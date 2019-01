Meteo: la neve avvolge le regioni centro meridionali Adriatiche

editato in: da

La giornata di oggi, venerdì 4 gennaio 2019, vedrà ancora un ampio anticiclone disteso sull’Europa occidentale e Regno Unito, un’alta pressione che avrà l’onere di convogliare un flusso di correnti molto fredde dalle alte latitudini verso l’Europa centro-orientale, per riversarsi successivamente verso il Mediterraneo e sull’Italia.

Come ci conferma anche Andrea Tura, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, ci attende quindi un venerdì freddo e dal clima tipicamente invernale; una nuvolosità a tratti compatta interesserà le aree del medio, del basso Adriatico ed in generale le regioni meridionali, ove appunto sono previste delle nevicate degne di nota anche lungo le linee di costa, dalla Romagna fino alla Puglia, su Marche, Abruzzo e Molise; qualche fiocco di neve arriverà a cadere anche sulla Sicilia tirrenica, sulla Basilicata e sulla Calabria soprattutto verso fine giornata.

In definitiva sarà una giornata con temperature basse in tutta Italia e fitte nevicate lungo l’Appennino sui versanti orientali; durante le prime ore non sono oltretutto escluse fioccate anche in Campania, a Napoli e Salerno.

Venti forti con raffiche fino a 80 – 90 km orari continueranno ad affluire dai Balcani sulle regioni centro meridionali, per cui si presenteranno ancora gelidi e incentiveranno la sensazione di freddo di almeno una decina di gradi.

Una fase meteo, questa, che ci accompagnerà ancora per qualche ora – indicativamente fino all’Epifania – quando verrà avviata una seconda fase più tranquilla su tutta la Penisola grazie all’estensione dell’alta pressione presente sui settori occidentali europei.

Di nuovo bel tempo quindi nei primi giorni della prossima settimana, tra il 6 ed il 9 di gennaio, con il nocciolo gelido artico confinato sui settori orientali del continente, anche se in Italia il cuscinetto di aria fredda resterà quasi intatto, per cui continuerà a far freddo anche in queste giornate un po’ più stabili e soleggiate.