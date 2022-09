Crociere di lusso: sta per salpare la nave a cinque stelle

Fonte: @Four Seasons Yacht rendering La lussuosa nave di Four Seasons Yachts

Ha scelto Fincantieri, uno dei più importanti cantieri navali del mondo che si trova a Trieste, il brand dell’hôtellerie di lusso Four Seasons per far realizzare la nave da crociera più lussuosa di sempre.

Salperà nel 2025 e sarà come soggiornare in un hotel a cinque stelle. Galleggiante.

All’interno tutto sarà realizzato dalle mani esperte degli artigiani. A bordo per i fortunati ospiti ci sarà un servizio personalizzato. E tutto, dalla ristorazione all’entertainment, sarà il top di gamma, senza comunque scordare che la crociera è un viaggio e quindi anche le tappe saranno esclusive.

“Stiamo creando una nuova categoria di viaggi di lusso che si rivolge agli ospiti più esigenti”, ha spiegato Larry Pimentel, veterano del settore dei viaggi di lusso, che è alla guida della realizzazione della nave di Four Seasons Yachts. “Stiamo riunendo il meglio di tutti i settori per creare un’offerta all’avanguardia grazie a un design di alto livello, a esperienze curate nei minimi dettagli e a un servizio davvero eccezionale. Quando la nave partirà nel 2025, sarà unica nel suo genere”.

Fonte: @Four Seasons Yacht rendering

Come sarà fatta la nave

Innanzitutto, non sarà una di quelle navi gigantesche da 6mila passeggeri. Sarà lunga 207 metri, larga 27 e ospiterà 14 ponti. Avrà soltanto 95 suite, ma saranno molto grandi, ciascuna di esse è costata 4,3 milioni di euro. Ogni camera avrà finestre a tutta altezza per permettere l’accesso a delle grandi terrazze.

Il design sarà personalizzato nei minimi dettagli e ci sarà quasi il 50% di spazio abitativo in più per ospite rispetto a quello di altre navi da crociera. Anche i soffitti saranno alti 2,4 metri, consentendo la massima privacy e un ambiente che ricorda più una villa che la cabina di una nave.

La suite più grande, la “Funnel Suite“, sarà di più di 892 metri quadrati e si svilupperà su quattro livelli, avrà persino una piscina privata e un’area termale dedicata, come una vera e propria casa vista mare.

Fonte: @Four Seasons Yacht rendering

Per gli interni di tutta la nave sono stati ingaggiati i migliori designer internazionali. Lo studio Tillberg Design of Sweden è responsabile della progettazione degli esterni e delle suite, lo studio londinese Martin Brudnizki Design Studio di quella di molte aree dedicate agli ospiti del mega yacht, mentre la direzione creativa è stata affidata a Prosper Assouline.

“Questo progetto è unico nel suo genere e combina il meglio della costruzione di navi passeggeri extralusso e del design degli yacht per creare un nuovo punto di riferimento per le navi di altissima gamma”, ha commentato Luigi Matarazzo, Direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri.

Entertainment a cinque stelle

A bordo della nave ci saranno diversi ristoranti per soddisfare ogni esigenza degli ospiti vip, proprio come in uno degli hotel di lusso della catena.

Fonte: @Four Seasons Yacht rendering

Ci sarà una spa, un salone di bellezza e programmi wellness, passando dal fitness alla nutrizione. La poppa della nave – a forma di canoa – ospiterà un ampio ponte piscina. Quest’area si potrà trasformare anche in una sala cinematografica all’aperto la sera o in uno spazio per eventi privati.

Ci sarà anche una sorta di porticciolo, ideale per godersi l’acqua, prendere il sole o provare i giochi acquatici. E la sera, la nave sarà illuminata di blu, proprio come uno yacht di lusso, che peraltro ricorda tanto.

Escursioni esclusive

Anche una volta toccati i porti, i passeggeri potranno scendere dalla nave e affidarsi agli esperti per organizzare tour esclusivi. Gli itinerari e le destinazioni del viaggio saranno infatti gestiti da un team dedicato di Four Seasons Yacht, capace di offrire un servizio altamente personalizzato. I dettagli saranno svelati nei prossimi mesi.