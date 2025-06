È in arrivo il weekend, cosa fare durante queste prime giornate di caldo estivo? Qui abbiamo selezionato per voi gli eventi e le sagre da non perdere in Italia

Fonte: Ufficio Stampa A Bolsena si terrà la Festa delle Ortensie

Il weekend è ormai alle porte e queste prime giornate che danno un assaggio d’estate, con le temperature in salita, ci portano fuori di casa, non solo al mare o in montagna. In Italia, infatti, le sagre e gli eventi non finiscono mai, anzi! Ogni settimana vengono organizzate tante iniziative interessanti che ci permettono di scoprire il nostro bel Paese attraverso la natura, la cultura e la gastronomia.

Siete curiosi di sapere cosa succederà nel weekend? Qui abbiamo selezionato le sagre e gli eventi più belli in Italia organizzati per il 13, 14 e 15 giugno.

Free Flowing River Paddling Festival, Roma

In occasione del Giubileo dello Sport, sabato 14 giugno, Roma ospiterà il Free Flowing River Paddling Festival presso l’Isola Tiberina. Il Tevere, attraversando il centro storico della città, forma proprio all’altezza dell’Isola Tiberina due rapide naturali che permettono ai partecipanti e visitatori di vivere l’emozione della pagaiata in acque mosse proprio nel cuore della Capitale.

I protagonisti dell’evento saranno canoe, kayak, SUP, gommoni e tutte le imbarcazioni a pagaia che, dalle 10:00 alle 14:00, potranno scendere nel tratto di fiume tra i Ponti Garibaldi, Fabricio e Palatino.

Fonte: Ufficio Stampa

Laguna d’Arte, Oasi di Pischeredda (OR)

Sabato 14 giugno, presso l’Oasi di Pischeredda, in provincia di Oristano, a partire dalle 19:00, si terrà l’evento di chiusura Laguna D’Arte, CantinArte al tramonto. Si tratta di un aperitivo dove potrete assaporare la vernaccia prodotta a Nurachi abbinata al Campari, accompagnata dai prodotti del territorio, come il panino con muggine sfilettato.

Non mancherà la musica: si esibiranno i Perros de Tabaco, con un sound che mescola il cantautorato con l’energia del punk, le atmosfere del jazz e le vibrazioni profonde del blues, e a fine serata ci sarà la selezione musicale scelta da DJ diversi.

Aperti per Voi sotto le Stelle, tutta Italia

Dal 13 al 15 giugno, in 50 città italiane, si terrà l’evento Aperti per Voi sotto le Stelle. Si tratta di una festa diffusa che permette di visitare alcuni dei luoghi più belli d’Italia di notte, scoprendoli o riscoprendoli in una luce diversa e suggestiva, quella che va dal tramonto alla sera, con le stelle sopra la vostra testa.

Tra gli eventi proposti, per esempio, citiamo quello del 13 giugno alla Villa dei Volusii Saturnini nella campagna di Fiano Romano. Qui, nella cornice offerta dal sito archeologico, assisterete allo spettacolo “La Notte delle metamorfosi”, scritto e ideato dal poeta e drammaturgo italiano Davide Rondoni in collaborazione con Autostrade per l’Italia.

A Piacenza, invece, il Duomo svela uno dei suoi più grandi tesori: la Maestà lignea. Alta oltre quattro metri, realizzata tra il 1443 e il 1447 dagli artisti Antonio Burlengo e Bartolomeo da Siena, rappresenta uno dei capolavori del Rinascimento italiano. Per l’occasione, potrete ammirarla da vicino sabato 14 giugno alle 14:00, 15:00 e 20:00.

Camminata dei musei, Grottammare

Sabato 14 giugno, arriva a Grottammare l’evento Camminata dei musei dove saranno protagonisti i musei del vecchio incasato. Il programma prevede la visita guidata gratuita al museo “Il tarpato”, al museo “Sistino di arte sacra” e al museo “Torrione della Battaglia”. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare perché è prevista la partecipazione di un massimo di 50 persone.

27° Suq Festival – Teatro del Dialogo, Genova

Dal 12 al 22 giugno, presso il Porto Antico di Genova e in altri luoghi della città, ci sarà il 27° Suq Festival – Teatro del Dialogo. Tra i primi festival italiani a non usare la plastica e a porre in primo piano le tematiche ambientali, l’evento dedicato al teatro e allo spazio scenico conta ogni anno un numero sempre maggiore di presenze (ben 75.000 nel 2024).

Il 12 giugno ci sarà una performance di teatro e cucina intitolata “Mi chiamo Omar” per una raccolta fondi a sostegno di Gaza, mentre il 13 giugno si esibirà la Nubras Ensemble, un originale mix di musica da camera e folk del Sud Italia e dei Balcani. I prezzi e il programma completo sono consultabili sul sito ufficiale.

Anche la cucina sarà protagonista del festival con lo showcooking dedicato alle tradizioni dell’Ucraina e dell’Ecuador di Chef Kumalé (sabato 14) e con gli stand con tante specialità provenienti da 10 cucine del mondo: greca, indiana, mediorientale, messicana, senegalese, siriano libanese, sud americana, sud est asiatica, tunisina e vegana.

Festa delle Ortensie, Bolsena (VT)

Dal 13 al 15 giugno, Bolsena ospiterà diversi eventi in occasione della Festa delle Ortensie. Venerdì 13 ci sarà l’inaugurazione con una cerimonia dove si esibiranno Annamaria Mihalache, giovane cantante finalista del programma The Voice Kids che interpreterà l’Inno di Mameli, e la Banda Musicale della Guardia di Finanza.

Per tutta la durata della festa, sarà presente uno stand espositivo che permetterà al pubblico di scoprire i molteplici ambiti operativi della Guardia di Finanza: dalla lotta all’evasione fiscale alla tutela dell’ambiente, dalla sicurezza economica al contrasto ai traffici illeciti. Sabato 14 e domenica 15 giugno, inoltre, dalle 10:30 alle 12:00, ci saranno anche le future unità cinofile del Corpo: il pubblico potrà osservare da vicino le fasi dell’addestramento dei cuccioli destinati ai reparti operativi.

Sagra del Pesce, Trezzano (MI)

Trezzano, invece, dal 13 al 15 e dal 20 al 22 giugno, ospiterà la Sagra del Pesce. Per l’occasione è stato creato un programma ricco di eventi con cabaret, burlesque, musica dal vivo delle tribute band, spettacoli, magia e artisti di strada. La manifestazione, che si svolgerà all’interno di una grande tensostruttura coperta con oltre mille posti a sedere, vedrà protagonista il pesce, preparato in diversi modi e accompagnato da vini selezionati e birre.

A intrattenere il pubblico, invece, ci penserà la Corte di Menelao con diversi spettacoli per tutte le età: il 13 giugno si esibirà Gianni Astone, in tournée con lo spettacolo “Una carriera da precario”, il 14 giugno ci sarà musica dal vivo con un tributo agli AC/DC, mentre il 15 giugno si terrà lo spettacolo di magia con Walter Maffei.

Lungo il Fiume – Persone, storie, cammini, Val Taro (PR)

Val Taro, vallata alle porte di Parma, vi permetterà di fare un viaggio nel tempo con la rievocazione medievale di Lungo il Fiume – Persone, storie, cammini. La mattina di sabato 14 giugno vengono proposti tre percorsi dall’organizzazione sulle tracce della Via Francigena, mentre la rievocazione vera e propria sarà dalle 16:00 alle 20:00 e domenica 15 giugno dalle 10:00 alle 18:00.

L’Associazione La Mandragora, insieme ad altre compagnie di rievocazione storica, ricostruirà fedelmente attività e mestieri del XIV secolo, prendendo spunto da documenti storici e reperti museali. Nell’ampio spazio verde interno alla Corte di Giarola, area sotto la gestione dell’Ente Parchi del Ducato, torneranno a vivere armi da fuoco medievali, scrivanie, cavalieri, oggetti da caccia e banchi con il conio, il coramaio, magliaio, o dedicati alla sartoria, alla ceramica. Non mancherà anche un campo di tiro con l’arco, aperto a chiunque vorrà provare a cimentarsi.

Sabato 14 alle ore 18:00 e domenica 15 alle ore 11:00 e alle ore 16:00, l’Associazione La Mandragora proporrà anche dei laboratori di ceramica per bambini e adulti presso il banco del ceramista. Infine, per tutta la giornata sarà attiva la cucina del ristorante “Corte di Giarola”.

Villa Medici, Roma

Un’occasione unica a Villa Medici dove, solo nelle giornate di sabato 14 e domenica 15, verrà aperta eccezionalmente nell’ambito del grande progetto pluriennale “Restituire l’incanto a Villa Medici”. L’Accademia di Francia a Roma invita il pubblico a entrare in questo storico edificio e ammirare saloni, camere per gli ospiti e giardini storici completamente reinventati.

La campagna di riqualificazione iniziata nel 2022 ha riprogettato sei nuove camere, dove ogni ambiente rappresenta un microcosmo, un dialogo tra storia e creazione contemporanea, tra intonaci decorativi e legno intagliato, tra luce naturale e volumi armonizzati. Questi spazi unici, un tempo riservati ai pittori dell’Académie, offrono oggi un panorama mozzafiato su Roma e un’immersione in un lusso culturale che dialoga con il tempo.

Na.tur.Arte, Dossena e Roncobello

Venerdì 13 giugno comincia Na.tur.Arte, il festival culturale immersivo che coinvolge i comuni di Dossena e Roncobello con l’obiettivo di valorizzare il territorio rendendolo un hub culturale e turistico all’avanguardia. Il programma della rassegna si sviluppa per un intero mese e prevede oltre 15 eventi, 4 residenze d’artista, inaugurazione di opere d’arte site-specific, escursioni, performance, attività partecipate e laboratori.

Venerdì 13 ci sarà la sound performance di Stefano Caimi e, a seguire, il DJ set berlinese YTU, uno dei protagonisti della scena underground tedesca.

Tra le esperienze proposte dal festival citiamo il percorso guidato al patrimonio culturale di Roncobello, il percorso nei murales di Dossena e il cammino esperienziale attorno a Magnitudo. In più, avrete l’occasione di scoprire alcune attrazioni del territorio come il “Ponte nel Sole”, il ponte tibetano più lungo al mondo a pedata discontinua e senza tiranti laterali.