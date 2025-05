Ottimo cibo, fiere dedicate al giardinaggio, festival e iniziative culturali: agenda alla mano, questi sono gli eventi da non perdere in Italia nel weekend

Cosa fare questo weekend? Se vi state facendo questa domanda, o qualcuno dei vostri amici o il partner sta aspettando una risposta, ci abbiamo pensato noi di SiViaggia a creare la selezione perfetta per aiutarvi a pianificare le prossime giornate. Dagli eventi culturali ai festival dedicati al cibo, dalle fiere sul giardinaggio alle iniziative storiche, abbiamo raccolto le sagre e gli eventi da non perdere nel weekend del 9-11 maggio in Italia.

Festa del Riso alla Pilota, Castel d’Ario (MN)

In occasione della Festa del Riso alla Pilota, Castel d’Ario si trasforma nel regno della buona cucina e del divertimento. Situato in provincia di Mantova, il paese omaggerà il riso alla pilota De.Co. ospitando ogni venerdì, sabato e domenica, dall’8 al 25 maggio 2025, eventi dedicati al cibo e alla musica. Oltre a provare il piatto più famoso del territorio, che unisce un riso pregiato come il Vialone Nano alla salamella, potrete assistere a diverse iniziative.

In particolare, oltre alle degustazioni, questo weekend sono in programma la sfilata del Corpo Bandistico Casteldariese (8 maggio) e l’esibizione di diverse band tra cui la Diapason Band con i migliori brani di Vasco Rossi (9 maggio), i Mascalzoni Latini Band (10 maggio) e i Ma Noi No con il tributo ai Nomadi (11 maggio).

Questa è l’occasione giusta anche per visitare il paese di Castel d’Ario, dal maestoso Castello Scaligero, custode di storie medievali e segreti cavallereschi, al Museo del Riso, dove potrete scoprire tutti i segreti del Vialone Nano e degli antichi “piloti”.

Nizza è Barbera 2025, Nizza Monferrato (AT)

Dal 9 al 12 maggio 2025, gli appassionati di vino potranno immergersi tra le specialità del territorio di Asti partecipando all’evento Nizza è Barbera 2025. Presso il Barbera Forum, sotto lo storico Foro Boario, oltre 70 produttori presenteranno in degustazione più di 400 etichette di Barbera d’Asti docg e Nizza docg, ma non solo. In programma ci sono anche tanti altri eventi sia per gli adulti che per i bambini.

Grazie al nuovo format creato in collaborazione con Collisioni Festival, “Nizza, Barbera & Music”, non mancherà sicuramente la musica durante queste giornate: venerdì 9 ci sarà il live show degli Eiffel 65, mentre sabato 10 la serata “Voglio Tornare negli Anni ’90”. Inoltre, le piazze del centro saranno animate dalla presenza di DJ set gratuiti.

Per i bambini, invece, domenica 11 ci sarà Crazy Magic Sunday, un grande galà della magia in Piazza del Comune con prestigiatori e artisti amatissimi, come Mago Budinì, il ventriloquo Gi&Raf e il fantasioso Mago Contini.

Fiera del Mercato Verde, Pennabilli (RN)

Domenica 11 maggio si terrà la Fiera del Mercato Verde nel centro storico di Pennabilli, in provincia di Rimini. È un evento imperdibile per gli amanti del giardinaggio perché sarà possibile acquistare piante ornamentali e da frutto, rose, bonsai, piante grasse, erbe aromatiche e officinali e tante altre varietà, oltre che attrezzature per prendersi cura dei propri spazi verdi.

Non mancheranno anche alcuni espositori dedicati ai prodotti tipici del territorio quali dolciumi, fritti, salumi, formaggi, grani antichi e paste e, ovviamente, frutta e verdura. Un settore della fiera, inoltre, sarà riservato agli artigiani della Valmarecchia che esporranno i loro manufatti quali lavori all’uncinetto, bigiotteria, accessori e vestiario, saponi, materiali da cucina in legno, penne artigianali, vasi, quadri e prodotti di vario genere.

Eatinero Food Truck Festival, Palazzolo sull’Oglio (BS)

Dal 9 all’11 maggio, a Palazzolo sull’Oglio ci saranno i primi appuntamenti targati Eatinero Food Truck Festival, oltre che la semifinale italiana degli European Street Food Awards, il più importante concorso internazionale dedicato al cibo di strada. L’evento a ingresso gratuito si terrà al Parco Metelli dove potrete vivere tre giornate all’insegna di sapori autentici, concerti, spettacoli, convivialità e sfide culinarie.

Nel dettaglio, potrete provare le specialità preparate dai migliori food truck d’Italia, dissetarvi con birre artigianali e cocktail, assistere a concerti e DJ set, oltre che a diversi spettacoli circensi, acquistare prodotti artigianali e fatti a mano.

Paesaggi dell’Arte, Tarquinia

Musica, danza e teatro si incontrano durante il festival culturale Paesaggi dell’Arte a Tarquinia. Dal 10 maggio al 7 settembre 2025, una delle città più belle della provincia di Viterbo ospiterà 14 eventi musicali unici, organizzati nei suoi luoghi culturali più importanti. L’evento, creato in collaborazione con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio del territorio in un modo unico e diverso.

Gli appuntamenti di questo weekend prevedono il 10 maggio Alessandro Santacaterina in concerto con “Kaleidocordo” nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, mentre l’11 maggio, nell’area di sosta Antica Fornace, Nubras ensemble con “Rotte balcaniche”. L’ingresso a ogni singolo evento è a pagamento ed è necessaria la prenotazione.

Camminata dei musei, Grottammare (AP)

Sabato 10 maggio ci sarà il primo appuntamento di Camminata dei musei, un’iniziativa organizzata da Bim Tronto e U.S. Acli Provinciale per favorire la destagionalizzazione turistica nel territorio. Il primo dei sedici incontri totali si terrà a Grottammare e prevede la visita al Museo dell’Illustrazione Contemporanea e una camminata sul lungomare cittadino per scoprire le opere d’arte e gli splendidi villini presenti. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Ludi Borgiani 2025, Civita Castellana (VT)

Preparatevi a fare un salto nel passato: l’evento Ludi Borgiani vi riporta ai tempi dei Borgia tra cortei in abiti d’epoca, spettacoli, giochi popolari, palii, taverne e tante altre divertenti iniziative. Il tutto si terrà dal 9 al 18 maggio nella città di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dove il centro storico si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico storico. Tra gli eventi più attesi c’è l’arrivo di Papa Alessandro VI Borgia, ricreato in un grande corteo storico con oltre cento figuranti.

Il corteo, ricco di dettagli scenici, armature, musiche e vessilli, rappresenterà il cuore pulsante di questa edizione, riportando in vita la magnificenza dei Borgia tra i vicoli e le piazze della città.

Aperitivo Festival, Milano

L’aperitivo è uno dei momenti più attesi della giornata per gli italiani: non stupisce, quindi, che sia stato creato un evento ad hoc! E dove, se non nella dinamica Milano? Aperitivo Festival vi aspetta dal 9 all’11 maggio, nel cuore di zona Tortona, con 27 bartender internazionali per farvi scoprire e provare le tendenze che ci accompagneranno nel 2025.

Tra queste, vi anticipiamo il trend “Nolo”, ossia No e low-alcol, dove le protagoniste sono le bevande analcoliche e a bassa gradazione alcolica, e il ritorno al vintage drink con Vermouth e Bitter.

Slow Fish, Genova

Slow Fish 2025, l’evento che Slow Food Italia dedica agli ecosistemi acquatici e costieri, quest’anno celebra i 20 anni dalla prima edizione e ritorna al Porto Antico di Genova. Dall’8 all’11 maggio, potrete immergervi nel mondo della cucina di mare imparando, scoprendo e assaggiando grazie all’incontro con pescatori, cuochi, produttori, scienziati ed esperti del settore, tutti uniti dalla volontà di difendere il mare e chi lo vive.

Le iniziative organizzate sono diverse, dalle conferenze dedicate ai cambiamenti climatici e al futuro della pesca alle degustazioni con prodotti ittici sostenibili, passando per laboratori tematici con cuochi, pescatori e produttori locali, fino alle attività educative per famiglie e bambini in collaborazione con l’Acquario di Genova e quello di Livorno.

Di Freisa in Freisa, Chieri (TO)

Sabato 10 maggio, nel centro storico di Chieri ci sarà la quindicesima edizione dell’evento Di Freisa in Freisa, la grande festa dedicata a uno dei vitigni più rappresentativi del Piemonte. Durante questa giornata potrete partecipare a degustazioni e iniziative musicali e culturali, con il coinvolgimento dei produttori del Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese, il tutto arricchito da una cena di gala sotto le stelle. Filo conduttore del programma è la Freisa, un vino rosso che racchiude l’eccellenza del territorio.