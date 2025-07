iStock/Ufficio stampa Le location del film Sister Act

Se pensiamo ai film nati negli anni ’90, sicuramente tra i primi titoli che vengono in mente ne emerge uno: Sister Act. Definibile tranquillamente come cult assoluto di quella generazione, è stato capace di segnare gli spettatori grazie alle sue avvolgenti musiche ma anche all’immaginario visivo che ha dettato. Oltre ai costumi e a quella piacevole sensazione che in pochi oltre a Whoopi Goldberg riescono a trasmettere, ci sono le location. Apparentemente non essenziali per lo svolgimento del film, sono al contrario molto decisive per formare un contesto narrativo ed estetico adatto. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio, questi luoghi tutti americani seppur diversificati.

Di cosa parla il film

Sister Act – Una svitata in abito da suora è una commedia brillante tipica degli anni ’90, capace però di aggiungere un tocco speciale grazie alle sue sfumature emotive profonde. Nel film, Whoopi Goldberg interpreta Deloris Van Cartier, una cantante di Reno che, dopo una relazione complicata con un criminale e dopo aver assistito a un omicidio, viene spinta a cambiare radicalmente vita travestendosi da suora con il nome di Suor Maria Claretta. Per nascondersi, Deloris si rifugia a St Katherine’s, un convento situato in un quartiere difficile di San Francisco. Qui dovrà imparare a seguire le rigide regole della comunità religiosa, molto diverse dalla sua vita precedente.

La Reverenda Madre, interpretata da Maggie Smith, conosce la vera identità di Deloris e le chiede di unirsi al coro della chiesa. Quello che nessuno immagina è che Deloris rivoluzionerà completamente il repertorio sacro, portando energia e freschezza. Da quel momento si aprirà un percorso inaspettato: le suore e la Madre Superiora cominceranno a riconoscere il talento di Deloris, mentre lei stessa scoprirà una nuova felicità in un ambiente che fino a quel momento credeva lontano dalla sua realtà.

iStock

Dove è stato girato

L’avventura prende il via a Reno, che diventa il primo scenario di questa vivace commedia. Proprio come le ambientazioni del film si trasformano nel corso della storia, anche la troupe ha seguito il racconto spostandosi in diverse località degli Stati Uniti, per rendere al meglio questa bizzarra ma coinvolgente vicenda.

Cattedrale di San Tommaso d’Aquino, 310 W 2nd St, Reno, NV

Sister Act si apre con un tuffo nel passato, ambientando la scena iniziale alla St Anne’s Academy nel 1968, la scuola religiosa dove la giovane Deloris ha studiato. Fin da subito emerge il suo atteggiamento poco rispettoso verso le suore che dovrebbero educarla. Le riprese di questa parte sono state realizzate presso la Cattedrale di San Tommaso d’Aquino a Reno, situata al numero 310 di West Second Street, nel cuore pulsante della città.

Casa di Deloris, 195 N Virginia St, Reno, NV

Dopo una performance davanti a un pubblico poco coinvolto al Moonlite Lounge, seguiamo Deloris nel suo appartamento insieme al fidanzato Vince. Ben presto emerge che Vince è un uomo sposato e che Deloris è la sua amante. L’appartamento si trova al 195 di North Virginia Street, a circa 300 metri dalla Cattedrale di San Tommaso d’Aquino, di cui parlavamo poco fa.

Ex ufficio postale di Reno, 50 S Virginia St, Reno, NV

Dopo aver assistito a un violento omicidio e inseguita dagli uomini di Vince, Deloris fugge spaventata. Si dirige verso la stazione di polizia, dove la sua vita sta per prendere una svolta inaspettata. Tuttavia, l’edificio mostrato nel film non è il vero quartier generale della polizia di Reno, ma l’ex ufficio postale della città, un elegante edificio in stile Art Déco situato al numero 50 di South Virginia Street, sulla sponda sud del fiume Truckee.

Chiesa cattolica di St. Paul, 221 Valley St, San Francisco, CA

Dopo aver appreso che sarà inserita nel programma di protezione testimoni e trasferita nel luogo più improbabile dove Vince potrebbe cercarla, Deloris prende un volo per San Francisco. Qui facciamo la prima conoscenza con la facciata di St. Katherine, il convento dove si rifugerà con l’identità di Suor Maria Claretta. L’edificio usato per le riprese esterne è la Chiesa cattolica di St. Paul, situata al 221 di Valley Street, poco a sud di Dolores Heights. Potrebbe sorprendere scoprire che, contrariamente a quanto mostrato nel film, il quartiere non è affatto trascurato o malfamato.

Basgo’s Disco, 3909 Sunset Blvd, Los Angeles, CA

Per Deloris non è facile adattarsi alla vita del convento, e quando la pressione diventa troppo grande, decide di uscire di nascosto a tarda notte per andare a bere qualcosa al bar dall’altro lato della strada. Il locale è piuttosto malfamato, e la vista di una suora che varca la porta principale suscita più di qualche risata incredula. Qualche cliente prova a metterla in soggezione, ma Deloris si mostra sicura di sé, rimettendoli subito al loro posto prima di ordinare una birra. Le riprese di questa scena, ambientata al Basgo’s Disco, sono state effettuate al 3909 West Sunset Boulevard, nel quartiere di Silver Lake a Los Angeles. A differenza di St Katherine’s, situato a San Francisco, questa location si trova piuttosto lontano.

Reno Arch, 345 N Virginia St, Reno, NV

Deloris era inizialmente sconvolta all’idea di dover trascorrere il periodo di protezione testimoni in un convento, ma non avrebbe mai immaginato che quell’esperienza le avrebbe regalato amicizie profonde e durature. Quando la situazione si complicherà per lei, le altre suore non esiteranno a partire per Reno per venirle in soccorso. Correndo freneticamente per le vie della città alla ricerca del Moonlite Lounge, attraversano la strada davanti al famoso Reno Arch, bloccando il traffico. Questo celebre punto di riferimento si trova al 345 di North Virginia Street ed è un luogo imperdibile per una foto, soprattutto se si visita Reno come turisti.