iStock Aeroporti di Roma è la compagnia più green al mondo

La sostenibilità è un aspetto che interessa sempre più settori della nostra vita, compresi i viaggi. Ecco perché, tra le categorie dei World Finance Sustainability Awards, promossi dalla rivista World Finance per riconoscere aziende, istituzioni e iniziative d’eccellenza nell’ambito della sostenibilità, non potevano certo mancare anche gli aeroporti. Renderli sempre più green è fondamentale per ridurre l’impatto ambientale legato a emissioni, inquinamento acustico e consumo di risorse.

Anche quest’anno, nella classifica dedicata ai “Most Sustainable Companies in 2025”, per la categoria aeroporti, a vincere sono stati quelli di Roma. Un risultato ottenuto non solo per aver soddisfatto le aspettative nelle normative legate alla sostenibilità, ma anche per aver stabilito nuovi standard in termini di responsabilità climatica, equità sociale e innovazione sostenibile.

Aeroporti di Roma è l’industria più green al mondo

Nella categoria dedicata agli aeroporti, la compagnia Aeroporti di Roma, che gestisce Ciampino e Fiumicino, è stata dichiarata la più green al mondo. Un risultato che sicuramente non stupisce, soprattutto considerando le diverse iniziative portate avanti negli ultimi anni. Nel gennaio 2025, per esempio, ADR ha inaugurato un impianto fotovoltaico da 22 MWp (55.000 pannelli su 2,5 km), il più grande in un aeroporto europeo in autoconsumo, destinato a crescere a 60 MWp nei prossimi 5 anni. Si tratta di un progetto importante che ridurrà le emissioni di CO2 di oltre 11.000 tonnellate all’anno.

ADR si distingue dagli altri aeroporti perché ha fatto della sostenibilità una strategia centrale attraverso investimenti energetici, strumenti finanziari legati alla sostenibilità, riduzione delle emissioni, economia circolare e certificazioni di livello globale, stabilendo un modello unico al mondo per gli aeroporti anche per quanto riguarda le risorse idriche.

Lo scalo di Fiumicino è dotato di una rete idrica duale che permette di separare l’uso dell’acqua potabile da quello dell’acqua trattata per il riutilizzo. Questo sistema è cruciale per ottimizzare i consumi e per garantire che l’acqua potabile sia impiegata solo laddove è strettamente necessario, mentre per altri usi meno critici si ricorre all’acqua riciclata.

Negli ultimi giorni, inoltre, è stato firmato un nuovo accordo per rendere l’aeroporto di Roma, il Leonardo da Vinci, sempre più “green” nel campo dei rifiuti.

Gli obiettivi di sostenibilità di ADR e i premi vinti

ADR – Aeroporti di Roma, porta a casa un riconoscimento importante e punta l’asticella verso ulteriori obiettivi di sostenibilità. Tra questi, raggiungere entro il 2030 emissioni Net-Zero attraverso iniziative come la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, l’elettrificazione e l’utilizzo di biocarburanti nei mezzi della sua flotta di veicoli operanti negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

Questo non è l’unico premio vinto negli ultimi mesi, anzi. L’aeroporto di Fiumicino è stato dichiarato il miglior aeroporto d’Europa. Per la settima volta dal 2018, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è stato eletto il migliore nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri.

Anche qui, è stato riconosciuto ad ADR il forte impegno nella transizione green, in quanto Fiumicino ha dimostrato di saper unire concretezza e visione con investimenti fondamentali che rendono lo scalo romano all’avanguardia nella riduzione delle emissioni e nell’autonomia energetica.

Fiumicino, inoltre, si distingue per la qualità del personale, la pulizia, la segnaletica e l’efficienza dei controlli, tutti elementi che contribuiscono a un’esperienza fluida e confortevole anche negli orari di punta.