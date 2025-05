Fonte: iStock/Ansa Le location del film Rambo: Last Blood

Quinto e ultimo capitolo dell’iconica saga cinematografica iniziata nel 1982, Rambo Last Blood, racconta di un ritorno inaspettato dopo il ritiro del protagonista, interpretato sempre da Sylvester Stallone. Rambo vive infatti una vita tranquilla e isolata ormai, in Arizona, nel ranch ereditato dal padre. Tuttavia, quando scopre che una ragazza a lui molto vicina è scomparsa dopo aver attraversato il confine con il Messico per partecipare a una festa, decide di mettersi sulle sue tracce per salvarla. Così facendo però, alza la posta in gioco dell’intera saga, affrontando un rischio esponenzialmente più gravoso: finisce per affrontare un intero cartello messicano.

Appartenente a quel filone muscolare che ha visto il suo splendore negli anni 80-90, Rambo Last Blood ha sempre goduto anche di un fascino naturalistico con la sua moltitudine di location, splendide seppur sanguinose. Le scene d’azione dal sapore nostalgico con Stallone nei panni di Rambo, unite a una trama intensa e coinvolgente, tengono lo spettatore incollato allo schermo fino all’ultima scena. Ma l’elemento chiave che contribuisce al fascino di questo film è appunto l’ambientazione, curata con estrema diligenza. La produzione ha lavorato con grande impegno per selezionare i luoghi più suggestivi e coerenti con l’atmosfera della storia. Pertanto se desiderate scoprire dove sono state girate le varie sequenze di questo avvincente film d’azione, ecco di seguito tutti i dettagli sulle location.

Dove è stato girato

Rambo Last Blood è stato girato in gran parte tra le Isole Canarie e la Bulgaria, con scene ambientate nelle città di Santa Cruz de Tenerife, Sofia e Varna. Anche se la narrazione si svolge prevalentemente in Messico, la produzione ha saputo sfruttare sapientemente paesaggi alternativi per ricreare l’atmosfera e l’estetica del Paese nordamericano in modo credibile ed efficace. Le riprese principali del film, con l’iconico Sylvester Stallone ancora una volta protagonista, si sono svolte tra ottobre e dicembre 2018, mentre alcune scene aggiuntive sono state girate nel maggio del 2019. Ora non resta che scoprire nel dettaglio tutte le location che hanno fatto da sfondo a questo capitolo conclusivo, ricco di tensione, adrenalina e colpi di scena.

Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie

La produzione ha scelto come base operativa diverse location nelle Isole Canarie, un arcipelago spagnolo noto per la sua varietà paesaggistica. Le riprese si sono concentrate sull’isola più grande, Tenerife, e in particolare nella sua capitale, Santa Cruz de Tenerife, dove sono state girate alcune delle sequenze ambientate in Messico. Una delle scene più intense (quella in cui Rambo viene aggredito da un gruppo di criminali) è stata filmata in Carretera Cueva Roja. Gran parte del film è stato dunque girato in questo territorio poiché, grazie alla sua somiglianza con i luoghi in cui il film è ambientato, poteva rappresentare sia l’Arizona che il Messico.

Isleta del Moro (Almería), un villaggio di pescatori, è stata poi usata per simulare alcune delle scene in cui Rambo cerca la ragazza rapita, oppure Zahara de la Sierra e Ronda (provincia di Cadice) per le strade e gli ambienti urbani del Messico, infatti, le ambientazioni coloniali e la tipica architettura andalusa si adattano perfettamente alle città di confine messicane. Il Desierto de Tabernas (Almería) invece, che è stato spesso usato anche per i film western, in Rambo Last Blood serve per rappresentare l’Arizona e alcune aree desertiche del Messico. In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter nel settembre 2019, il regista Adrian Grünberg ha spiegato il motivo della scelta di girare in Spagna anziché in Messico. “È stata una decisione puramente economica” ha dichiarato. “Sia io che Sly avremmo preferito girare in Messico, ma il budget disponibile non lo permetteva. Purtroppo, l’industria cinematografica è fortemente condizionata dai costi, e girare in Spagna era semplicemente più conveniente”.

Alla domanda se la Spagna avesse comunque offerto vantaggi creativi, Grünberg ha risposto positivamente: “Sì, assolutamente. So che ad un certo punto si era anche pensato ad Albuquerque. In ogni caso, Tenerife ci ha regalato un’ambientazione unica e inaspettata. Non ero sicuro che avremmo trovato ciò che cercavamo, ma il risultato mi ha davvero sorpreso”. Il regista ha inoltre sottolineato come, nonostante le riprese non si siano svolte in Messico, siano riusciti a integrare elementi della cultura messicana nel film, compresi riferimenti alla Santa Muerte, arricchendo così l’atmosfera e la profondità culturale della narrazione.

Sofia, Bulgaria

Per alcune delle riprese principali, la produzione si è spostata a Sofia, capitale della Bulgaria. Qui, il cast e la troupe hanno lavorato principalmente all’interno dei Nu Boyana Film Studios, situati in via Kumata 84, nella zona del Cinema Center Boyana. Questo complesso cinematografico vanta 10 teatri di posa e numerosi set permanenti che riproducono ambientazioni come una strada mediorientale, New York e Londra. È una struttura ben nota nel panorama internazionale, utilizzata per le riprese di numerosi film e serie TV tra cui Come ti ammazzo il bodyguard e Leatherface.

Oltre agli studi, una parte significativa di Rambo Last Blood è stata girata anche a Pancharevo, una località turistica e quartiere residenziale situato nella periferia di Sofia. Insieme agli ambienti ricreati nei Nu Boyana Studios, Pancharevo ha fornito lo sfondo ideale per rappresentare alcune ambientazioni del Messico, contribuendo a ricreare l’atmosfera desiderata dal regista senza dover lasciare la Bulgaria. Complessivamente comunque, la Bulgaria ha dato ospitalità alla troupe del film soprattutto per le scene di interni, come ad esempio quelle nella fattoria di Rambo.

Varna, Bulgaria

Stando a varie indiscrezioni, per le riprese di Rambo Last Blood, il cast e la troupe si sarebbero spinti anche a est di Sofia, raggiungendo la città portuale di Varna, sul Mar Nero. In particolare, alcune scene chiave del film sarebbero state girate nei pressi del suggestivo Pobiti Kamani, conosciuto anche come il Deserto di Pietra, una delle meraviglie naturali della Bulgaria. Si ipotizza inoltre che Varna sia stata utilizzata per simulare visivamente il Golfo di California, offrendo un’alternativa paesaggistica credibile alle ambientazioni del Messico richieste dalla sceneggiatura. Grazie alla varietà di scenari naturali, la zona ha permesso di ricreare con efficacia luoghi ben lontani dalla sua reale geografia.

Arizona, Stati Uniti

Infine atterriamo in America, scelta solo per location minori. Poche scene, infatti, sono state effettivamente girate negli Stati Uniti, principalmente in Arizona, per catturare elementi autentici del paesaggio e brevi transizioni. Bowie in Arizona è indicata come location ufficiale per alcune riprese della fattoria di Rambo, ma la maggior parte dei frame dedicati ad essa è stata, come dicevamo poca fa, ricostruita altrove.