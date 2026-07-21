Boom degli ‘omini di pietra’ in montagna: scatta l’allarme in Alto Adige

Una moda social sta trasformando le vette altoatesine: gli omini di pietra aumentano e le associazioni denunciano danni agli ecosistemi

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Boom degli ‘omini di pietra’ in montagna: scatta l’allarme in Alto Adige
ANSA
Allarme in Alto Adige per la tendenza virale sui social degli omini di pietra

In passato erano punti di riferimento per pastori ed escursionisti, ma oggi sono un fenomeno social: gli omini di pietra, realizzati attraverso l’accumulo di sassi costruiti sotto il percorso, stanno avendo un boom sulle montagne dell’Alto Adige e del Tirolo. Il Club alpino austriaco ha deciso di richiamare l’attenzione degli escursionisti spiegando che l’obiettivo non è vietarne la costruzione dove dovessero servire, ma bloccare il comportamento fatto senza reale necessità.

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