’unica guest house dell’isola.

Come candidarsi al lavoro dei sogni. Tutto ciò che c’è da sapere

L’isola di Canna appartiene al National Trust Scotland che da anni si occupa di preservare questo posto incontaminato e bellissimo, ma dimenticato da molti. A vivere qui, infatti, sono rimaste le ultime famiglie local, una piccola comunità che però rischia di scomparire.

Come abbiamo anticipato, gli accessi sull’isola remota sono molto limitati perché in inverno arrivano solo tre traghetti a settimana e durante l’estate il numero sale a quattro.

Eppure, come ha confermato il The Guardian, la notizia dell’assunzione di un gestore dell’unico bed and brekfast dell’isola ha fatto il giro del mondo e sono arrivate circa 100 candidature che stanno per essere vagliate attentamente dagli entusiasti abitanti del posto.

Quello che viene chiesto al candidato è di gestire la guest house occupandosi di lavori di manutenzione e accoglienza degli ospiti. Prima di lasciarvi suggestionare dall’isola e dagli scorci sul mare, che dicono siano i più belli della Scozia, dovete sapere che i residenti del posto parlano quasi ed esclusivamente solo il gaelico. E non è tutto perché la pensione Tighard, questo il suo nome, è considerata la struttura ricettiva più inaccessibile di tutta la Gran Bretagna.

Ma se tutto questo non vi scoraggia è evidente che forse questo lavoro fa per voi. Le richieste arrivate sono tante, e sono già in fase di esaminazione dalla comunità. Ma potete sempre provare a fare un tentativo contattando la pensione Tighard. In alternativa potete diventare loro ospiti e godervi un po’ di pace sulla minuscola isola delle Ebridi.