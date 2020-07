Meteo: in arrivo grandinate e nubifragi

editato in: da

Arriva dal più profondo Nord una perturbazione responsabile del maltempo che sta per abbattersi sull’Italia. Sono attesi rovesci e temporali anche intensi. A farne le spese saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali e in particolare quelle del versante adriatico, anche con un deciso calo delle temperature.

La pioggia bagnerà però anche il Triveneto e la Romagna, ma anche il basso Piemonte e l’entroterra ligure.

Al Centro Italia i temporali saranno concentrati soprattutto sulle Marche ma si intensificheranno sulle coste adriatiche con rovesci anche violenti e accompagnati da grandine.

Al Sud si assisterà a instabilità su Molise e alta Puglia fino all’entroterra campano. Qualche fenomeno è in arrivo anche sul Nord della Sicilia, dove la colonnina di mercurio scenderà di qualche grado.

Ci porteremo dietro questa depressione anche nel corso del weekend, benché l’anticiclone delle Azzorre tenti di avvicinarsi il più possibile alla nostra Penisola. Ne conseguirà un fine settimana inizialmente ancora instabile al Centro-Sud, in miglioramento però da domenica.

Sabato, infatti, proseguiranno i temporali, a tratti forti, sulle aree appenniniche, in sconfinamento verso le coste tirreniche. Sulle regioni settentrionali, invece, si avvertirà l’effetto più stabilizzante della progressiva rimonta dell’alta pressione, con tempo più stabile e soleggiato e temperature in aumento. Farà eccezione una certa variabilità in prossimità delle Alpi e dell’Appennino.

La settimana si concluderà col bel tempo in prevalenza su gran parte d’Italia, salvo una possibile variabilità sull’arco alpino, lungo l’Appennino e sulle zone interne delle isole maggiori, che potrà sfociare in qualche temporale di calore. Anche le temperature aumenteranno ulteriormente, seppur senza eccessi di calore.