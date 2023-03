Puoi scoprire il mondo in 5 mesi, a bordo di una nave

Fonte: iStock Viaggiare per 5 mesi a bordo di una nave

Il mondo che abitiamo è un luogo meraviglioso, è il custode di un patrimonio immenso fatto di natura, storia e cultura, di paesaggi mozzafiato, di arte e di tradizioni lontane tutte da scoprire. Lo sanno bene quelle persone che hanno fatto del viaggio una missione di vita, e che attraverso questo ogni giorno vanno alla scoperta del globo.

Oggi c’è un nuovo modo per farlo, inedito, sorprendente e unico, ed è quello che ci porta a scoprire il pianeta via mare, attraverso 3 oceani e ben 41 Paesi. Si tratta di una crociera intercontinentale che promette di farci vivere l’avventura di una vita, un viaggio indimenticabile a bordo di una nave.

La compagnia di navi da crociere Regent Seven Seas Cruises ha infatti annunciato un nuovo itinerario, il più lungo della sua storia. Un’esperienza irripetibile chiamata “The Sense of Adventure” che condurrà gli avventurieri ai confini del mondo per 5 lunghi mesi. Chi vuole salire a bordo?

The Sense of Adventure: la crociera di una vita

Saranno 154 le notti da trascorrere a bordo della Seven Seas Mariner, la nave da crociera firmata Regent Seven Seas Cruises, le stesse che permetteranno di scoprire la bellezza del mondo che abitiamo e di spingerci dove non abbiamo mai osato farlo. I 77 porti di scalo, infatti, permetteranno di esplorare ben 41 paesi, mentre la lunghissima navigazione farà conoscere agli ospiti della nave le meravigliose acque di 3 oceani.

Tutti sono invitati a prenotare un posto su quella che sarà la crociera più lunga ed entusiasmante della compagnia, che salperà nel mese di gennaio del 2026. A bordo di questa sarà possibile scoprire l’America, il Pacifico Meridionale, l’Australia, l’Asia, l’Africa e l’Europa.

Tra i luoghi più suggestivi di questo viaggio intercontinentale ci sono anche le isole di Lifou e Maré, nell’arcipelago della Nuova Caledonia nel Pacifico meridionale e l’isola di Sumba, in Indonesia. Paradisi terrestri, questi, che si alterneranno a città d’arte, metropoli, isole e arcipelaghi e luoghi iconici che mai fino a questo momento abbiamo potuto ammirare con un solo viaggio.

Scoprire il mondo in 5 mesi a bordo di una nave

Con i 154 giorni di navigazione, la crociera permetterà ai viaggiatori di vivere viaggiando per circa 5 mesi, un periodo di tempo che consentirà di esplorare molte delle bellezze naturalistiche, artistiche e culturali del mondo ancora sconosciute. Un’opportunità, questa, sicuramente imperdibile per tutti gli smart worker e i nomadi digitali che potranno vivere l’esperienza di una vita senza rinunciare a lavorare.

Ma cosa succederà a bordo della nave? Quello che sappiamo al momento è che “The Sense of Adventure” offrirà oltre 400 escursioni gratuite per permettere agli ospiti esplorare le destinazioni e di perdersi e immergersi totalmente queste. Il viaggio, inoltre, prevede anche 16 pernottamenti a terra in alcuni Paesi come Bora Bora, Darwin e Namibia.

La partenza è prevista il 10 gennaio del 2026 da Miami, in Florida. Le prenotazioni, invece, saranno aperte a partire dal 22 marzo del 2023. Ma quanto costa vivere per 5 mesi su una nave di lusso? Il costo, a persona, parte da 94.999 dollari, circa 89000 euro, ma per viaggiare intorno al mondo, forse, ne vale davvero la pena.