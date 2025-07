Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ph. Scarlata Una scorsa edizione di Stelle di Fuoco a Cinecittà World a Roma

Il calendario segna la fine di luglio, il caldo non molla e la voglia di evasione si fa sentire più che mai. Per fortuna, l’Italia risponde con una valanga di eventi capaci di accontentare ogni palato: che si cerchi poesia visiva, sapori autentici, trekking sensoriale o festa scatenata sotto le stelle, il weekend del 26 e 27 luglio 2025 è una miniera di esperienze memorabili.

Ecco una selezione degli appuntamenti imperdibili da nord a sud, per riempire il proprio fine settimana di bellezza, gusto e meraviglia.

San Pietro in Bevagna si accende con il Buskers Festival

Sabato 26 luglio, la marina di San Pietro in Bevagna, nel cuore del Salento, si trasforma in un teatro a cielo aperto. Dalle 20:30 all’una, prende vita il Buskers Festival, un trionfo dell’arte di strada tra clown, fuoco, danza e dj set che invadono strade e vicoli in ben 14 postazioni. Il programma è un carosello di meraviglie: si va dalle evoluzioni infuocate di Sama Fire Show alla poesia aerea di Ilaria Fashonissima, passando per la cartomanzia evolutiva del Professor Mandala.

Non mancano incursioni musicali: balli di gruppo, pop italiano, revival anni ’80-’90 e pizzica. Per chi vuole scoprire il territorio, invece, ci sono visite guidate gratuite al fiume Chidro (ore 19) e al santuario di San Pietro (ore 21), su prenotazione.

Arte contemporanea e creatività globale al Festival C/ART di Carrara

Il 25 e 26 luglio, Carrara si scrolla la polvere di marmo di dosso per accogliere la seconda edizione di C/ART – Creativi in dialogo, un festival che trasforma i quartieri storici in laboratori d’arte diffusa. Sette decine di artisti – ceramisti, designer, videomaker, mosaicisti, musicisti – provenienti da tutto il mondo, animano Via Carriona, da Grazzano a Cafaggio e Baluardo, tra performance, mercatini creativi, laboratori e aperture straordinarie di studi d’artista.

Due i temi forti di quest’anno: accoglienza e migrazione, e riciclo creativo, a dimostrazione che l’arte può e deve parlare la lingua della sostenibilità. Imperdibile la cena di comunità lungo il fiume, la Carrareccia (25 euro, prenotazione obbligatoria), tra piatti tipici carrarini e spettacoli live.

Le Streghe della Valle Antigorio a Croveo

A Croveo, frazione di Baceno in Valle Antigorio (VB), torna l’appuntamento con “Le Streghe della Valle Antigorio”, giunto alla sua undicesima edizione. Dal 25 al 27 luglio 2025 il piccolo borgo ospita conferenze, laboratori, concerti, spettacoli e un mercatino a tema stregoneria, un evento che unisce storia, cultura e tradizioni di montagna.

Le attività si svolgono nell’arco di tutto il weekend, offrendo un’immersione autentica in un mondo misterioso e affascinante. Per maggiori dettagli e programma completo si consiglia di consultare il sito ufficiale.

Milano sotto le stelle con il DroneArt Show

L’avanguardia si dà appuntamento a Milano il 25 e 26 luglio all’Ippodromo di San Siro, con il suggestivo DroneArt Show. A partire dalle 21:30, un quartetto d’archi esegue brani immortali di Vivaldi e Čajkovskij, mentre oltre 500 droniilluminano il cielo con una coreografia mozzafiato di luci e forme fluttuanti: fiori, costellazioni, geometrie danzanti. Il tutto incorniciato da centinaia di candele accese, per un’atmosfera rarefatta, quasi onirica.

Lo spettacolo dura circa 65 minuti, è accessibile a tutti (anche a persone con disabilità motorie), e i cancelli aprono alle 19:30. Un’esperienza artistica e sensoriale che fonde tecnologia e bellezza in modo armonico e sorprendente.

A Bosconero torna la Sagra dell’Agnolotto

Nel Canavese, a Bosconero (TO), dal 25 al 28 luglio va in scena l’ottava edizione di un classico piemontese: la Sagra dell’Agnolotto. Sabato 26, a partire dalle 19, iniziano le danze gastronomiche con agnolotti fritti, piatto cult della cucina locale. Alle 22, spazio alla musica anni Novanta con il concerto dei Mega Mix Mania.

Domenica 27 si tiene l’attesissimo motoraduno in memoria di Paolo Mangeruga, seguito naturalmente da altre abbondanti razioni di agnolotti. La kermesse si chiude lunedì con l’esibizione dell’Orchestra Spettacolo Matteo Tarantino e l’elezione di Miss & Mister Agnolotto. In calendario anche due camminate notturne (venerdì 25) e una spaghettata sotto le stelle.

A occhi bendati nel giardino di Casa Lajolo a Piossasco

Domenica 27 luglio, alle ore 16.00, nella splendida cornice della dimora storica Casa Lajolo a Piossasco (TO), prende vita un’esperienza che invita a rallentare e riscoprire il mondo attraverso gli altri sensi: “Senti”, una passeggiata sensoriale a occhi bendati tra agrumeti, giardini all’italiana, boschetti inglesi, orti e profumi.

Guidati dai volontari dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, i partecipanti (vedenti e non) sperimenteranno il giardino con tatto, olfatto e udito, in un percorso inclusivo, lento e profondo, lontano dal rumore del quotidiano. Il costo è di 10 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria sul sito ufficiale.

Camminata dei Musei ad Arquata del Tronto

Chi cerca la pace della montagna e un’immersione culturale può puntare su Arquata del Tronto, sabato 26 luglio, dove torna la Camminata dei Musei. Il ritrovo è alle 15:30 a Trisungo, per un’escursione di circa 4 km tra i sentieri che conducono alla mostra “Identità ritrovata”, dedicata alle opere d’arte salvate dopo il sisma. Si cammina tra boschi e scorci pittoreschi con un dislivello di 100 metri, in compagnia di guide esperte.

Balme si trasforma nella capitale della birra di montagna

Nel cuore delle Valli di Lanzo, a quota 1432 metri, Balme ospita la Festa della Birra di Montagna organizzata dal Birrificio Pian della Mussa, dal 24 al 27 luglio. Il borgo si riempie di profumi intensi, note rock e sapori genuini: nel menu, stinco alla birra, porchetta, proposte vegetariane e asiatiche, gelati artigianali, taglieri e fritti per tutti i gusti.

Ogni giornata è scandita da concerti live, trekking, visite guidate alla birreria, colazioni musicali e giochi per bambini. Un’occasione perfetta per respirare aria buona, brindare con una birra artigianale d’altura e godersi un weekend fuori dal tempo.

“Piani Inclinati”: il Sciaranuova Festival sulle pendici dell’Etna

Giunto alla nona edizione, il Sciaranuova Festival si rinnova con il titolo “Piani Inclinati”, un’espressione che evoca traiettorie oblique, instabilità delicate, derive inaspettate. È un invito a muoversi, a percorrere sentieri sghembi tra arte, pensiero e musica, nel paesaggio incantato della tenuta Sciaranuova di Planeta, sul versante nord dell’Etna.

Il festival si sviluppa in tre serate – sabato 26 luglio, venerdì 1 agosto e sabato 2 agosto – e ha come filo conduttore la musica, presente in tutti gli spettacoli attraverso una tastiera: synth, classica, da cabaret.

48° Campionato Italiano di lancio della ruzzola a Montepulciano

Nei giorni 26 e 27 luglio 2025, Montepulciano ospita il 48° Campionato Italiano di lancio della ruzzola, una disciplina tradizionale legata alla cultura contadina italiana. Le gare si svolgono nelle campagne di Argiano e Cervognano, con il lancio del disco di legno che deve percorrere la massima distanza. L’evento, promosso dall’Unione Sportiva Giochi Popolari di Siena con il patrocinio del Comune di Montepulciano, si svolge con orari di transito limitato nelle zone interessate: sabato 26 luglio dalle 13:00 alle 19:00 e domenica 27 luglio dalle 7:00 alle 14:00. L’appuntamento è ideale per chi ama sport tradizionali e folklore in un contesto paesaggistico di grande bellezza.

Paestum Pizza Fest 2025

Dal 24 al 27 luglio 2025, nel suggestivo spazio NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso di Paestum, si svolge il Paestum Pizza Fest, giunto alla sua terza edizione. L’evento celebra la cultura della pizza con degustazioni, talk show, masterclass e momenti di intrattenimento, valorizzando la biodiversità alimentare del Cilento, cuore della Dieta Mediterranea.

Tra gli appuntamenti più attesi, venerdì 25 luglio la presentazione del libro di Antonella Amodio sugli abbinamenti tra pizza e vino e la speciale “Pizza Kids” con Errico Porzio. Il festival è un’occasione imperdibile per appassionati e famiglie, con un ricco programma e tante novità ogni sera.

Fantastico Medioevo in Basilicata: storia e cultura a Melfi e Matera

Il 25 e 26 luglio 2025 Basilicata ospita “Fantastico Medioevo”, un progetto culturale triennale dedicato alla riscoperta del patrimonio normanno-svevo lucano. Il programma parte da Melfi con la conferenza stampa di presentazione il 25 luglio, seguita da una mostra internazionale, spettacoli medievali e dibattiti storici dedicati all’imperatore Federico II.

Il progetto, coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, mira a valorizzare storia, arte e turismo legati al Medioevo, coinvolgendo i comuni del Vulture Melfese e Alto Bradano. Il calendario prevede anche cortei, spettacoli di falconeria e momenti di approfondimento aperti al pubblico.

Stelle di Fuoco a Cinecittà World Roma

Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio 2025 torna a Cinecittà World, a Roma, “Stelle di Fuoco”, lo spettacolo piro-musicale più grande dell’estate. Con fuochi d’artificio che raggiungono i 250 metri di altezza e musica coordinata, l’evento illumina il cielo con coreografie luminose e effetti speciali unici, a tema “Amori e Sogni”.

Il biglietto include l’accesso a tutte le attrazioni del parco, alle aree tematiche cinematografiche e al parco acquatico Aqua World. L’evento è pensato per tutta la famiglia e si svolge ogni sera nei due fine settimana indicati, regalando emozioni spettacolari sotto le stelle.

Festa del Giacchio 2025 sul Lago Trasimeno

Dal 25 luglio al 3 agosto 2025, il borgo di San Feliciano (Magione), affacciato sulle acque del Lago Trasimeno, torna ad animarsi con la Festa del Giacchio, storica manifestazione giunta alla 43ª edizione. L’evento, che affonda le sue radici nella cultura della pesca lacustre, prende il nome dalla tradizionale rete utilizzata dai pescatori locali: il giacchio, simbolo di fatica, identità e memoria collettiva.

Dopo ben sei anni di attesa, uno dei momenti più attesi ritorna: la cena sul lungolago, un’occasione unica per gustare i sapori del territorio in un contesto spettacolare, tra tramonti sul lago e convivialità sotto le stelle. Il programma ruota intorno alla cucina tipica di lago, con piatti a base di persico, tinca, anguilla e carpa regina, preparati secondo ricette tramandate da generazioni.