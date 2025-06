Fonte: iStock/Ansa Le location del film Serendipity

Serendipity non è solo un film, è un invito a lasciarsi sorprendere dalla vita. Diretto da Peter Chelsom nel 2001, racconta l’incontro di Jonathan Trager e Sara Thomas in un centro commerciale durante la corsa ai regali di Natale. I due si litigano l’ultimo paio di guanti neri di cashmere e scatta la scintilla che li porta a trascorrere qualche ora insieme prima di lasciarsi e riprendere le rispettive vite. Sara crede che il destino li riunirà, ma John è più scettico. Visitare i luoghi del film non è solo un omaggio al cinema, ma un’esperienza romantica, dolce e carica di emozioni. La grande mela è la vera protagonista silenziosa di Serendipity, la commedia romantica che ha fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo. Se anche voi avete creduto, almeno una volta, nel potere del destino, potete seguire questo itinerario tra i luoghi simbolo del film con John Cusack e Kate Beckinsale.

Dove è stato girato

Sebbene la maggior parte delle riprese si sia svolta a New York, altre location cruciali di Serendipity sono state San Francisco, in California, e Toronto in Canada. In Canada, gli interni sono stati girati agli Showline Studios, ora Studio City Toronto, mentre alcune scene sono state girate nella pittoresca Uxbridge, una cittadina a 65 chilometri da Toronto. Ma torniamo nella Grande Mela.

Fonte: Letizia Rogolino

La gelateria dove tutto ebbe inizio

Il viaggio non può che iniziare da Serendipity 3, l’eccentrica e iconica gelateria nel cuore dell’Upper East Side dove Jonathan e Sara si incontrano per la prima volta. Qui, tra pareti kitsch, luci soffuse, lampadari vintage e dolci ipercalorici, i protagonisti condividono la celebre frozen hot chocolate, diventata da allora un vero cult per i fan. John e Sara condividono un dessert in questo locale di New York aperto nel 1954 da Stephen Bruce. Sara dice a John: “Serendipity. È una delle mie parole preferite“. John le chiede: “Davvero? Perché?” Lei risponde: “È un suono così bello per quello che significa: un caso fortuito. Solo che io non credo molto agli incidenti. Credo che il destino sia dietro a tutto”. L’indirizzo esatto è 225 E 60th St, New York, NY Per arrivarci, prendete la linea 4 della MTA e scendete alla fermata 59th St Lexington Ave. Il ristorante è a 4 minuti a piedi da questa fermata a passo medio.

Bloomingdale’s: lo shopping del destino

La magia del caso prende forma tra gli scaffali affollati del grande magazzino Bloomingdale’s, dove Jonathan e Sara si contendono un paio di guanti di cashmere, gli ultimi rimasti. Il pubblico assiste allo scintillio tra i due protagonisti con un delizioso scambio di battute accompagnato da un romantico scambio di sguardi. È il classico incontro casuale che cambia tutto. Questo storico department store è ancora oggi uno dei simboli dello shopping newyorkese. Per arrivarci, prendete la linea MTA M101 e scendete alla fermata 3rd Ave/5th St. Bloomingdale’s è a tre minuti a piedi da qui.

Fonte: iStock

Wollman Rink: romanticismo sul ghiaccio

Una delle scene più tenere di Serendipity si svolge sulla Wollman Rink, la pista di pattinaggio aperta dal 1949 immersa nel cuore di Central Park che regala un contrasto unico tra natura e skyline: da un lato alberi e sentieri innevati, dall’altro i grattacieli di Midtown che si accendono al tramonto. Qui, circondati dalle luci della città e dalla neve, i due protagonisti si avvicinano, ignari che le loro strade si separeranno… solo per poco. Questa pista è famosa anche per essere stata utilizzata come location per Limitless, Love Story, Nemiche amiche, Autunno a New York e August Rush. Per raggiungerla basta prendere la M1 della MTA e scendere alla fermata 5th Avenue/E 63rd St, poi camminare per un minuto.

The Waldorf Astoria: eleganza e nostalgia

L’elegante Waldorf Astoria è uno degli hotel più famosi di Manhattan al 301 di Park Avenue e fa da sfondo al momento in cui Jonathan cerca disperatamente di ritrovare Sara. Le sue sale sontuose raccontano l’eleganza senza tempo della città, perfette per una fuga romantica. Aperto nel 1931, ha ospitato star del cinema, presidenti americani, monarchi e artisti. Con il suo stile art déco e i dettagli sontuosi, è un luogo che racchiude decenni di storia e fascino. È stato anche il set di Prova a prendermi, Il Padrino III, I Tenenbaum, Profumo di donna, Il grande Gatsby, Un amore a Manhattan e altri film. Il modo più veloce per arrivarci è prendere la linea 7 della MTA fino a Grand Central – 42nd St, e camminare per 8-10 minuti.

Fonte: iStock

The Loeb Boathouse: un angolo poetico a Central Park

Meno centrale nel film ma comunque suggestivo, il Loeb Boathouse è il luogo dove Jonathan va a cercare indizi su Sara. Un punto perfetto per fermarsi a prendere un caffè o noleggiare una barca a remi sul laghetto, apparso anche nella serie tv Sex and the City. Si tratta del simbolo perfetto della serendipità, quella fortuna inaspettata che nasce quando segui il cuore.