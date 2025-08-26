Non solo treni, arriva il bus notturno di lusso che collega 8 città europee

Viaggiare di notte non è mai stato così glam: un bus esclusivo che unisce comfort, green travel e destinazioni europee da vivere appena svegli

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato: 26 Agosto 2025 07:28

iStock
Amsterdam, una delle città collegate dal bus luxury che viaggia di notte

L’aereo è un buon mezzo di trasporto per muoversi velocemente, ma spesso è costoso e l’alternativa è sempre stata quella dei treni. Oggi però le cose sembrano cambiare grazie ad un bus notturno luxury che collegherà 8 città europee senza stress di bagagli con limiti di dimensioni e pesi.

A proporre il servizio è Twiliner, una sorta di “hotel itinerante” con veri letti, connessione wi-fi, prese elettriche e spazi per cambiarsi. Una piccola rivoluzione del trasporto che unisce il comfort di una cabina privata alla praticità di una partenza nel cuore delle città.

