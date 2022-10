Crociere, dove va a finire il cibo avanzato

Siamo soliti pensare ai ristoranti a bordo delle navi da crociera come a lunghissimi buffet stracolmi di cibo. Tanto, fin troppo. Molti di voi si saranno anche chiesti dove vada a finire tutto quel ben di Dio che non viene consumato e che non può essere conservato, se non in pasto ai pesci, forse. Non è proprio così, invece.

Tante sono, infatti, le curiosità che ruotano attorno alla vita “segreta” dell’equipaggio delle navi e che si nascondono dietro a una crociera. A rivelarlo è stato proprio un ragazzo che lavora sulle navi e che ha postato il video su TikTok.

Dove va a finire il cibo avanzato nelle crociere

Un animatore che “fa cantare mezza Italia”, come si autodefinisce nella propria bio sui social, ha pubblicato un video sul profilo TikTok “Etrapalma”, nel quale spiega dove e cosa mangia lo staff della nave. “Vi siete mai chiesti dove mangia l’equipaggio a bordo delle navi da crociera?”, è la domanda che pone ai follower.

La risposta è nella staff mess, una mensa specifica per l’equipaggio con orari precisi per colazione, pranzo, cena e anche spuntino di mezzanotte. Essendo tutti di nazionalità diversa, nella mensa si può trovare il cibo più vario, ma soprattutto, ciò che è più ricercato e che si trova “se si è fortunati” sono gli avanzi dei passeggeri che “sono squisiti”.

Altre curiosità sull’equipaggio delle navi

Non è l’unica curiosità che riguarda gli equipaggi delle navi da crociera. Ai componenti dello staff, per esempio, sono interdetti casinò, piscine e cabine dei passeggeri. Le interazioni con gli ospiti della nave devono limitarsi alla conversazione.

I rapporti fisici fra equipaggio e passeggeri sono vietati, si deve socializzare ma in modo professionale e rispettoso. Se si viene trovati ubriachi si rischia il licenziamento immediato. A seconda della compagnia, c’è anche un dress code da seguire, nel caso non sia fornita una divisa, bisogna mantenere un aspetto curato ed elegante a bordo della nave.

Dopo tutte le severe regole che chi lavora su una nave deve seguire ci sono però anche dei vantaggi: è possibile invitare a bordo amici e parenti a prezzi scontati.