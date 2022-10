Crociere di lusso: salpa la nave-resort da sogno

Fonte: @Ritz-Carlton ve di lusso Evrima di Ritz-Carton

Navigare a bordo di questa nuova nave di lusso sarà come soggiornare al Ritz. Infatti, sta per salpare la prima di tre navi-yacht del gruppo The Ritz-Carlton, la catena di resort di lusso famosa in tutto il mondo.

A metà tra una nave da crociera e un hotel a cinque stelle, Evrima sarà un’imbarcazione di dimensioni contenute che potrà ospitare pochi fortunati passeggeri.

Lunga 190 metri, solo 298 persone potranno godere dei servizi lussuosi e degli itinerari esclusivi della Ritz-Carlton Yacht Collection.

Le suite a bordo

Prima di tutto offrirà uno dei più alti rapporti tra personale e spazio a bordo della nave, mentre il design delle 149 suite dello yacht sarà il top. Oltre a offrire suite di grandi dimensioni, Evrima avrà anche dei loft a due piani.

Fonte: @franciscomartinez

Tutte le cabine avranno una terrazza privata ed enormi finestre dal pavimento al soffitto, in modo da renderle incredibilmente ariose e spaziose. Grazie a una parete oscurante, alcune suite potranno essere trasformate in spazi ancora più ampi e aperti, personalizzando ulteriormente la stanza.

Quanto ai servizi, naturalmente saranno il massimo del lusso, a partire dal letto king-size, il bagno con il doppio lavabo, biancheria di lusso e molto altro.

Intrattenimento di lusso

I passeggeri a bordo di Evrima potranno godere di divertimenti di alto livello, tra cui i trattamenti alla spa Espa con i prodotti esclusivi 111SKIN del chirurgo plastico di fama mondiale dottor Yannis Alexandrides, sauna e bagno turco, infinity pool e palestra.

Fonte: @Ritz-Carlton

Diversi i ristoranti da provare a bordo tra cui quello dello chef tri-stellato Sven Elverfeld, ma anche sushi bar e interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico.

Per le serate, gli ospiti potranno assistere a spettacoli di musica jazz e classica o a conferenze con esperti di fama e a progetti in collaborazione con le comunità artistiche e musicali locali.

Le crociere Ritz saranno perfette anche per i bambini che potranno godere di uno spazio dedicato, il Ritz Kids, dove impareranno tutto sulla conservazione dell’ambiente marino.

Escursioni personalizzate

Una volta giunti nei porti, i passeggeri potranno farsi consigliare escursioni meravigliose dai concierge della nave. Dai da tour guidati nei musei alla visita dei siti Unesco, dallo yoga sulle spiagge private alle zip-line nelle foreste pluviali, dalla caccia al tartufo agli sport acquatici nel porto. Alcuni itinerari saranno notturni, per vivere un’esperienza culturale indimenticabile e unica, prima di raggiungere lo yacht nella destinazione successiva.

Fonte: @Ritz-Carlton

Gli itinerari

La maggior parte dei viaggi a bordo della Evrima ha una durata compresa tra le sette e le dieci notti, con scali anche in porti più intimi. Non esistono due itinerari uguali, in questo modo è possibile combinare percorsi diversi senza il rischio di dover rivisitare una destinazione.

A seconda della stagione, la nave salperà verso il Mediterraneo, i Caraibi, il Centro e Sudamerica. Le tappe comprendono alcune mete classiche, come le Baleari, la Spagna e la Costa Azzurra, ma anche le spiagge di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica. Ma ci sono anche porti meno battuti, come Mykonos, Saint-Tropez e St. Barts.

Quanto costa una crociera di lusso

I prezzi ovviamente sono molto flessibili, dipende dalla durata, dal tipo di cabina e dai servizi di cui si desidera usufruire a bordo e a terra.

Giusto per farvi un’idea, una crociera di sette notti nel Mediterraneo a bordo di questo yacht di lusso con imbarco a Roma Civitavecchia e destinazione Marsiglia parte da 7,746 euro, più di mille euro a notte, insomma. Per alcune crociere, però, il preventivo è personalizzato e va richiesto online.