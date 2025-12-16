Percorrendo la storica linea del Sempione, il treno notturno tra Amsterdam, Bruxelles e Milano offre un'esperienza lenta e risvegli tra le valli alpine

L'European Sleeper, il treno notturno da provare nel 2026

Viaggiare in treno ci offre l’opportunità di rallentare, di goderci i paesaggi in tutta comodità e di salire e scendere con facilità, il tutto lasciando un’impronta di carbonio più leggera. È sempre bello, quindi, leggere di nuovi treni in arrivo che ci permettono di fare quest’esperienza, come quello previsto per giugno 2026.

Stiamo parlando dell’ultima tratta proposta da European Sleeper che collegherà Amsterdam e Bruxelles a Milano passando sulla storica linea del Sempione. Questa infrastruttura ferroviaria, inaugurata all’inizio del Novecento, attraversa il cuore delle Alpi collegando la Svizzera all’Italia ed è celebre per i suoi paesaggi montani e per il ruolo chiave che ha avuto nei collegamenti tra il Nord e il Sud dell’Europa.

Il treno notturno da provare il prossimo anno

La nuova tratta notturna proposta da European Sleeper collegherà Amsterdam e Bruxelles a Milano. Questa linea permetterà di organizzare viaggi all’insegna della sostenibilità e di attraversare in tutta comodità importanti regioni economiche e culturali, offrendo collegamenti strategici verso altre grandi città: da Bruxelles, con treni verso Londra; da Colonia, verso Amburgo e Berlino; da Berna, verso Zurigo e Ginevra; e da Milano, verso Venezia, Firenze e Roma.

Dal cuore della Svizzera, passando per Berna, Briga e Domodossola, il percorso vi offrirà la possibilità di ammirare vallate e laghi alpini, prima di entrare in Italia con una sosta a Stresa, sulle rive del Lago Maggiore, e terminare il viaggio a Milano.

Oltre alla componente paesaggistica, la nuova tratta integrerà e potenzierà l’attuale rete ferroviaria, collegando facilmente le principali città europee e ampliando le opzioni per chi cerca un’alternativa sostenibile all’aereo.

Ufficio Stampa

I primi viaggi del nuovo treno notturno tra Amsterdam, Bruxelles e Milano sono previsti a partire dal 18 giugno 2026, con partenze dai due capoluoghi il lunedì, il giovedì e il sabato sera, per arrivare in Italia la mattina successiva. Prima di proseguire verso la Svizzera, le due sezioni del treno convergeranno a Colonia, ottimizzando i collegamenti e garantendo una continuità di servizio verso le principali città del Nord Europa.

Una volta in Svizzera, il treno percorrerà la storica linea del Sempione, attraversando Berna, Briga e Domodossola, prima di entrare nel Nord Italia con una sosta panoramica a Stresa, sulle rive del Lago Maggiore, e terminando il viaggio a Milano. Il percorso offrirà, secondo quanto annunciato dall’operatore, suggestivi scorci alpini nelle prime ore del mattino, un’esperienza che unisce comodità e paesaggi mozzafiato.

Ufficio Stampa

Il servizio di ritorno da Milano sarà attivo il mercoledì, il venerdì e la domenica sera. Gli orari definitivi sono ancora in fase di coordinamento, mentre le vendite dei biglietti per tutte le classi di viaggio standard dei treni notturni sono previste per gennaio o febbraio 2026, garantendo l’accesso a un’ampia gamma di viaggiatori, dai più attenti al budget a chi cerca maggiore comfort.

Come prenotare

Per prenotare il nuovo viaggio notturno è necessario acquistare il biglietto online accedendo comodamente alla pagina ufficiale europeansleeper.eu.

Il lancio di questa nuova tratta porta con sé anche una ‘brutta notizia’: la linea Milano-Barcellona, inizialmente prevista da European Sleeper, non sarà operativa nel 2026, ma resta nei piani dell’azienda con un possibile avvio tra il 2027 e il 2028!