Sta per aprire l’hotel più esclusivo del mondo

È partita la vendita dei biglietti per Inside Burj Al Arab, il nuovissimo tour alberghiero del Jumeirah Group che porterà i visitatori in un affascinante viaggio alla scoperta delle storie e delle curiosità legate all’albergo più lussuoso del mondo.

Porte aperte al pubblico a Dubai a partire dal 15 ottobre: l’esperienza immersiva è pensata per gruppi di massimo 12 visitatori, che saranno accompagnati negli sfarzosi ambienti direttamente dagli inservienti dell’hotel.

Anche il biglietto previsto per questo ambito tour si ispira a criteri di esclusività. Chi vuole visitare il Burj Al Arab dovrà sborsare 399 AED, pari a quasi 94€. I visitatori avranno inoltre la con la possibilità di aggiungere una serie di esperienze esclusive, tra cui l’Ultimate Gold Cappuccino da 24 carati dell’hotel o il tè pomeridiano d’autore al Sahn Eddar nel famoso atrio. Gli ospiti possono anche gustare un bicchiere di bollicine servito con una spettacolare vista sull’oceano presso il nuovo locale all’aperto “UMI“, o prenotare un pasto squisito in uno dei premiati ristoranti dell’hotel.

Ermanno Zanini, direttore generale del Burj Al Arab Jumeirah, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’apertura di Inside Burj Al Arab, in un momento in cui tutti gli occhi son puntati su Dubai con Expo 2020. È l’occasione perfetta per offrire a residenti e visitatori la possibilità di vivere in prima persona le meraviglie di questo punto di riferimento famoso in tutto il mondo. Il tour attirerà coloro che sono incuriositi dalla storia, non solo dell’edificio, ma della sua gente, attraverso un percorso creativo e ingegnoso. Siamo orgogliosi di offrire questa eccezionale esperienza al mondo”.

Da panorami mozzafiato a opportunità di apprendimento e innumerevoli momenti instagrammabili, il Burj Al Arab offre una serie di esperienze memorabili per l’intera famiglia che aspettano solo di essere condivise.

Oltre ad esplorare il famoso atrio dell’hotel e la Royal Suite, l’apice del lusso, i visitatori di Inside Burj Al Arab potrà anche rivivere la storia attraverso le soluzioni digitali interattive della Experience Suite, portando in vita la magia del Burj Al Arab di Dubai.

I visitatori vedranno dove tutto è iniziato e conosceranno la storia dietro nascita di un’icona globale, a partire dai disegni originali del progetto. C’è anche la possibilità di rivivere alcuni dei maestosi eventi, imprese sportive e momenti culturali ospitati al Burj Al Arab Jumeirah.

Puoi prenotare i biglietti del tour sul sito ufficiale o direttamente nella Welcome Lounge situata al Jumeirah Beach Hotel.