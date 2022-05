Biglietti aerei in offerta fino a mezzanotte: dove volare

Ryanair ha appena lanciato una nuova e imperdibile promozione. Tantissimi biglietti aerei a partire da 15 euro per volare in tutta Europa. L’offerta scade alla mezzanotte di oggi e si può viaggiare per tutto il mese di giugno.

Abbiamo guardato le mete incluse nella promozione e ci sono alcune destinazioni dove senza alcun dubbio vale la pena andare il mese prossimo. Ecco quali sono.

A Londra per il Giubileo della Regina

Giugno è il mese migliore per andare in Gran Bretagna perché è il mese in cui ricorre il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. E Londra è al centro dei festeggiamenti. ll momento culminante dei festeggiamenti dei 70 anni di regno sarà il lungo weekend che va dal 2 al 5 giugno (quattro lunghi giorni di festa), ma per tutto il mese sono previsti eventi.

La cerimonia del Trooping the Colour del 2 giugno segna ufficialmente il compleanno della regina, accompagnata da un volo della Royal Air Force. Durante il weekend si tiene anche una grande festa nella residenza reale londinese e sono invitati tutti. In programma c’è uno speciale Platinum Jubilee Pageant con musica a go-go e tutta una serie di eventi in tutta la Gran Bretagna, compresi pic-nic, parate, mostre e un grande fiume di fiori girerà intorno al fossato della Torre di Londra. Anche i pub resteranno aperti fino all’1 di notte.

Il 4 giugno si terrà il Platinum Party at the Palace con più di 5.000 artisti di strada, teatro, musica e circensi. Un concerto dal vivo a Buckingham Palace che sarà mostrato su grandi schermi in tutto il Paese, vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori musicisti e artisti del mondo. Il 5 tutti potranno partecipare al Big Jubilee Lunch, con eventi in tutta la Gran Bretagna, in luoghi che vanno dai giardini dei villaggi ai festival. A Windsor ci sarà il tavolo da pic-nic più lungo del mondo. Una mappa interattiva online indica tutti gli eventi giorno per giorno.

In Grecia per i primi “Greekend”

Se siete appassionati di Grecia, non serve aspettare che arrivi l’estate per andarci in vacanza. Giugno è il mese perfetto per trovare bel tempo, ma poca folla. Oltre alle isole, anche le città greche come Atene o Salonicco sono piene di sole, di mare, di sapori, di storia, arte, intrattenimento, shopping, musica e possibilità di fare passeggiate all’aperto.

Ma se proprio non potete fare a meno di andare nelle isole della Grecia, ve ne proponiamo alcune poco conosciute e quindi ancora più autentiche. Come Límnos, un’isola remota, poco conosciuta dal turismo di massa e per questo ideale per chi cerca tranquillità e paesaggi unici oppure Amorgos, la più incontaminata delle Cicladi, o ancora Donoussa, un’isola popolata da poco più di centinaio di abitanti, fuori dalle solite rotte turistiche.

Giugno nel Sud della Spagna

Ci sono tanti voli low cost anche per le città della Spagna meridionale. Siviglia, Malaga, Alicante e Valencia o per le isole. Se si vuole essere certi di trovare il caldo e lì che si deve puntare.

Siviglia è una delle città più affascinanti e divertenti dove andare. Il suo Alcázar costruito dai Mori è uno dei palazzi più belli che esistano in Europa e la cattedrale, patrimonio Unesco, è il luogo dove si celebrano i matrimoni reali e che custodisce le spoglie di Cristoforo Colombo.

Valencia, invece, è perfetta da visitare in famiglia perché ci sono tantissime attività per i bambini. E quest’anno c’è un motivo molto importante per andarci. Valencia è famosa per la Città delle arti e delle scienze (Ciudad de las Artes y las Ciencias), quella zona modernissima progettata da Santiago Calatrava che è forse la prima attrazione turistica. Ebbene, nel 2022, la città è stata designata dalla World Design Organization come Capitale Mondiale del Design. Oltre alla Città delle scienze ci sono anche il più recente centro culturale CaixaForum Valencia, un edificio d’avanguardia dedicato all’arte e alla cultura, e l’hub gastronomico La Sastrería, vincitore ai CID Awards 2021 per il suo design unico.