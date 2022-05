Viaggi slow e chic: le più belle crociere lungo i fiumi

Se amate le crociere, ma odiate la folla delle grandi navi che ospitano seimila passeggeri, che hanno sei piscine, 40 ristoranti, intrattenimenti rumorosi a tutte le ore e luci al neon che non si spengono mai, questo viaggio è fatto per voi.

Un viaggio che non è soltanto una bellissima e lussuosa vacanza rilassante a bordo di una nave raccolta ma incredibilmente confortevole, bensì che è anche un’esperienza culturale di un certo spessore.

Le crociere lungo i fiumi come il Danubio o il Reno, come quelle organizzate da Avalon Waterways, non sono solo puro entertainment, sono molto di più. I porti che toccano i loro itinerari sono quelli delle grandi Capitali europee, dove una sosta consente di passeggiare tra i centri storici più belli del Vecchio Continente, di visitare musei, di assistere a un’opera, per esempio.

A bordo di una crociera fluviale si possono anche fare esperienze insolite, attraversare le chiuse o superare i confini tra Nazioni senza nemmeno accorgersene.

A bordo della nave

Le navi non sono grandi ammiraglie ma dei “boat-ique hotel” galleggianti. Poche le cabine e quindi anche gli ospiti a bordo, ma molto belle e confortevoli. Gli ospiti cenano tutti insieme nel Ristorante Panorama, anche se si ha la possibilità di avere un pasto veloce e informale nel Bistro. In ogni caso, le bevande self-service sono disponibili 24 ore su 24.Le serate sono allietate da un intrattenimento a bordo, per chi lo volesse.

Durante la navigazione, è bello rilassarsi nella propria cabina, seduti sulla poltrona leggendo un libro, magari scelto nella biblioteca ben fornita della Club Lounge, e guardando il fiume scorrere, ammirando i paesaggi che si attraversano dolcemente. Altrimenti si può approfittare della sala fitness attrezzata e, tempo permettendo, dello spazioso Sky deck con lettini e idromassaggio dove prendere il sole.

Le cabine a bordo

Le Suite Panorama hanno ricevuto il premio perché regalano una vista impagabile, grazie a una grande finestra panoramica che va da parete a parete e da pavimento a soffitto che si apre per più di due metri: è come avere una camera pieds dans l’eau. Ci sono anche le Suite Deluxe che sono poco più piccole. Tutte hanno comunque il bagno en suite. Tra gli optional, l’ospite può scegliere il tipo di materasso oltre che di cuscino. Fare la colazione in camera quando ci si sveglia la mattina è davvero il top.

Crociere estive

Questo tipo di crociere fluviali tra le Capitali del Nord Europa sono perfette per l’estate. Ci sono addirittura partenze riservate ai clienti italiani come le crociere “Incantevole Danubio” che vanno da Norimberga fino alla romantica Budapest (4 e 24 luglio, 7 e 21 agosto) e le crociere “Romantico Reno” che partono da Basilea e che arrivano ad Amsterdam (3 e 17 luglio e il 14 agosto). Entrambe durano otto giorni e sette notti.

Durante ogni tappa dell’itinerario sono incluse escursioni e tour con guida in italiano con approfondimenti culturali e attività esperienziali. In alternativa alle escursioni organizzate, è possibile visitare i luoghi in autonomia a piedi o in bicicletta seguendo i consigli dell’Adventure Host, uno speciale concierge che si occupa anche del benessere degli ospiti organizzando passeggiate nella natura, lezioni di yoga o di pilates sul panoramico Ponte Sky a bordo della nave.

La crociera sul Danubio

Famosa in tutto il mondo, la navigazione sul “bel Danubio blu” attraversa Germania, Austria, Slovacchia e Ungheria, con tappe in alcune tra le più affascinanti città dell’Europa Centrale. Questa crociera prevede l’imbarco a Norimberga, in Germania, da scoprire con un tour guidato tra le principali attrazioni della cittadina, come la fontana dorata, la cattedrale gotica e il castello Kaiserburg. La navigazione prosegue verso Ratisbona per una visita del suo centro storico, dal 2006 patrimonio Unesco. L’itinerario raggiunge poi Passavia, da esplorare con un tour guidato a piedi, e successivamente Linz, in Austria, da scoprire in libertà in bici seguendo uno dei tanti sentieri naturali.

La navigazione continua verso Melk, deliziosa cittadina con la magnifica abbazia benedettina che ospita la straordinaria biblioteca con oltre 100mila antichi manoscritti. L’itinerario attraversa poi la suggestiva regione vinicola della Valle di Wachau prima di giungere a Vienna, la “Città della musica”, da esplorare con una visita guidata nel cuore dell’Impero asburgico. Si può optare per un’escursione guidata facoltativa al castello di Schönbrunn, la sontuosa ex residenza estiva della monarchia asburgica, trascorrere il tempo libero in bicicletta o passeggiando nella pedonale Kärntner Strasse, la via dello shopping nel centro di Vienna.

Ultima tappa è Budapest, la vibrante capitale dell’Ungheria, per un tour guidato della città. Tra le escursioni facoltative, oltre al palazzo di Schönbrunn a Vienna, sono disponibili: la visita guidata all’abbazia benedettina di Weltenburg, un day tour a Salisburgo e la passeggiata alla scoperta dell’architettura e dell’arte di Budapest.

La crociera lungo il Reno

Questo è un emozionante viaggio lungo uno dei fiumi più leggendari d’Europa, il Reno, attraversando spettacolari città e luoghi in Svizzera, Francia, Germania e Paesi Bassi. La crociera ha inizio a Basilea navigando poi verso Breisach, ai piedi del monte Kaiserstuhl sul confine franco-tedesco, da dove parte un tour guidato di Colmar, la “Piccola Venezia” di Francia situata nel cuore della regione vinicola dell’Alsazia. L’itinerario prosegue raggiungendo Strasburgo, giusto in tempo per una visita del centro storico e del quartiere La Petite France con i suoi negozi pittoreschi, i deliziosi bistrot e il tranquillo lungofiume.

La navigazione continua verso Magonza, in Germania, con la visita al Museo Gutenberg dedicato all’invenzione della stampa. La nave attraversa poi la spettacolare Gola del Reno, dove antichi castelli sorgono su scogliere a picco sull’acqua, prima di raggiungere Coblenza, da esplorare con un tour guidato per ammirare le splendide piazze e le caratteristiche “Quattro Torri”. Tappa successiva è la città di Colonia, da scoprire con una piacevole passeggiata guidata tra le vie del centro o in bicicletta. L’itinerario si conclude ad Amsterdam, con una crociera lungo i famosi canali della città. Tante le escursioni facoltative, come la visita guidata alla linea Maginot, un tour in bici nella campagna olandese e la visita alla bellissima città di Heidelberg.

Crociere in offerta

Chi prima arriva meglio alloggia, nel vero senso del termine. Queste splendide crociere, infatti, sono in offerta per un breve periodo durante il quale si può approfittare della tariffa “Panorama d’estate” che parte da 2.990 euro per persona tutto incluso. Il prezzo comprende il soggiorno in una delle grandi e raffinate Suite Panorama, il trattamento di pensione completa, vini inclusi, l’intrattenimento a bordo e il Wi-Fi, le escursioni guidate in lingua italiana e tutte le mance e le tasse portuali. È escluso solo il volo.