Il nuovo dramma western ambientato tra montagne imponenti e boschi silenziosi ci trasporta in paesaggi immensi e senza tempo: ecco dove è stata girata la serie

Luke Grimes in "Marshals: A Yellowstone Story" (in foto: Summit County)

Il nuovo spin-off di Yellowstone, visibile su Paramount+ dal 2 marzo 2026, torna nei luoghi suggestivi che hanno caratterizzato la saga western moderna che racconta la storia di Kayce Dutton, interpretato da Luke Grimes: Marshals: A Yellowstone Story, dal premio Oscar Taylor Sheridan, è la nuova serie drammatica ad alta tensione che esplora temi di legge, lealtà e sacrificio personale.

Prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, la serie è stata girata in alcuni luoghi tipici del paesaggio western, tra ampie valli, praterie e montagne rocciose che delineano paesaggi mozzafiato fuori dal tempo.

Di cosa parla

Il nuovo spin-off della saga Yellowstone si concentra su Kayce Dutton, che si è lasciato alle spalle lo Yellowstone Ranch per entrare a far parte di un’unità d’élite degli U.S. Marshals, mettendo a frutto le sue abilità di cowboy e Navy Seal: l’obiettivo è portare la giustizia nelle terre selvagge del Montana.

Kayce e i suoi compagni di squadra – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) e Miles Kittle (Tatanka Means) – devono affrontare l’elevato costo psicologico dell’essere l’ultima linea di difesa nella guerra contro la spirale di violenza che attraversa la regione, conciliando al tempo stesso il dovere verso le proprie famiglie.

Per Kayce ciò significa anche proteggere suo figlio Tate (Brecken Merrill) e mantenere il legame con i suoi fidati alleati Mo (Mo Brings Plenty) e Thomas Rainwater (Gil Birmingham) della riserva di Broken Rock.

Dove è stata girata la serie Tv

Per lo spin-off Marshals: A Yellowstone Story, le location scelte si sono concentrate principalmente nella contea di Summit, nello Utah (USA), la stessa utilizzata per le prime tre stagioni della serie madre, mentre nelle ultime due le riprese erano state spostate nel Montana.

Summit County, Utah

La maggior parte delle riprese esterne sono state realizzate nel Summit County: un’estesa area montuosa dello Utah caratterizzata da suggestivi paesaggi alpini, foreste rigogliose, strade rurali e ambientazioni naturali perfette per rappresentare le zone remote dove si muovono i protagonisti della serie Tv western.

iStock

Park City, Utah

All’interno del Summit County, Park City è stata utilizzata come location urbana: situata circa 50 km a est di Salt Lake City, la capitale dello Utah, la cittadina fa da sfondo a quelle scene che richiedevano un centro abitato dal carattere rustico-montano, spesso visivamente assimilabile a cittadine di piccole dimensioni o piccole comunità di frontiera.

iStock

Utah Film Studios

Le scene degli interni, per esempio gli uffici degli U.S. Marshals e le stanze di interrogatorio, sono state girate negli studi di Utah Film Studios, dove sono stati ricreati i diversi ambienti in linea con il contesto della serie.

Montana

Sebbene la produzione si sia concentrata soprattutto nello Utah, anche il Montana appare nelle scene dello spin-off Marshals: A Yellowstone Story. Sono state utilizzate riprese esterne per catturare il tipico paesaggio che tutti noi associamo all’universo di Yellowstone (ampie valli, praterie e montagne). Si tratta però soltanto di alcuni scorci supplementari rispetto alla produzione principale in Utah.