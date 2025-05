Prezzi bollenti sotto l’ombrellone: queste le mete più care dell’estate italiana al mare

Bisogna fare attenzione a non scottarsi con i prezzi dell'estate 2025: le vacanze al mare in Italia toccano cifre record, ecco le mete più care (e quelle più economiche)

Fonte: iStock Santa Margherita Ligure è tra le mete più costose dell'estate 2025 in Italia

L’estate è ormai alle porte e in cima alle preferenze degli italiani c’è sempre la vacanza al mare. Cocktail, piedi nella sabbia e il desiderio di prendere il sole nelle spiagge più belle, ma bisogna fare attenzione a non scottarsi con questi prezzi. Secondo le prime anticipazioni, la stagione in arrivo sarà tra le più costose degli ultimi anni per chi desidera trascorrere le vacanze in Italia.

A comunicarlo è un report del Codacons che ha messo nero su bianco un trend chiaro legato ai costi di una settimana di ferie che, ormai, sono schizzati alle stelle. Nonostante ciò la domanda è in crescita, soprattutto per i turisti provenienti dall’estero. L’effetto domino dei rincari si avverte ovunque: hotel, spiagge attrezzate, strutture ricettive e servizi.

Gli aumenti previsti per le vacanze estive del 2025

Secondo quanto anticipato dal Codacons (il report ufficiale uscirà a giugno), l’estate 2025 sarà davvero costosa per tutti. È stata analizzata la spesa per una famiglia tipo con due adulti e due bambini in vacanza ad agosto, prendendo come riferimento una settimana attorno al periodo di Ferragosto.

Le stangate segnano picchi del +20% in molti settori, tanto per la spiaggia quanto per le strutture ricettive, con una media nazionale del 10% per gli hotel, rispetto allo stesso periodo del 2024. Altrettanto impattante il caro ombrelloni: secondo le stime, il noleggio di due lettini costerà tra i 30 e i 35 euro al giorno, arrivando persino a 500 euro al giorno per le località più esclusive.

A raccontare il fenomeno è Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che ha spiegato il fenomeno definendolo una “tempesta perfetta”. La domanda in crescita da parte dei turisti stranieri ha portato un aumento dei prezzi, se prima la scusa era quella dei rincari energetici ora è la richiesta altissima.

Se l’Italia all’estero va alla grande, gli italiani registrano un trend negativo. Per la penisola le vacanze stanno diventando un lusso per pochi, portando le famiglie verso micro-vacanze di due o tre notti distribuite tra giugno e settembre.

Le mete più care dell’estate italiana 2025

Focalizzandosi sulle vacanze al mare si notano alcuni trend particolarmente impattanti e legati ad alcuni territori specifici. La Liguria è tra le regioni più care e località come Santa Margherita Ligure presentano conti piuttosto salati: qui una settimana in un tre stelle nel periodo centrale di agosto arriva a 3.592 euro.

Non molto diversa la situazione in Versilia, con prezzi attorno ai 2.237 euro per sette giorni, mentre in Sardegna in località come Baja Sardinia si superano i 2.680 euro. In Campania la Costiera Amalfitana spicca per esclusività, ad Amalfi la vacanza ad agosto per una settimana non costa meno di 2.264 euro.

Fonte: iStock

Le destinazioni di mare più economiche in Italia

Allontanandosi dalle località più trendy, glamour ed esclusive, ci sono però situazioni più accessibili e per questo preferite dalle famiglie italiane. Resiste l’Emilia-Romagna, un faro apprezzato tanto dai giovani quanto dalle famiglie con bambini. A Rimini una settimana per quattro persone costa circa 1.030 euro, mentre a Riccione più o meno 1.498 euro.

Anche la Puglia pensa alle famiglie italiane. A Vieste si spende circa 1.182 euro, a Gallipoli si arriva a 1.445, mentre Otranto si ferma a 1.351 euro. Sulla costa tirrenica, Anzio sorprende con una media di 1.373 euro, mentre Lido di Camaiore si attesta su 1.614 euro: cifre ben al di sotto delle top destination, ma con panorami e mare altrettanto suggestivi.