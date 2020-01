Alitalia: voli scontati per viaggiare in tutta Europa

editato in: da

È questo il momento migliore per organizzare un break dalla routine quotidiana: grazie alle offerte Alitalia, potrete infatti usufruire di sconti incredibili per raggiungere decine di destinazioni bellissime in tutta Europa. Pronti a scoprire la bellissima sorpresa che la compagnia ha deciso di regalare ai suoi passeggeri?

Si tratta di ben due promozioni diverse, entrambe assolutamente imperdibili. La prima riguarda i voli diretti verso la Francia e la Gran Bretagna, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020: acquistando subito il vostro biglietto, potrete avere il 20% di sconto sul prezzo di partenza, valido sia in Economy che in Business Class. Il codice sconto da inserire sul sito ufficiale, al momento dell’acquisto, è FRUK20.

Se invece preferite viaggiare nel resto d’Europa (sono incluse anche le destinazioni del Nord Africa e del Medio Oriente), la seconda offerta è quella che fa per voi. Con il codice sconto 20VOLA potrete avere una riduzione del 20% sui biglietti acquistati per volare nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 31 maggio 2020. La promozione è allettante, ma dovrete sbrigarvi: è valida infatti solamente fino al 27 gennaio.

Qualche suggerimento per la vostra prossima vacanza? Usufruendo di questa offerta incredibile, potreste godervi un weekend a Nizza, splendida perla della Costa Azzurra. Il suo fascino antico deriva dalle splendide architetture che rievocano la Belle Époque, ma non è solo questo ad averne fatto una destinazione turistica tra le più note – e non solamente durante il periodo estivo. È un luogo dove potrete trovare ogni tipo di divertimento: dallo shopping alla ristorazione, passando per le sue pittoresche passeggiate che offrono un panorama da mozzare il fiato.

Siete mai stati a Bruxelles? Questa potrebbe essere l’occasione giusta per scoprire le bellezze di una città ancora troppo spesso sottovalutata. Forse non lo sapevate, ma la sua Grand Place è una delle piazze più belle del mondo intero – e non è un caso che sia inserita nella lista dei patrimoni mondiali dell’UNESCO. E non potrete lasciarvi sfuggire una foto a quello che è forse il simbolo di Bruxelles, l’affascinante struttura conosciuta con il nome di Atomium, sorta all’interno del Parco Heysel e sede di mostre ed eventi internazionali.

La primavera, infine, è la stagione perfetta per visitare Marrakech. Il caldo non è ancora asfissiante, ed è possibile concedersi lunghe giornate all’esplorazione di una città dai mille volti. Strade e piccole viuzze, piazze e monumenti, case e moschee: di bellezze da scoprire ce ne sono a migliaia, e ognuna di loro vi lascerà a bocca aperta. Non perdetevi una visita al Giardino Majorelle, uno dei parchi più grandi della città, dove sorge la celebre villa che fu di Yves Saint Laurent.