Estate in Italia, i migliori itinerari per il bikepacking

Tra i vasti paesaggi italiani, ecco quali sono gli itinerari migliori per il bickepacking secondo la più recente classifica. Scopriamoli

Con l’estate alle porte e la stagione del bikepacking (tour in bicicletta su più superfici e portando dei carichi) all’orizzonte, è tempo di pianificare le nuove avventure in bicicletta. Ma tra i vasti paesaggi italiani, quali sono gli itinerari migliori?

Buycycle, il principale marketplace di bici usate di alta fascia, ha stilato una lista dei migliori percorsi di bikepacking per il 2024 in Italia, dopo aver analizzato le valutazioni e il numero di recensioni secondo i dati di AllTrails.

Ecco di quali si tratta.

Firenze, Pian dei Giullari – Villa Corbinelli

Firenze, e in particolare Pian dei Giullari – Villa Corbinelli, con una valutazione di 4,6 e 1469 recensioni su AllTrails, si merita un posto in classifica.

Si tratta di una breve e facile escursione per allontanarsi dal traffico cittadino e immergersi nella natura, un percorso ad anello di 9,3 chilometri moderatamente impegnativo che richiede all’incirca due ore e mezza.

Ha inizio da Via del Campidoglio, attraversa l’Arno a Ponte Vecchio e sale lungo i frutteti, arrivando a Villa Corbinelli e Villa Le Piazzole per ammirare i favolosi panorami toscani con cipressi e uliveti.

Colle Santa Lucia, Veneto

Con una valutazione di 4,7 e 20 recensioni su AllTrails, si piazza Colle Santa Lucia, a 1453 metri di altitudine tra i massicci della Marmolada, del Civetta e del Pelmo, Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Qui si respira l’aria di alta quota e si possono vivere favolose escursioni tra pascoli e boschi: sorprendente è il Passo del Giau, valico amatissimo dove si incontrano gli alpeggi di Colle Santa Lucia e San Vito di Cadore con quelli di Cortina d’Ampezzo.

Carpineto Romano, Lazio

Con una valutazione di 4,7 e 25 recensioni su AllTrails, ecco poi Carpineto Romano, sul versante orientale dei Monti Lepini.

Siamo in un territorio unico nel suo genere, plasmato da svariati fenomeni carsici con voragini e grotte, caratteristica che ha favorito gli insediamenti in età paleolitica.

Qui, i sentieri da non perdere sono Monte Semprevisa – Monte La Croce (12,1 chilometri per 4 ore e 40 circa) e Monte Semprevisa – Sorgente La Fota (23,2 chilometri per circa 8 ore e 41).

Renon, Alto Adige

4,7 e 47 recensioni su AllTrails per Renon, il soleggiato altopiano dell’Alto Adige, rinomata località estiva al di sopra della città di Bolzano.

Meta ideale per gli escursionisti, vanta una vista mozzafiato sulle Dolomiti e sulle cime più lontane, nonché paesaggi che spaziano dai vigneti a bassa quota per arrivare alla vegetazione a 2200 metri, intervallati dalle curiose “piramidi di terra“, frutto dell’erosione naturale.

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Il percorso Volastra – Corniglia attraverso il Sentiero Azzurro nel Parco Nazionale delle Cinque Terre offre una gita leggera per tutti i livelli di ciclisti. Con una valutazione di 4,7 sulla base di 233 recensioni, questo percorso di difficoltà moderata si estende per circa 6 chilometri, con un tempo di percorrenza stimato in 2 ore, e può essere praticato facilmente in un pomeriggio di un fine settimana.

I ciclisti attraversano un terreno accidentato, salendo tra vigneti e uliveti, e sono ricompensati da viste panoramiche sulla magnifica costa ligure: il percorso incarna il delicato equilibrio tra l’ingegno umano e la bellezza naturale, mostrando paesaggi terrazzati secolari e la vibrante vegetazione mediterranea. Qui potrete provare il brivido dell’esplorazione in un patrimonio mondiale dell’UNESCO, dove ogni pedalata svela un nuovo sentiero.

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Il Cortina – Dobbiaco Run Route 2017, al quarto posto tra i percorsi di bikepacking italiani, offre un’esperienza unica attraverso il mozzafiato Parco Naturale Fanes-Senes-Braies. Con un livello di difficoltà classificato come difficile e una valutazione elevata di 4,8 e 15 recensioni, questo percorso promette un’esperienza impegnativa ma gratificante per gli amanti delle due ruote.

Con una lunghezza di 29 chilometri, può essere completato in circa 27 ore. Seguendo la linea ferroviaria dismessa, i ciclisti possono godere di panorami da favola sulle Dolomiti e sugli scintillanti laghi di montagna, fra tratti in galleria e ponti sospesi, per un viaggio esaltante.

Con il suo mix di bellezze naturali e terreni emozionanti, è una meta imperdibile per gli appassionati di bikepacking che desiderano esplorare le montagne italiane.

Parco Nazionale dello Stelvio

Al terzo posto nella classifica dei migliori itinerari bikepacking in Italia, il percorso Valle Alpisella – Laghi di Cancano via Livigno offre un’entusiasmante avventura al cospetto dei paesaggi mozzafiato della Lombardia e del Trentino-Alto Adige, distribuiti su 34 chilometri.

Con un livello di difficoltà più elevato, questo percorso riceve una valutazione di 4,9 grazie alla sua bellezza paesaggistica e al terreno impegnativo. I ciclisti possono pedalare attraverso fitte foreste, lungo laghi incontaminati e passi di montagna, sperimentando la ricca biodiversità del Parco Nazionale dello Stelvio.

I punti salienti sono i panorami sulla Cima Casina, gli incontri con la fauna alpina e l’immersione culturale nella storica cittadina di Livigno. Per chi cerca un’esperienza di bikepacking in Italia più impegnativa e memorabile, questo itinerario può sicuramente garantire entrambe.

Montepulciano, Toscana

Al secondo posto, il percorso Montepulciano – Monticchiello – Pienza, in Toscana, di 30 chilometri, offre un viaggio incantevole tra città medievali e vigneti ondulati.

L’itinerario, di difficoltà moderata, ha una durata di 9 ore e vanta una valutazione di 4,9 sulla base di 23 recensioni. I cicloturisti hanno l’occasione di ammirare tutto il fascino della Val d’Orcia e della Val di Chiana mentre pedalano all’ombra degli eleganti palazzi rinascimentali di Montepulciano e lungo le affascinanti strade di Monticchiello.

Pienza, rinomata per la sua architettura rinascimentale e per il suo formaggio pecorino, rappresenta una piacevole sosta. Con i paesaggi pittoreschi e gli innumerevoli tesori culturali, si tratta di un tracciato che promette un’indimenticabile avventura in bikepacking nel cuore della Toscana.

Zoldo Alto, Veneto

Classificato come il miglior percorso di bikepacking in Italia, l’Alta Via 1 Dolomiti: Rifugio Coldai – Rifugio Vazzoler (Variante Segmento VII) a Zoldo Alto, propone un’esperienza impareggiabile grazie alla varietà del terreno, ai paesaggi mozzafiato e all’indiscusso patrimonio culturale.

Con un livello di difficoltà moderato e una lunghezza di 9 km, vanta una notevole valutazione di 4,9 stelle da parte di 44 recensioni. Merita sicuramente una visita, soprattutto per gli incantevoli paesaggi del Villaggio di Coi e del Lago di Coldai, intrisi di storia, dove è facile immergersi nella natura tra le maestose montagne.

Zoldo Alto riserva infinite attività all’aria aperta sullo sfondo di uno scenario dolomitico eccezionale, garantendo un’avventura di bikepacking che si ricorda per tutta la vita.