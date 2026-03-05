Il nuovo film "Una nuova vita" è stato girato in luoghi di Roma poco conosciuti, ma mozzafiato: ecco quali sono le location usate

Fabio De Luigi Virginia Raffaele in "Un bel giorno"

Al cinema dal 5 marzo 2026, il film Un bel giorno è diretto e interpretato da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele. Prodotta da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema, questa commedia familiare ci accompagna lungo le strade di una Roma meno affollata e patinata: le location scelte per le riprese svelano in particolare un quartiere della Capitale che spesso si trova fuori dalle classiche rotte turistiche, ma che non ha nulla da invidiare ad altre zone celebri della Città Eterna.

Di cosa parla

Tommaso (interpretato da Fabio De Luigi) ha cresciuto da solo quattro figlie chiudendosi completamente al mondo. Quando le ragazze decidono che è ora che papà si rimetta in gioco, fa la conoscenza di Lara (Virginia Raffaele), donna brillante e affascinante. Entrambi, però, nascondono qualcosa e hanno il timore di rivelare il proprio segreto all’altro. Divisi tra la paura e il desiderio di costruire un nuovo futuro insieme, i due protagonisti cercano di conciliare le loro vite personali complicate e vivaci con una situazione del tutto nuova.

Dove è stato girato

Roma torna ancora una volta al centro del mondo cinematografico: sebbene molte location di Un bel giorno siano state effettuate in interni, tra case e luoghi privati, ci sono alcune aree della Capitale che ospitano importanti scene girate in esterna.

A spiccare tra le location scelte sono in particolare due luoghi che raccontano l’anima più tranquilla e autentica della città: il Lungotevere Oberdan e il quartiere Monte Mario.

Alcune delle scene principali sono state realizzate sul Lungotevere Oberdan tra i platani e le acque lente del fiume: una passeggiata urbana dove il fiume diventa scenografia naturale e le vie della città si lasciano cullare dal ritmo lento delle acque. Il luogo perfetto per un giro al tramonto tra pedoni, ciclisti e ponti storici che riflettono la luce dorata sull’acqua. Proprio qui il volto quotidiano di Roma si fonde con la sua immagine più poetica.

L’altro protagonista delle scene è il quartiere Monte Mario, situato nel quadrante nord-ovest della città, che incanta con i suoi scorci caratteristici e la sua posizione strategica: Monte Mario è la collina più alta di Roma e regala viste mozzafiato sulla città.

Una chicca? Per godere dei migliori panorami recatevi nella zona conosciuta come “Zodiaco”, sulla cima del monte a circa 139 metri di altitudine, e più precisamente all’interno della Riserva Naturale di Monte Mario: qui si apre una terrazza panoramica e vicino parte un sentiero che regala scorci suggestivi e romantici sulla città che diventa un mosaico di cupole e tetti rossi.

A rendere speciale il quartiere residenziale elegante di Monte Mario, tra le cui vie Alberto Cadlolo e Clivo di Cinna si concentrano alcune riprese del film, sono anche le sue aree verdi, le ville storiche presenti, come Villa Mellini e Villa Mazzanti, e l’osservatorio astronomico. Qui si può scoprire un volto di Roma più tranquillo, con sentieri nella natura, scorci suggestivi e atmosfere rilassate lontane dal caos del centro.