Passeggia tra i sogni e i luoghi dove è nata una delle storie d'amore più romantiche del cinema: vivi New York attraverso gli occhi di Jennifer Lopez in Un Amore a 5 Stelle

Le location del film Un amore a 5 stelle

Il film romantico Un Amore a 5 Stelle con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes, è diventato un cult dei primi anni 2000. Ma oltre alla favola moderna tra una cameriera d’hotel e un politico affascinante, è anche un inno visivo a New York: una metropoli elegante, romantica e reale. Marisa Ventura è una madre single nata e cresciuta nella Grande Mela, che lavora come cameriera in un hotel di prima classe di Manhattan. Per uno scherzo del destino e uno scambio di identità, Marisa incontra Christopher Marshall, un affascinante erede di una dinastia politica, che la crede un’ospite dell’hotel. Quando la vera identità di Marisa viene svelata, le due scoprono di essere mondi a parte, anche se la distanza che li separa è solo una corsa in metropolitana tra Manhattan e il Bronx.

Dove è stato girato

Le riprese principali di Un Amore a 5 stelle iniziarono a New York nell’aprile del 2002 e si conclusero nel giugno dello stesso anno. Si svolsero tra il Roosevelt Hotel, il Waldorf-Astoria Hotel di New York, ma anche nel quartiere di Morris Heights nel Bronx, sulla E 175 Street, tra il Grand Concourse e Jerome Avenue. John Hughes scrisse la storia, ma il suo nome accreditato fu Edmond Dantès. Oltre a essere luoghi iconici, queste location permettono di vivere New York come un set cinematografico, seguendo le orme dei protagonisti tra hotel storici, parchi romantici e quartieri autentici. Un’idea originale per chi vuole scoprire la città da un punto di vista insolito, ma profondamente emozionale.

L’Hotel Beresford del film è un’icona… fittizia. Nel film Jennifer Lopez interpreta una cameriera che lavora al lussuoso Beresford Hotel, una struttura elegante dove si incrociano i destini dei protagonisti. Sebbene il Beresford esista davvero come edificio residenziale e si trova al 211 Central Park West, nel film gli interni dell’hotel sono stati ricreati in altri luoghi. Le riprese interne sono state girate in diversi veri hotel di lusso, tra cui The Waldorf-Astoria Hotel (301 Park Avenue) usato per alcune scene della hall e degli ascensori. Un simbolo dell’eleganza newyorkese, The Roosevelt Hotel invece è stato utilizzato per altre inquadrature interne, specialmente quelle in cui il personaggio di Ralph Fiennes interagisce con lo staff. Queste location offrono ancora oggi la possibilità di immergersi nell’atmosfera del film, tra arredi d’epoca e charme retrò.

Central Park: lo scenario più romantico

Tra le scene più iconiche del film ci sono le passeggiate tra Marisa e il politico Chris Marshall a Central Park, soprattutto nella zona del Bethesda Terrace e del Bow Bridge. Luoghi perfetti per una fuga romantica o una passeggiata al tramonto. Alcuni scorci di Manhattan sono spesso protagonisti di film hollywoodiani, ma in Un Amore a 5 Stelle diventano simbolo della spontaneità e della libertà, a contrasto con gli ambienti formali dell’hotel. Nel film, Marisa prova un elegante tailleur Dolce & Gabbana: una scena che prende vita tra le boutique di Madison Avenue, nella Upper East Side. È una zona imperdibile per chi ama lo shopping di lusso, ma anche solo per chi vuole passeggiare tra vetrine scintillanti e respirare il glamour di Manhattan.

Il Bronx: le vere origini di Marisa

Per raccontare le umili origini della protagonista, alcune scene del film sono ambientate nel Bronx, quartiere natale di Marisa. Qui si vedono scorci residenziali autentici, lontani dalle luci di Midtown, che mostrano un’altra faccia di New York, più vera e quotidiana. Il primo giorno di produzione del film nel Bronx, paparazzi e spettatori costrinsero la produzione a fermare le riprese e fu chiamata la polizia. Wayne Wang dichiarò: “Nessuno nella produzione era preparato a tutto questo“.