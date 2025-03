I luoghi di V per Vendetta, il film simbolo di resistenza contro la tirannia

Fonte: Ufficio stampa/iStock Le location del film V per Vendetta

Il film V per Vendetta del 2005 è basato sulla graphic novel omonima pubblicata negli anni ’80 da Alan Moore e David Lloyd ed è ambientato prevalentemente in una Londra futura governata da un regime totalitario fascista. Diretto da James McTeigue, V per Vendetta narra la storia di un misterioso vigilante noto come “V” che si oppone a un regime totalitario e oppressivo. La trama segue anche la giovane Evey Hammond, interpretata da Natalie Portman, che diventa un’inconsapevole alleata di V, scoprendo nel processo la lotta per la libertà e l’identità personale.

I personaggi principali sono fondamentali per lo sviluppo tematico del film. V, con l’iconica maschera di Guy Fawkes, simboleggia la resistenza contro l’oppressione e la tirannia, mentre Evey rappresenta la trasformazione e la scoperta di sé in un mondo che tenta di soffocare la libertà individuale. Il film presenta anche figure antagoniste, come il Cancelliere Adam Sutler, che incarnano l’autoritarismo e la repressione. Questo contrasto tra i personaggi evidenzia il conflitto centrale tra libertà e oppressione, rendendo la narrazione particolarmente potente.

V per Vendetta ha avuto un significativo impatto culturale fin dalla sua uscita nel 2005, diventando un simbolo di resistenza contro l’oppressione e la tirannia. L’influenza del film si estende oltre il semplice intrattenimento, ispirando numerosi movimenti sociali e attivismi in tutto il mondo. La rappresentazione di una società oppressa e la lotta per la libertà hanno attratto l’attenzione di coloro che desiderano challenge il sistema politico vigente, risuonando particolarmente in periodi di tensione sociale e crisi economica. Movimenti come Occupy Wall Street e Anonymous hanno utilizzato l’iconografia di V, dimostrando come la cultura popolare può proporsi come potente strumento di critica e attivismo.

Dove è stato girato

Sebbene ambientato in una Gran Bretagna totalitaria vagamente futuristica, la maggior parte del film V per Vendetta è stato girato nel famoso vecchio Babelsberg Studio nella periferia berlinese di Potsdam, dove è stato costruito il covo sotterraneo di V, l’imponente “Shadow Gallery”. Costruito nel 1917, Babelsberg ha ospitato una serie di classici tra cui Nosferatu, Il gabinetto del dottor Caligari, Metropolis e L’angelo azzurro, prima di essere macchiato dall’associazione con i film di propaganda nazista. Ha visto una rinascita di successo negli ultimi anni, con produzioni come Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Alcune scene nel Regno Unito, tuttavia, ritraggono la vera Londra.

La Londra di V per Vendetta

La figura mascherata di V (Hugo Weaving) vede allontanare un trio di Fingermen corrotti che minacciano Evey mentre cammina lungo la Fiera del tessuto, accanto alla chiesa di San Bartolomeo a West Smithfield, dopo il coprifuoco. Il nome Fiera del tessuto risale al Medioevo, quando i mercanti si riunivano qui per acquistare e vendere materiale durante la Fiera di San Bartolomeo. Una proprietà vuota esattamente sullo stesso tratto di strada è diventata il negozio di abiti anni 60 nel film del 2010 Brighton Rock. La chiesa di St Bartholomew è una location molto utilizzata, famosa soprattutto per l’ultimo non matrimonio di Quattro matrimoni e un funerale, mentre West Smithfield stessa è diventata il quartier generale di emergenza dei servizi segreti dopo l’attacco a Vauxhall Cross in Skyfall.

V porta Evey non troppo lontano per godersi un “evento musicale”. Giltspur Street corre verso sud da Smithfield fino a Old Bailey, EC4, la breve strada che dà il nome alla Corte penale centrale, l’obiettivo di V. Situato sul sito della famigerata vecchia prigione di Newgate, vicino a Ludgate Hill appena a ovest della cattedrale di St Paul, l’Old Bailey è invariabilmente utilizzato per segnalare un importante caso giudiziario nei film britannici. La sua iconica statua della Giustizia bendata, che brandisce una spada in una mano e una bilancia nell’altra, incombe su melodrammi giudiziari come Il Caso Paradine di Alfred Hitchcock del 1947 e, dieci anni dopo, Testimone d’Accusa di Billy Wilder.

Un modello in scala di un decimo del venerabile edificio è stato costruito a Babelsberg per i fuochi d’artificio mentre viene demolito sulle note dell’Ouverture 1812 di Čajkovskij. A nord del famoso mercato della carne di Smithfield, la giovane Evey, vista in un flashback dopo la morte del fratello, distribuisce volantini sulle armi antivirali all’ingresso della stazione della metropolitana di Farringdon in Cowcross Street. Dopo essere stata collegata al terrorista V, Evey rimane con il sovversivo represso al 6 di Alwyne Road, vicino a Canonbury Road, finché non oltrepassa il limite con uno sketch satirico e viene portato via dalle sinistre forze del cancelliere Adam Sutler (John Hurt). Non lontano, a Barnsbury, la casa del medico legale Dr. Delia Surridge (Sinéad Cusack), un tempo membro dello staff dell’odiato centro di detenzione “Larkhill”, si trova in Thornhill Crescent, in Crescent Street. È qui che V consegna una rosa rossa e uccide l’ultimo dei suoi ex aguzzini.

Breve parentesi a Berlino

Il raduno neofascista “Norsefire Party” a cui parla il cancelliere Sutler si tiene a Berlino, dove gli striscioni rossi e neri sono drappeggiati sulla facciata colonnata del Konzerthaus Berlin su Gendarmenmarkt. Il Konzerthaus, costruito come teatro nel 1821, fu gravemente danneggiato durante la seconda guerra mondiale ma, come gli edifici vicini su Gendarmenmarkt, fu restaurato negli anni ’80. Ora una sala concerti, ospita la Konzerthausorchester Berlin.

Si torna a Londra

Il piano di V inizia a funzionare quando una folla inferocita si rivolta contro il Fingerman che spara a una ragazza mascherata sulla passerella di Regent’s Park Road, a ovest della Roundhouse a Chalk Farm, Londra. La stazione della metropolitana abbandonata, dove V rivela a Evey il suo treno pieno di esplosivi, è la stazione in disuso di Aldwych nello Strand. Un tempo una diramazione della linea Piccadilly, che andava e veniva da Holborn, la stazione poco utilizzata è chiusa al pubblico nel 1994, da allora è stata una sostituzione regolare per le stazioni troppo affollate e troppo vicine, anche come “Balham” in Espiazione insieme a produzioni come The Krays e il meraviglioso horror del 1972 Non prendete quel metrò.

L’esterno piastrellato della stazione, che porta ancora il suo nome originale, Strand, può essere intravisto in uno dei notiziari di V per Vendetta che documenta il caos che scoppia nelle strade di Londra. Puoi visitare le banchine, le scale e gli ascensori in legno originali della stazione e scoprirne l’affascinante storia, in uno dei tour Hidden London del London Transport Museum. Quando arriva il 5 novembre, orde mascherate scendono a Trafalgar Square e marciano lungo Whitehall.

Fiancheggiata da edifici governativi, tra cui il Ministero della Difesa e l’ingresso di Downing Street (sede ufficiale del Primo Ministro), Whitehall è ovviamente un’area sensibile e fino a poco tempo fa era raramente chiusa per le riprese. Di recente ha iniziato ad apparire più spesso: pensate all’autobus a due piani rovesciato in 28 giorni dopo o a James Bond di Daniel Craig che corre lungo la strada in Skyfall. Lo scontro finale tra la popolazione anonima e l’esercito è stato messo in scena in tre notti ai piedi di Whitehall in Parliament Square. Un incubo di sicurezza ha visto due carri armati, 400 manifestanti mascherati e 200 comparse in uniforme che brandivano armi radunati fuori dalle Houses of Parliament.