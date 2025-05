Itinerario di 5 giorni per vivere il meglio della Grande Mela, tra Manhattan e Brooklyn: attrazioni da non perdere, novità da scoprire e consigli utili

New York non ha bisogno di presentazioni: vibrante, iconica e travolgente, è una meta che conquista chiunque vi metta piede. Se stai pianificando il tuo viaggio nella Grande Mela e hai a disposizione 5 giorni pieni, questo itinerario ti guiderà alla scoperta delle principali attrazioni di Manhattan e Brooklyn, aiutandoti a sfruttare al meglio ogni momento, con una selezione delle migliori attrazioni, quartieri iconici, musei imperdibili e attività da non perdere.

Consigli pratici prima di partire

New York è una città affollatissima e le attrazioni principali registrano spesso lunghe code. Per questo ti consigliamo vivamente di acquistare in anticipo il New York Go City Explorer Pass, che ti permette di accedere a decine di attrazioni risparmiando fino al 50% sul prezzo dei biglietti singoli e saltando le file. Puoi scegliere tra diverse attrazioni da visitare (fino a 10), e avrai anche una guida digitale inclusa.

Prepara le scarpe comode, carica la macchina fotografica e lasciati guidare: New York ti aspetta!

Giorno 1 – il cuore di Manhattan

Non c’è modo migliore per iniziare il tuo viaggio a New York se non da Central Park, il polmone verde della città e un’icona intramontabile. Che tu voglia passeggiare, fare un picnic o semplicemente respirare un po’ di tranquillità tra i grattacieli, Central Park è la tappa perfetta per cominciare a immergersi nell’atmosfera newyorkese.

Esplorare Central Park

Tra le tappe imperdibili del parco ci sono:

Bethesda Terrace e Fountain , uno dei luoghi più fotografati;

, uno dei luoghi più fotografati; Belvedere Castle , un piccolo castello in stile gotico con vista panoramica;

, un piccolo castello in stile gotico con vista panoramica; Central Park Zoo , ideale per le famiglie con bambini;

, ideale per le famiglie con bambini; Shakespeare Garden , un angolo incantevole ispirato ai giardini inglesi, con citazioni tratte dalle opere del Bardo;

, un angolo incantevole ispirato ai giardini inglesi, con citazioni tratte dalle opere del Bardo; Bow Bridge , perfetto per gli scatti romantici;

, perfetto per gli scatti romantici; Alice in Wonderland Statue e infine Strawberry Fields, il memoriale dedicato a John Lennon.

Per visitarlo in modo più comodo, puoi optare per un giro in bicicletta o un tour in risciò con guida.

Musei iconici vicino al parco

Dopo la passeggiata nel parco, è tempo di scegliere uno dei tre musei più celebri di New York, tutti situati nei pressi del grande polmone verde di Manhattan:

Metropolitan Museum of Art (The Met) , perfetto se ami la storia dell’arte in tutte le sue forme, dall’antico Egitto all’arte americana contemporanea;

, perfetto se ami la storia dell’arte in tutte le sue forme, dall’antico Egitto all’arte americana contemporanea; American Museum of Natural History , un must per gli appassionati di scienza, dinosauri e meraviglie naturali;

, un must per gli appassionati di scienza, dinosauri e meraviglie naturali; Guggenheim Museum, ospitato in un edificio futuristico progettato da Frank Lloyd Wright, ricco di opere di arte moderna e contemporanea.

Consiglio: se possiedi il New York Explorer Pass, l’ingresso a questi musei è incluso. In alternativa, prenota i biglietti in anticipo per evitare code.

Shopping e architettura su Fifth Avenue

Dopo la pausa culturale, è il momento di percorrere la leggendaria Fifth Avenue, anche solo per un po’ di windows shopping tra le tante boutique di lusso. Tra i negozi più famosi troverai:

Tiffany & Co. , per sognare tra diamanti e gioielli, come Audrey Hepburn nel celebre film;

, per sognare tra diamanti e gioielli, come Audrey Hepburn nel celebre film; Saks Fifth Avenue e Bergdorf Goodman , veri templi della moda;

e , veri templi della moda; FAO Schwarz , uno dei negozi di giocattoli più famosi degli Stati Uniti;

, uno dei negozi di giocattoli più famosi degli Stati Uniti; Apple Store con il celebre cubo di vetro;

con il celebre cubo di vetro; Boutique di Gucci, Prada, Louis Vuitton e tanti prestigiosi marchi, per un tuffo nel lusso.

St. Patrick’s Cathedral

Continuando a passeggiare sulla 5° strada incrocerai la St. Patrick’s Cathedral, splendida cattedrale in stile neogotico e una delle chiese più affascinanti della città. L’ingresso è incluso nel New York Pass e vale la pena ammirarne le vetrate istoriate e l’imponente navata centrale. Il 17 marzo di ogni anno, nel giorno di San Patrizio, la cattedrale diventa il centro dei festaggiamenti cittadini.

Top of the Rock

Nel pomeriggio, sali sulla terrazza panoramica del Top of the Rock, al Rockefeller Center, da cui potrai godere di una vista impareggiabile su Manhattan, con Central Park da un lato e l’Empire State Building dall’altro. Ideale per scattare foto memorabili!

Times Square di sera

Concludi la giornata a Times Square, il cuore pulsante e uno dei simboli più riconoscibili di New York. I giganteschi schermi luminosi, la folla, gli artisti di strada e i negozi tematici – come M&M’s World, Disney Store e Hershey’s Chocolate World – rendono questo luogo un’esperienza da vivere almeno una volta.

Per cena, puoi fermarti al Hard Rock Cafe o da Bubba Gump Shrimp Co., entrambi famosi per la loro atmosfera americana.

Giorno 2 – Brooklyn e Downtown Manhattan

Il secondo giorno del tuo itinerario a New York ti porterà alla scoperta di Brooklyn, uno dei quartieri più vibranti della città, e poi nel cuore del Distretto Finanziario, tra monumenti storici e viste mozzafiato.

Alla scoperta di DUMBO e Brooklyn

Inizia la giornata a DUMBO – acronimo di Down Under the Manhattan Bridge Overpass – uno dei quartieri più alla moda di Brooklyn. Qui potrai scattare la celebre foto tra i palazzi in mattoni rossi con il Manhattan Bridge sullo sfondo.

Ti consigliamo una passeggiata guidata per conoscere meglio storia, arte e curiosità di questa zona in forte trasformazione. In alternativa, esplora in autonomia le vie affacciate sull’East River e i tanti locali indipendenti.

Per arrivare a DUMBO prendi la metro e scendi alla stazione York Street, a due passi dal famoso punto panoramico su Washington Street.

Passeggiata sul Ponte di Brooklyn

Da DUMBO, sali a piedi sul Ponte di Brooklyn, una delle esperienze più iconiche della città. Inaugurato nel 1883, è stato il primo ponte sospeso in acciaio del mondo e collega Brooklyn a Manhattan. Durante la passeggiata potrai ammirare lo skyline di Lower Manhattan, la Statua della Libertà e l’East River. Le sue arcate gotiche e i cavi in acciaio sono tra i soggetti più fotografati della città.

In traghetto verso la Statua della Libertà

Dal ponte dirigiti verso Battery Park, da dove partono i traghetti per Liberty Island. La Statua della Libertà, dono della Francia agli Stati Uniti nel 1886, è uno dei simboli più amati della città. Accanto, si trova Ellis Island, sede dell’Immigration Museum, che racconta la storia di milioni di migranti che sono sbarcati qui in cerca di una nuova vita.

Con il New York Explorer Pass è incluso il biglietto di andata e ritorno in traghetto e l’accesso ai due siti. In alternativa, puoi scegliere una crociera panoramica attorno alla Statua, perfetta per fotografarla da ogni angolazione.

Se l’altezza non ti spaventa e vuoi provare un’esperienza indimenticabile, puoi sorvolare New York in elicottero. Le partenze sono a pochi passi da Battery Park e puoi scegliere tra il tour classico o quello con porte aperte per scatti spettacolari. Un’emozione unica!

Il Distretto Finanziario e Wall Street

A questo punto, dirigiti nel cuore del Financial District. Cammina lungo Wall Street, sede della Borsa di New York, del Federal Hall e dell’iconica statua del Charging Bull. Secondo la tradizione, toccare le corna (e il posteriore!) del toro porta fortuna.

9/11 Memorial & Museum

Prosegui con la visita al 9/11 Memorial & Museum, dedicato alle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001.

All’esterno, due grandi vasche con cascate d’acqua occupano il luogo dove un tempo sorgevano le Torri Gemelle. I nomi delle vittime sono incisi lungo i bordi, in un tributo silenzioso e toccante. All’interno, il museo ripercorre gli eventi attraverso fotografie, oggetti originali e testimonianze. Un momento di riflessione e memoria davvero intenso.

Con il pass Explorer l’ingresso è incluso, ma puoi anche prenotare una visita guidata per approfondire i dettagli.

One World Observatory

Dopo la visita al memoriale, sali sulla torre più alta dell’emisfero occidentale: il One World Trade Center, alto 541 metri. Dalla piattaforma panoramica al 100° piano godrai di una vista a 360° su tutta New York. L’ascensore, rapidissimo, ti porta in cima mentre le pareti mostrano un timelapse della crescita della città dal 1500 a oggi.

Consiglio: cerca di arrivare poco prima del tramonto per vedere la città passare dalla luce del giorno alle luci della sera. La vista è spettacolare!

Cena a Little Italy o Chinatown

Per concludere la giornata, niente di meglio di una cena in uno dei due quartieri storici della città, raccontati in moltissimi film e serie tv:

In Little Italy , passeggia lungo Mulberry Street e scegli tra i tanti ristoranti italiani. Due nomi consigliati: Paesano e Da Nico , ideali per una buona pasta o pizza. Per dessert, prova un cannolo o un tiramisù.

, passeggia lungo e scegli tra i tanti ristoranti italiani. Due nomi consigliati: e , ideali per una buona pasta o pizza. Per dessert, prova un cannolo o un tiramisù. In Chinatown, immergiti nei profumi e nei sapori orientali. Tra i locali consigliati ci sono Shanghai 21 e Tasty Hand Pulled Noodles, famosi per dumpling e noodles tirati a mano.

Dopo una giornata così ricca, ti meriti un buon riposo… ma il meglio di New York deve ancora arrivare!

Giorno 3 – icone, cultura e Broadway

Dopo due giorni intensi tra parchi e monumenti storici, per la tua terza giornata a New York ti consigliamo alcune delle attrazioni più famose di Manhattan, tra cui musei unici, crociere panoramiche, grattacieli leggendari e una serata tra le luci di Broadway.

Intrepid Sea, Air & Space Museum

Inizia la giornata con una visita all’Intrepid Sea, Air & Space Museum, un museo galleggiante ospitato sulla portaerei Intrepid, ancorata sul fiume Hudson.

Qui potrai esplorare:

L’ Intrepid , in servizio durante la Seconda Guerra Mondiale;

, in servizio durante la Seconda Guerra Mondiale; Il sottomarino Growler , tra i pochi visitabili negli USA;

, tra i pochi visitabili negli USA; Il padiglione dello Space Shuttle , dove è esposto lo Space Shuttle Enterprise ;

, dove è esposto lo ; Una collezione di aerei storici sul ponte, tra cui il supersonico Concorde.

È una tappa perfetta per famiglie, appassionati di tecnologia e chi ama la storia militare. L’ingresso è incluso nel New York Explorer Pass.

Circle Line Sightseeing Cruise

A pochi passi dal museo parte una delle esperienze più rilassanti dell’itinerario: la Circle Line Sightseeing Cruise, una crociera panoramica che ti permetterà di ammirare Manhattan dal punto di vista privilegiato dell’acqua.

Durante il tragitto potrai goderti viste incredibili su:

La Statua della Libertà ;

; Ellis Island ;

; Il Brooklyn Bridge ;

; L’iconico skyline di Manhattan.

A bordo troverai anche una guida che racconta curiosità e aneddoti sulla città. Ideale per ricaricare le energie prima di proseguire con la giornata.

Madame Tussauds New York

Questa destinazione è spesso sottovalutata ma un tocco di leggerezza non guasta. Una visita al Museo delle Cere Madame Tussauds ti regalerà la divertente esperienza di fotografarti con le perfette riproduzioni di star del cinema, della musica e dello sport, leader politici mondiali e personaggi dei fumetti.

La sezione Marvel Super Heroes 4D offre un’esperienza immersiva tra effetti speciali e supereroi. L’ingresso è incluso nel pass.

Fai una passeggiata tra architettura e storia

Dopo la visita, concediti una passeggiata tra alcuni dei simboli architettonici di Midtown:

La New York Public Library , uno dei più bei palazzi in stile Beaux-Arts, famoso per le statue dei leoni all’ingresso e per le sale di lettura da film;

, uno dei più bei palazzi in stile Beaux-Arts, famoso per le statue dei leoni all’ingresso e per le sale di lettura da film; La Grand Central Terminal , stazione ferroviaria dal fascino d’altri tempi, con il suo soffitto celeste e l’iconico orologio a quattro facce;

, stazione ferroviaria dal fascino d’altri tempi, con il suo soffitto celeste e l’iconico orologio a quattro facce; Il Chrysler Building , grattacielo art déco tra i più eleganti della città (non visitabile all’interno, ma magnifico da ammirare da fuori);

, grattacielo art déco tra i più eleganti della città (non visitabile all’interno, ma magnifico da ammirare da fuori); Il Quartier Generale delle Nazioni Unite, simbolo di diplomazia internazionale.

Nel tardo pomeriggio, preparati per uno dei momenti più emozionanti: la salita all’Empire State Building. Dalla terrazza panoramica all’86° piano, e ancora più su fino al 102°, potrai goderti una vista spettacolare della città. Anche l’ingresso a questa attrazione è compreso nel New York Explorer Pass.

Trascorri una serata a Broadway

Per concludere in grande stile la terza giornata, concediti uno spettacolo a Broadway. È un’esperienza imperdibile, sia che tu scelga un musical storico come The Phantom of the Opera, un successo più recente come Hamilton, Chicago, Aladdin, o gli intramontabili Cats e The Lion King.

La qualità delle produzioni è altissima: scenografie spettacolari, costumi curatissimi e interpretazioni da brividi.

Ricorda di prenotare i biglietti in anticipo, soprattutto per gli spettacoli più famosi.

Giorno 4 – Quartieri creativi, panorami e Rooftop Bar

La tua quarta giornata a New You ti porterà alla scoperta di alcuni dei quartieri più trendy e creativi di Manhattan. È il giorno perfetto per rallentare un po’ il ritmo, passeggiare, mangiare bene e ammirare la città da nuove prospettive.

Greenwich Village

Inizia la giornata nel pittoresco Greenwich Village, cuore della controcultura americana e casa di artisti, scrittori e musicisti del passato.

Le sue strade alberate, i palazzi in mattoni bassi e le piazze animate offrono un contrasto rilassante rispetto al caos di Midtown. Non perdere:

Washington Square Park , sempre pieno di artisti, musicisti e studenti;

, sempre pieno di artisti, musicisti e studenti; Le botteghe indipendenti e i caffè con tavolini all’aperto;

e i caffè con tavolini all’aperto; Il celebre palazzo della serie Friends, all’angolo tra Grove e Bedford Street (ottimo spot per i fan!).

Puoi anche prenotare l’esperienza immersiva di Friends, con i set ricostruiti degli appartamenti di Monica, Rachel e Joey – ma ricordati di acquistare i biglietti con largo anticipo!

Chelsea Market

A metà mattinata dirigiti verso il Chelsea Market, uno dei mercati coperti più famosi di New York, ospitato in un ex edificio industriale.

È il posto perfetto per uno spuntino gourmet: tacos, aragosta, ramen, bagel… qui puoi assaggiare un po’ di tutto! E se cerchi souvenir gastronomici o prodotti artigianali, troverai anche quello.

The High Line

Uscendo da Chelsea Market, sei subito all’ingresso della High Line, un parco sopraelevato realizzato su una ex ferrovia grazie all’impegno di volontari e attivisti.

Questo straordinario esempio di rigenerazione urbana ti permette di camminare sospeso tra edifici moderni, giardini, installazioni d’arte e viste spettacolari su Manhattan.

È una delle passeggiate più piacevoli della città, particolarmente affascinante nelle giornate di sole.

The Vessel – Hudson Yards

La High Line termina nei pressi di Hudson Yards, il nuovo quartiere di Manhattan, pieno di architettura avveniristica.

Qui potrai ammirare il Vessel, una struttura monumentale in acciaio e vetro a forma di nido d’ape. Anche se al momento non è possibile salire le scale, puoi comunque accedere gratuitamente al piano terra per vedere da vicino i suoi 154 livelli e oltre 2.500 scalini.

Un luogo unico e molto fotogenico!

Edge Observation Deck

Sempre a Hudson Yards si trova The Edge, l’osservatorio all’aperto più alto dell’emisfero occidentale, sospeso a 335 metri d’altezza.

Da qui potrai godere di una vista a 360° sulla città, con un’area in vetro trasparente su cui camminare (se non soffri di vertigini!).

È una delle esperienze panoramiche più adrenaliniche della città. Se hai il New York Explorer Pass, l’ingresso è incluso.

Rooftop Bar al tramonto

Dopo una giornata così intensa, concediti un meritato momento di relax in uno dei rooftop bar più belli di New York. Ecco alcuni suggerimenti:

230 FIFTH Rooftop Bar

Con vista diretta sull’Empire State Building, è perfetto per sorseggiare un cocktail con uno sfondo da cartolina. Westlight at The William Vale (Brooklyn)

Per una prospettiva diversa sullo skyline, questo rooftop di Williamsburg offre panorami incredibili e un’atmosfera sofisticata. The Rooftop at The Standard, High Line

Un locale trendy con vista sul fiume Hudson e un’atmosfera vivace, spesso con DJ set. The Press Lounge

Situato nell’area di Hell’s Kitchen, è elegante e rilassato, ideale per concludere la serata in bellezza.

Fai attenzione: molti rooftop bar applicano un dress code smart casual, quindi niente scarpe da ginnastica o pantaloncini.

Giorno 5 – arte, panorami e finezze Newyorkesi

L’ultima giornata a New York è pensata per godersi la città con calma, alternando cultura, emozioni visive e un po’ di sano shopping. È il momento perfetto per rivedere i luoghi che ti hanno colpito di più… o per scoprire quelli che avevi lasciato per ultimi!

MoMA – Museum of Modern Art

Dai il via alla tua ultima giornata in città con uno dei musei più prestigiosi al mondo: il Museum of Modern Art, meglio conosciuto come MoMA.

Qui troverai capolavori assoluti come La notte stellata di Vincent van Gogh; opere di Dalí, Picasso, Gauguin, Pollock, Warhol e molti altri, installazioni contemporanee e design all’avanguardia.

Il MoMA è un must per chi ama l’arte moderna, ma è anche accessibile e coinvolgente per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Se hai il New York Explorer Pass, l’ingresso è incluso.

SUMMIT One Vanderbilt

A pochi passi dal MoMA si trova una delle novità più spettacolari del panorama newyorkese: il SUMMIT One Vanderbilt.

Questo osservatorio futuristico combina architettura, design, tecnologia e arte immersiva, offrendo un’esperienza completamente diversa rispetto agli altri punti panoramici della città.

Ti aspettano:

Vetrate a tutta altezza per una vista su Manhattan da 427 metri;

per una vista su Manhattan da 427 metri; Installazioni artistiche interattive (come le stanze degli specchi);

(come le stanze degli specchi); Una passerella esterna con pavimento trasparente per i più coraggiosi.

In questo caso, l’accesso al SUMMIT non è incluso nel New York Explorer Pass, ma vale assolutamente il prezzo del biglietto.

Shopping a New York

Il tuo ultimo pomeriggio dedicalo allo shopping. In fondo, New York è una delle capitali mondiali della moda e dello stile.

Ecco alcune delle zone migliori dove scatenarsi, oltre alla già citata Fifth Avenue

Madison Avenue : elegante e tranquilla, perfetta per boutique di alta moda e gallerie d’arte;

: elegante e tranquilla, perfetta per boutique di alta moda e gallerie d’arte; SoHo : per chi cerca pezzi unici, marchi indipendenti, vintage e design. Le sue strade in pietra e i palazzi in ghisa rendono l’esperienza ancora più affascinante;

: per chi cerca pezzi unici, marchi indipendenti, vintage e design. Le sue strade in pietra e i palazzi in ghisa rendono l’esperienza ancora più affascinante; Macy’s a Herald Square: il più grande department store del mondo! Imperdibile per i fan dello shopping americano tradizionale.

Ultima serata in città: prova uno speakeasy!

Per concludere in bellezza il tuo viaggio a New York, perché non provare un drink in uno speakeasy? Dovrai cercarli dietro porte anonime o finti negozi, ma tra i più famosi segnaliamo:

Please Don’t Tell (PDT) – accessibile da una cabina telefonica in un locale di hot dog;

– accessibile da una cabina telefonica in un locale di hot dog; Employees Only – raffinato, elegante e sempre affollato, nel West Village.

L’esperienza è unica: cocktail perfetti, atmosfera intima e quel pizzico di mistero che rende tutto più magico.

Cinque giorni a New York possono sembrare pochi, ma se pianificati bene sono sufficienti per cogliere l’anima di questa città unica: la grande arte, i panorami vertiginosi, la storia, la creatività dei suoi quartieri e la sua energia inesauribile.

Che tu abbia camminato tra i grattacieli di Midtown, scattato foto sul Ponte di Brooklyn, visto il tramonto dall’Empire State o assaggiato sapori del mondo tra Little Italy e Chinatown, siamo certi che sarà questa la New York che ti rimarrà nel cuore, e che ti farà venire la voglia di tornarci ogni volta che la vedrai immortalata in qualche film.

Ricorda di prenotare in anticipo musei, osservatori e hotel, e valuta l’Explorer Pass per risparmiare (molto) tempo e soldi. New York sa premiare chi si organizza!