Fonte: iStock La facciata della Basilica di San Marco

Si trova nel cuore di Venezia e rappresenta uno dei suoi simboli più famosi. Stiamo parlando della Basilica di San Marco, un capolavoro dell’architettura tra i monumenti più visitati non solo in città, ma in tutto il mondo. Proprio per questo motivo, a partire dal mese di luglio entrerà in funzione il “Biglietto Margherita”, un nuovo sistema pensato per modificare la modalità d’accesso alla basilica e renderla più efficiente, soprattutto in vista dell’arrivo estivo dei turisti.

A presentarlo è stato il primo procuratore di San Marco, Bruno Barel, che ha descritto il biglietto come: “un gesto d’amore per Venezia, perché vogliamo che le persone sentano che la basilica è casa loro e che sappiano che l’aumento porterà alla fruizione di ancora più bellezza”. Quanto costerà il biglietto e quali sono le novità e le agevolazioni introdotte? Qui tutte le informazioni per organizzare la vostra visita.

Il nuovo Biglietto Margherita, il pass per visitare la Basilica di San Marco

Chiunque visiti Venezia vuole entrare in uno dei suoi monumenti più importanti, non solo simbolo religioso, ma anche emblema della ricchezza e del potere della Repubblica Veneziana. Non stupisce, quindi, l’introduzione di un nuovo pass chiamato “Biglietto Margherita” che prevede non solo l’aumento del costo d’ingresso, da 6 a 10 euro, ma anche biglietti nominali e da prenotare online.

Una volta acquistato, il biglietto vi permetterà di visitare gratuitamente anche la basilica di Santa Maria Assunta a Torcello, la Sacrestia della basilica della Salute e la Pinacoteca dell’annesso Museo diocesano. L’aumento del biglietto servirà a sostenere le altre parrocchie della città, che diventeranno a ingresso gratuito: al momento, infatti, 21 su 40 sono a pagamento.

Nel nuovo biglietto non è inclusa la Pala d’Oro, che avrà un costo di 20 euro anziché di 12, e il museo, che passerà a 20 euro anziché 15. Chi desidera acquistare un biglietto combo con entrambi, dovrà pagare 30 euro rispetto agli attuali 20.

Il nuovo sistema prevede dei cambiamenti anche per i tour operator, i quali potranno accedere alla basilica con gruppi composti da 25 persone e un arco di tempo di sei mesi, invece che tre, per prenotare i biglietti. Inoltre, chi desidera visitare la Basilica di San Marco la sera, dovrà pagare 50 euro e i tour operator potranno entrare con gruppi di massimo 30 persone a un costo di 1.500 euro anziché 700 euro. Infine, la visita al campanile di San Marco passerà da 12 a 15 euro.

Le novità e le agevolazioni

Dopo l’aumento del ticket d’ingresso per entrare a Venezia, arriva anche quello per la Basilica di San Marco, ma non mancano diverse novità e tariffe agevolate. I bambini fino ai 10 anni, e non più fino ai 6, entrano gratis, mentre i gruppi scolastici pagheranno solo 3 euro.

Attualmente, la basilica ha una capienza giornaliera di 4.200 persone, che aumenterà a 5.200 con il nuovo sistema che, in base alle dichiarazioni, dovrebbe essere più veloce. L’obiettivo di questo nuovo sistema d’ingresso è quello di eliminare le code, avere un maggiore controllo sulla sicurezza e contrastare qualsiasi possibilità di rivendita di biglietti.

Tra le novità discusse in questo periodo, c’è anche la possibilità di assumere detenuti in semilibertà grazie all’accordo che verrà firmato con il carcere maschile di Venezia.